Avui si, noticia positiva

Tot i que a la premsa genèrica el més normal es que publiquin majoritàriament noticies negatives, tal com deia a l’article que vaig publicar amb el títol de “Per què sembla que no hi ha notícies positives a la premsa des del 2000?” , de tan en tan podem trobar alguna excepció, i aquest es el cas de l’article de redacció publicat al digital Mundo Deportivo amb el titular “La piscina d’aigua salada gratuïta a Barcelona” i dic que es una excepció perquè cada dia intento fer una petita repassada a possibles noticies positives, i no sempre tinc èxit.
Aquesta piscina de la que parla el rotatiu, esta a la zona del Parc del Fòrum, personalment no m’hi he banyat mai, però si que hi he passat pel costat sempre que he anat a la zona, una de les darreres ocasions va ser per la Kakapo Open Race de vela inclusiva, a la que vaig assistir-hi com a voluntari. Com deia, aquesta zona de banys del Fòrum es “una alternativa sense sorra a les platges tradicionals, permetent gaudir del bany des d’una plataforma urbana i accessible”, i tot i que cada vegada es més coneguda, comparativament no hi he vist mai tanta gent com a les platges tradicionals de sorra.
Si que es cert que no hi ha guinguetes ni grans botigues, però al cap i a la fi es tracta de gaudir d’allò més important que hom vol quan va a banyar-se, el contacte amb la mar i el descans, en un ambient més tranquil i relaxat. Això si, hi havia poques ombres, encara que sons l’article l’Ajuntament ha iniciat un projecte per fer la zona més accessible, segura i confortable. Sembla ser que hi ha millores previstes com la construcció d’una rampa directa a l’aigua i dotar-ho de més zones d’ombra. També es diu que volen naturalitzar una l’illa artificial propera, posant-hi vegetació autòctona i hàbitats per a ocells marins, per tal de fomentar la biodiversitat.
Crec que es important i es positiva aquesta noticia en concret, i us preguntareu perquè? es molt senzill, es un reflex del que fem i que podem fer en el dia a dia, al cap de setmana, o en el decurs de les desitjades i merescudes vacances, perquè molt sovint somiem en anar allà on les xarxes ens diuen que esta de moda, o ens volen fer creure que es el top, que es el bo i millor de les destinacions vacacionals, però no ens diuen que acostuma a ser excessivament car, ni ens ensenyen que sovint esta excessivament massificat. Cal que busquem, mirem i escollim altres opcions, al cap i a la fi el nostre petit país, esta ple de racons meravellosos, que no tenen res a envejar als indrets presentats pels anomenats influencers, com a idíl·lics a les xarxes. Imatge pròpia generada per IA de Canva.
