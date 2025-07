Els atacs supra-nacionals en política

Avui llegia a l’ARA un article de l’Andrea Zamorano amb el titular de “El PP exporta l’atac pel cas Cerdán a Catalunya i el País Basc” on ens diu moltes cosetes, entre les quals podem llegir “Els populars, però, van més enllà del PSOE i tracten d’ampliar el nombre de damnificats políticament per l’escàndol” i es aquí on el dirigent dels populars a Catalunya demana al president de la Generalitat que expliqui com es que el seu nom surt a l’informe de la Unitat Central Operativa, amb el rerefons d’unes mascaretes defectuoses per un import, segons la premsa, d’escàndol.

No se si el president del nostre petit país ha fet quelcom lleig, ha fet quelcom d’amagatotis amb vinculacions presumptament fraudulentes, el que si se i ho pogut seguir en ocasions d’a prop, es que es massa fàcil llançar acusacions i manipulacions de la realitat, que posteriorment es demostra que son falses, i que en ocasions el que pretenen es amagar les desviacions legals o ètiques pròpies, acostumen a ser acusacions que poden perjudicar greument al acusat, al denunciat, i després dels tràmits burocràtics previstos, ni res ni ningú castiga al incitador, al promotor de les denuncies falses.

No tinc cap mena de dubte de que si algun polític o política, o algun amiguet o amigueta seva, o algun parent seu, fa quelcom il·legal i que perjudica a la ciutadania, n’ha de pagar les conseqüències en la seva totalitat, ell o ella i tota la seva cort de “comissionistes” o socis “manipuladors i potinejadors” interessadíssims nomes en aconseguir un lucre enorme i escandalós. Ara be, el que també esta clar, es que tots aquells que fan denuncies o acusacions falses, quan es demostri que ho son, de falses, han de patir el mateix escarni, han de patir el mateix pes de la justícia, però amb un càstig més gran, exemplaritzant i que deixi clar que nosaltres, la ciutadania, no estem disposats a tolerar que aquests tipus d’energúmens regeixin la nostra vida, la nostra societat i el nostre futur … on hem de reclamar perquè això sigui així? als legisladors?, als juristes? qui ens voldrà fer cas? Imatge avatar propi a WhatsApp.