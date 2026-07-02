Després de fer les meves cosetes de cada dia, obro l’ordinador i nomes veure les noticies que surten al principi quasi m’ennuego, el titular era trist, per no dir aterridor “el president del govern asfixia la casa reial: la manca de pressupostos els obliga per primera vegada a recórrer als estalvis per pagar nòmines” collo! quin daltabaix.
I he anat llegint la noticia, es de l’OKDIARIO podeu llegir la editorial, pero que voleu que us digui, m’ha picat la curiositat, quants diners destina el govern a la casa reial? es que d’entrada he pensat que pobre gent igual han de viure amb un trist salari mínim interprofessional (17.000 euros bruts anuals) i tot llegint he vist que tenen les aportacions de l’estat “congelades” des de fa un parell d’anys i els pobrets tenen la partida pressupostaria ancorada en els 8,43 milions d’euros, collons!
El mateix editorial diu que les despeses del personal assalariat a la casa reial pugen a 4,9 milions d’euros, he fet un càlcul ràpid i a raó del SMI em surt que podrien tenir quasi 300 treballadors, no se si els tenen, com tampoc se si cobren el SMI o un xic més. I l’article el tanquen amb una frase colpidora “aquest govern, que gasta a mans plenes com si no hi hagués demà, ha decidit expressament congelar la casa del rei”. No entraré a valorar si el personal d’aquest “departament” es poc o molt necessari, ara mateix es el que tenim, no se si la seva tasca es molt o poc productiva, també es el que tenim, encara que ara que esta de moda parlar de productivitat potser seria interessant avaluar la productivitat d’aquesta àrea de negoci.
Torno al principi, al títol, avui gairebé ploro, no se si de riure, no això no, d’angoixa per si no arriben a cap de mes, no això tampoc, o d’emprenyada, si això potser si, perquè mentre les estadístiques oficials diuen que hi ha molta gent que viu al llindar de la pobresa, n’hi ha alguns que tot i no tenir aquests problemes, diuen que han de gastar part dels estalvis, com si fossin els únics, encara que el que més emprenya no es nomes aquesta família, el que més emprenya es que darrera de tot aquest muntatge hi ha una colla, molts, de malandrins que viuen pero que molt be a costa dels contribuents i alguns no han fotut res mes en tota la seva vida que fer de polítics. Imatge generada amb IA de Gemini.
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