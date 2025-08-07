A qui votar

Avui sortia a la premsa, concretament a eldiario.es un article amb el títol “Polèmica a Suècia després de reconèixer el seu primer ministre que usa ChatGPT per a una segona opinió: no vam votar a ChatGPT”, en col·laboració amb The Guardian signat per Miranda Bryant.
Diu l’article que el primer ministre suec, Ulf Kristersson, fa consultes habituals a diferents eines d’intel·ligència artificial per tenir una segona opinió en la seva labor de govern. Ostres, un noi que mana un país europeu, vol fer creure als seus conciutadans que governa amb coherència i sentit comú, i per això utilitza, presumptament i segons la premsa, ChatGPT y LeChat, i per rematar-ho diu que els seus companys d’executiu també fan ús de la intel·ligència artificial per a desenvolupar la seva feina, la seva tasca de govern. Estem ben arreglats.
Centrem-nos, aquesta colla de “capitostos” que governen els països, sovint treballen amb dades de les anomenades sensibles, dades que es poden utilitzar fraudulentament segons en quines mans caiguin, però tot i així utilitzen la IA, recordeu el que en deia el professor Sala i Martin, que ja hi vaig fer referencia al meu article “Els psicòlegs AI” https://fornerllarg.cat/els-psicolegs-ai/, en el que repetia les paraules del professor “la intel·ligència artificial no es intel·ligent, son unes maquines que aparenten intel·ligència però que no son intel·ligents, no oblidem que no son psicòlegs, no son persones, no son amics, son programes, son algoritmes”.
Continuem amb l’article en qüestió, diu que un portaveu del primer ministre, va afirmar posteriorment que aquest no corria riscs en utilitzar la IA, ja que no es tracta d’informació sensible en matèria de seguretat, nomes l’utilitza per tenir una estimació. Carai, carai, segons diu l’article, Virginia Dignum professora d’Intel·ligència Artificial Responsable a la Universitat d’Umeå, al Dagens Nyheter, va afirmar que “la IA no és capaç d’oferir una opinió significativa sobre idees polítiques i que simplement reflecteix els punts de vista dels qui la van crear” continua dient que “com més es confiï en la IA per a coses senzilles, més gran és el risc de confiar excessivament en el sistema, es una pendent perillosa”. I acaba dient que “hem d’exigir que es garanteixi la fiabilitat. No hem votat a ChatGPT”.
Quan aquest il·luminats, encara que possiblement els il·luminats son nosaltres, els ciutadans, per confiar en aquests tipus de personatges, perquè no ens enganyem no n’hi ha nomes a Suècia, aquí, al nostre país n’hi tenim un feix; com deia quan aquest politiquets il·luminats fan consultes a la IA, nomes parlen de pastorets, de caramelets, de bajanades, mai, mai hi posen cap tipus de dades sensible, aleshores quin tipus de consulta fan? tenir una segona opinió en la seva labor de govern, quina labor de govern? Si reparteixen be o malament els caramelets als súbdits? o si els pastorets del darrer Nadal eren bonics?
Es curiós que sense voler-ho, sense fer res, cada vegada hi ha més presencia d’una nova opció política, a la que com diu la Virginia, nosaltres el poble sobirà, no l’hem pas votat, això si, els politiquets possiblement i d’amagatotis hi fan pactes contra natura, possiblement es deixen influenciar, i nosaltres crèduls inconscients, seguim a ulls clucs les seves directrius, les seves incongruents explicacions de que el futur de tots plegats a les seves mans serà molt millor. Ai Deu meu, estem ben arreglats. Imatge pròpia generada per IA de Canva.
