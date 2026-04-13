Avui va de trens

Podia deixar-me anar, parlant de protocols referents als revenedors de medicaments al carrer, o de la manca de secretaris – interventors a Catalunya, o fins i tot de la desprotecció d’espais protegits “salvant” així una urbanització il·legal d’alt valor ecològic, segons la Unió Europea, que la justícia n’havia ordenat la demolició, però avui li ha tocat al vandalisme als trens.
De tan en tan veiem a les noticies que una colla de gent pinten trens, uns diuen que es art i altres diuen que son bretolades, el que si que podem dir es que moltes d’aquestes accions les cataloguin com vulguin, realment tenen en comú un gust i una creativitat més que dubtosos.
La vessant econòmica es molt clara, netejar aquestes “pintades” te un cost elevadíssim, diu la premsa que diàriament hi ha pintades, i que el nostre petit país te el record estatal, més de la meitat dels trens pintats son en territori català. Si a això hi afegim els robatoris de cable, podem imaginar fins on pot arribar l’impacte a les butxaques dels ciutadans.
I parlo d’això dels trens perquè ara ens han informat que pels grafiters hi ha previstes multes que aniran dels 18.000 fins als 900.000 euros, i aquí dues qüestions, la primera es que en el suposat cas de que enganxin i condemnin als “artistes” qui pagarà la multa? perquè no ens enganyem per pagar han de tenir diners o patrimoni, i si son insolvents? quin sentit te posar una multa que possiblement no es podrà cobrar?
Segona qüestió i que hauria de provocar mes urticària als responsables ferroviaris, en el mateix article a la premsa es diu que aquests tipus d’infraestructures tenen molt marge de millora en la vigilància de les cotxeres on estan aturats quan no fan cap servei, no es tracta pas de voler justificar als brètols, però si no hi ha suficient vigilància, no es faciliten aquests tipus d’accions? no te un cost mes elevat netejar cada dia trens sencers que posar més vigilants?
Segons la premsa de gener a març els mossos d’esquadra han rebut 309 denuncies de pintades als trens, això ens afecta a tots perquè anem en trens que a més d’estar bruts per fora, sovint també ho estan a dintre, a més per netejar-los s’han d’aturar el que redueix o empitjora el servei als usuaris. Es calcula que el cost de la neteja es de més de trenta mil euros diaris, o sigui uns dotze milions anuals, no es podrien utilitzar aquests diners en incrementar la prevenció tan tècnica com humana?
Com sempre, els fets van per davant de les accions correctores, tan es si parlem de trens, com d'ensenyament, com de sanitat … hi ha molt a fer i massa sovint els respectius dirigents dediquen més esforços a intentar justificar la seva ineficàcia, que a treballar per millorar els resultats socials.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!