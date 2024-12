A qui diuen que representen?

Crec que no m’he pronunciat mai envers les meves preferències polítiques, ni amb els amics ni amb la família, no dic a qui voto, si es que ho faig, per això no tinc clar qui em representa, al cap i a la fi, possiblement en algunes ocasions han acabat tenint poder persones que no vaig votar, es el resultat als desitjos dels polítics de torn, de pactar amb els que creuen que s’entendran millor, o amb els que els hi garanteixen el poder continuar manant.

Dit tot això, posem-nos en un jardí, el darrer que no l’únic, qui manarà a ERC a partir d’ara; no son una excepció, més endavant de l’article repassarem altres formacions. Segons la premsa, el cens ha estat de 8.032 persones, i a les votacions hi han participat 6.585 persones i d’aquests, 3.437 militants el 52,2%, han votat la candidatura de “Militància Decidim” i ara cal veure si estan tots junts com diuen uns, o be continuen amb un partit dividit com diuen uns altres.

Ara repassem les votacions, a mi i també a altres persones o línies d’opinió, m’agrada tenir sempre present l’abstenció, que en aquest cas es un 18,02%, o sigui que d’entrada 1.447 persones van decidir, per un motiu o un altra, no votar. Fem números ràpids, 4.595 afiliats o militants, no conec la denominació correcte dels que voten, no van votar l’opció guanyadora, això vol dir que un 57,20% del cens no necessàriament estaven a favor de que “Militància Decidim” lideres, diguem-ho així, la nova ERC.

Com deia abans, aquesta situació no es pas exclusiva dels republicans, buscava a les xarxes les dades d’afiliació dels partit més representatius o coneguts, i la veritat es que he desistit, perquè costa esbrinar-ho, ja que entre afiliats, simpatitzants, els que no han aportat totes les seves dades … es difícil conèixer aquesta dada concreta, i això es una situació genèrica.

Però si que podem fer una ullada a les eleccions, comencem per les darreres a Espanya, amb un cens de més de 35 milions de persones, el partit que ha reclamat ser-ne el guanyador, que té més vots però que no mana, va tenir poc més de 8 milions de vots, això amb les referencies que jo utilitzo, vol dir que més de 27 milions d’espanyols no els van votar. Ara passem al nostre petit país, amb un cens de 5,4 milions de persones aproximadament, el partit que ha reclamat ser-ne el guanyador, que té més vots i mana gràcies als pactes, va tenir menys de 800.000 vots, això amb les referencies que jo utilitzo, vol dir que quasi 4 milions de catalans no els van votar. I això si en teniu ganes, ho podeu traslladar també a l’àmbit local.

Amb aquestes poques dades, el dubte es molt clar, quan en molts casos, la majoria d’electors no han votat favorablement a la formació que governa, aquesta a qui diuen que representen? a la majoria, no. Això, actualment, ho podem dir de la gran majoria de governs que hi ha arreu del país, a més dels citats, un altre exemple es el de l’autonomia de Valencia, que amb un cens d’uns 3,7 milions de persones, crec que el partit més votat, el que verbalitza que es va proclamar guanyador, el que té més vots i mana gràcies als pactes, va tenir uns 880.000 vots, això amb les referencies que jo utilitzo, vol dir que uns 2,8 milions de valencians no els van votar.

En fi, el dubte sempre es el mateix, els que es presenten, els pactes que fan a posteriori, fan que siguin uns bons governants? precisament els hi podem demanar als valencians a veure que opinen de la gestió que tots plegats han fet de la seva tragèdia. Per cert vaig veure una entrevista que li van fer a l’escriptor valencià Ferran Torrent, i venia a dir que en una democràcia el pitjor que li pot passar al poble, es que mani una majoria absoluta, perquè hi un risc molt gran de que acabi convertint-se en una dictadura, ja que no necessita per res, els vots dels qui estan a l’oposició. A veure que votem. Imatge de terimakasih0 a pixabay.