Això no es crear riquesa

Estic passant uns dies complicats, medicament i anímicament parlant, però ostres m’han entrat ganes de remenar en aquesta qüestió que ha plantejat Regio7 amb la noticia titulada “el regidor Joan Vila proposa que Manresa s’annexioni Pineda de Bages per guanyar renda per càpita” signat per Carles Blaya i el que lògicament ha fet saltar la picabaralla es una única frase “que Manresa s’annexioni la urbanització fruitosenca de Pineda de Bages”.
D’entrada la noticia deixava entreveure que aquest noi, en Joan Vila, i li dic noi amb respecte perquè crec que al meu costat encara es un jovenet, parlava en nom seu i no com a tinent d’alcalde de Manresa, i el que si aconseguia es que es parles d’ell i de la seva proposta, no se si encertada o no, aquí cadascú ho pot valorar com vulgui, però ha estat una qüestió de debat, Pineda ha de ser de Manresa o de Sant Fruitós?
Ell parla de PIB, buf, als mortals ens costa endinsar-nos en aquesta escudella de sigles i més si són econòmiques, perquè en el fons no hi ha res més fàcil que fer que els números diguin el que ens interessa en cada ocasió; però parlem de dades econòmiques, i agafem números trobats a les xarxes, Manresa amb una població de quasi 80.000 habitants, una superfície de 41,64 Km2 i segons “epdata” el 2023 tenia una renda mitjana de 32.400 euros per habitant, Sant Fruitós de Bages amb una població de 9.200 habitants, una superfície de 22,29 Km2 la tenia de 38.400 euros i si parlem d’altres poblacions que anomenava el polític veí, veurem que Vic amb una població de quasi 50.000 habitants, una superfície de 30,58 Km2, el 2023 tenia una renda mitjana de 33.300 euros i si mirem Igualada veurem que amb una població de menys de 42.000 habitants, una superfície de 8,11 Km2, el 2023 tenia una renda mitjana de 33.400 euros.
Com veieu son dades, dades que no ens parlen d’eficiència política, que no parlen de visió de futur i eficàcia dels dirigents locals, tinc que confessar que sovint he sentit enveja per exemple de Vic, que amb la meitat d’habitants emet una imatge de més vitalitat que Manresa. Ara fem una simulació fàcil, si li calculem una renda mitjana a Pineda del doble de la que te Manresa, tindríem que la mitjana de la ciutat augmentaria en 300 o 400 euros per habitant, i em sap greu desencisar al polític, però la comparativa per exemple amb Vic continuaria sent negativa per Manresa, o sigui que la realitat es que per molt que vulgui crear polèmica aquesta teòrica annexió no soluciona res.
L’alcalde de Sant Fruitós s’afanyat a replicar-li aquesta proposta, ha escrit una carta oberta al tinent d’alcalde de Manresa publicada al Regio7 “al regidor Joan Vila” fent referencies a les qüestions de serveis, escola, policia local, neteja, no hi entraré com tampoc a la replica d’en Vila, publicada pel mateix Regio7. Crec que millor no entrar a parlar de polígons ni de serveis comarcals, Manresa no en sortiria ben parada. El que es penós es que no tinguem sobre la taula propostes serioses i fermes per fer de Manresa una ciutat capdavantera a nivell de les comarques catalanes, en el context de les vegueries de les que fa tants anys que sen parla. Manresa no creixerà, no serà important a Catalunya annexionant-se Pineda, potser el que necessitem es annexionar-nos nou i millor talent polític. Imatge de JosepMonter d’ús gratuït sota la llicència de contingut de Pixabay.
