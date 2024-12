Llegia avui a el Periodico una noticia amb aquest titular: “la Generalitat desplega la IA per resumir lleis a la ciutadania” es tracta d’utilitzar una eina tecnològica amb la finalitat de resumir lleis ja que, el llenguatge tècnic adoptat suposa una barrera i així seran més accessibles i més comprensibles.

En resum tenim unes lleis que han de regular, gestionar i defensar a la nostra societat, la nostra vida, el nostre dia a dia, i malgrat aquesta finalitat, es reconeix que els redactats de les lleis, son complexos i poc entenedors. Quan llegeixes que ara pots accedir i llegir tota la legislació catalana, però que els principals consumidors son els juristes, no els ciutadans, a mi em fa por, perquè realment no se a que tinc dret, els que han de vetllar pel meu benestar tenen assumit una de dues coses, o que soc un més del que ens manca comprensió lectora o que no els interessa que els ciutadans tinguem suficients coneixements per reclamar els nostres drets, uns drets que son innats, i que no tindrien que estar supeditats als deliris i als capritxos dels mandataris polítics i jurídics.

Esta be que, encara que sigui amb massa retard, algú es preocupi de fer que la legislació sigui més entenedora, més planera i sobretot més transparent, als ciutadans no ens es necessari tenir una legislació complexa, que necessiti d’intermediaris per a desxifrar-la, perquè entre altres motius sempre n’hi ha un que hem preocupa, i si el que te que interpretar-la es lleva amb mal peu, que passa? i si el que la te que interpretar-la s’equivoca voluntària o involuntàriament, que passa?

No cal que les lleis siguin enrevessades, han de tenir un redactat senzill, planer, entenedor, per exemple si un comet un delicte greu, diguem-li assassinat, diguem-li frau de finances publiques, diguem-li frau de llei, diguem-li com vulguem el càstig ha de ser una pena establerta amb claredat, per la qual cosa no es necessari redactar una llei d’una pagina o dues o tres, perquè així dona peu a que per exemple passi, com ja ha passat, que una persona estigui dos anys en presó preventiva i al final l’han de deixar anar perquè no hi ha probes per jutjar-lo, i en altres ocasions ni trepitgen la presó; no cal ser gaire intel·ligent, ni cal tenir un alt nivell intel·lectual, ni una comprensió lectora fora de mida, per entendre que com més palla te una llei, mes difícil es d’entendre pels ciutadans, més difícil es d’aplicar-la i en resum mes fàcil es escapolir-sen.

Senyor legisladors, seny, serietat i anem per feina, que no vol dir enrotllar-se molt per fer veure que treballen molt. Imatge de Kar3nt a pixabay.