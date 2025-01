La mobilitat nostra de cada dia

Es curiós, es una anècdota, es inusual … els polítics no s’han posat d’acord per aprovar allò que anomenen un “decret òmnibus” … res més lluny de la realitat, els polítics continuen demostrant que el que menys els preocupa es posar-se d’acord en benefici dels ciutadans; si no hi ha redit polític, cada un va a la seva.

No entraré pas a valorar qui te la raó o qui no la te, la veritat es que qualsevol excusa els hi es versemblant per seguir el seu camí, la seva creuada particular i en ocasions fins i tot personal, amb la finalitat de procurar que l’adversari polític no acumuli cap o poques accions positives, que puguin fer millorar la seva percepció per part dels ciutadans. Sembla allò d’aquella cançó que venia a dir, abans mort que donar peixet a l’altra bàndol.

Però avui toca parlar de la mobilitat, i una de les coses que l’afecta al no aprovar-se aquest famós decret, es la reducció o finalització de les ajudes al transport públic, cosa que feia que el cost per l’usuari fos més reduït i amb determinades condicions fins i tot gratuït.

El titular a InfoLibre es: “Els viatges en transport públic han augmentat un 21% després de les ajudes, però no redueixen l’ús del cotxe” i això ens tindria que fer reflexionar, que fa que tot i les ajudes publiques continuem utilitzant tan el cotxe? al mateix article de Daniel Lara, hi podem llegir que Juan Ortiz, director de Ecodes, manifesta que l’explicació, és que l’activitat econòmica a les ciutats ha crescut tant després de la pandèmia que el transport públic no ha pogut d’absorbir tota la nova demanda de mobilitat. El 2024 es va assolir un rècord d’ús de transport públic, i la demanda de gasolina es va disparar un 21% per sobre del 2019, abans de la pandèmia.

I com ens ho hem d’agafar això? sabem que el transport en cotxe te molts desavantatges i molts inconvenients, temps, cost, contaminació, nervis … però tot i així el continuem utilitzant molt, perquè? en quin moment la sensació de llibertat i de suposada comoditat ennuvola el nostre criteri? fem quatre comparatives, agafo el cotxe, vaig on vull i a l’hora que em dona la real gana … no, no es ben be així, si que es cert que agafo el cotxe i surto de casa quan vull, si no hi ha ningú aparcat davant la porta, i enfilo la carretera cap on calgui, però ai, no se pas a quina hora arribaré, tot depèn del que faci la resta de mortals, en sortiran molts de casa a la mateixa hora? aniran molts a la mateixa destinació? trobaré embussos, algun accident, faré tard, comencen els nervis … es igual cap on vagis, a la capital del Bages, a les capitals del Vallès, més d’hora que tard en trobes parat i no saps quan podràs continuar; motors engegats amb calefacció o aire condicionat a tot drap, contaminació, nervis, estrès, no se quan arribaré, més nervis, accions ja no diré il·legals, però si arriscades d’alguns conductors, cotxe o moto, que en ocasions acaben en alguna topada, potser sense conseqüències greus, però si amb paperassa, més nervis, discussions …

I l’alternativa, ai l’alternativa del transport públic, amb el bus a més de que en alguns horaris es va com les sardines, pots tenir les mateixes incidències que amb el cotxe, i amb el tren ja sabem com funciona rodalies … i com sempre tots els responsables miren i donen la culpa als altres, mani qui mani, imperdonable.

Exigim un transport públic coherent, un transport públic eficient, un transport públic que permeti deixar el cotxe a casa, encara que no sigui del tot gratuït, després ja arribarà el moment de comparar els costos entre ambdues opcions. Imatge de aled7 a pixabay.