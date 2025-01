Solucionar el problema de l’habitatge

Sense categoria

Els principals partits polítics estatals, davant el problema de l’habitatge presenten les seves formules màgiques per solucionar-ho, recordem que sovint aquestes formules màgiques acaben perjudicant al contribuent en general i en particular als que pretenen aconseguir les ajudes promeses.

Repassem-ho, d’entrada manifestar que totes les ajudes son sempre benvingudes, llevat de les que es presenten nomes per omplir un expedient, omplir unes ratlles a la premsa i uns minuts als digitals. La primera dels populars, rebaixes fiscals per a compradors, llogaters i arrendadors, i reducció de l’impost de transmissió patrimonial del 10% al 4%, per als joves. Mirem números publicats per portals immobiliaris a les xarxes, el preu mitja dels pisos a la comunitat de Madrid es de 4.000 euros m2. el preu mitja a la capital es superior als 5.000 euros m2. A Catalunya el preu mitja el situen en els 2.500 euros m2, lluny dels madrilenys, tot i que a Barcelona es fa publicitat d’aproximadament 4.400 euros m2.

Referencia rápida, un habitatge de 80 m2 a Barcelona, el podríem valorar de mitjana en uns 350.000 euros, si calculem el diferencial de l’ITP promès, tenim un estalvi fiscal de 21.000 euros, o sigui totalment assumible pels joves, oi que si? No ens continuïn prenent el pel.

Una altra proposta dels populars: es posarà a disposició del sector immobiliari tot el sòl possible per a pisos de lloguer, un 30% més barat que la mitjana del mercat. El dubte, qui ho pagarà? I una proposta afegida: una nova legislació, amb la derogació de l’ actual llei d’habitatge i una nova llei del sòl. La pretensió es tornar a situacions de bombolla inmobiliaria com ja va succeir en anteriors governs dretans? recordem que moltes famílies del país van perdre els seus habitatges en benefici dels quatre de sempre.

Hi ha molta gent que ho diu, no nomes algun jubilat despistat com jo, no cal un embolcall bonic per a lleis o normatives que no solucionen els problemes reals de la majoria de ciutadans, el que cal son unes pautes realistes, amb beneficis socials reals, encara que vinguin sense embolicar en paper de lluentons, si ja se que les propostes dels polítics no sempre busquen el benestar de la societat, sovint busquen perpetuar-se en manar, en remenar les cireres, o busquen apartar als que les remenen ara per poder remenar-les ells.

Prou de fer volar coloms, prou de construir un relat vuit de realitats nomes per enlluernar als ciutadans, prou de jugar amb la vida, la salut i el benestar de la gent. Imatge de SpencerWing a pixabay.