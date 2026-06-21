ESTAT DE COMA

Sempre m’ha encuriosit la coma. Més que no pas el punt o els altres signes de què ens servim per acostar la llengua escrita a la llengua parlada. Certament, indica l’entonació o les pauses en un text escrit té un marge d’interpretació que fa del text partitura, on a la certesa de la nota s’afegeix la incertesa dels reguladors i les indicacions d’intensitat, per no parlar del fraseig, que es deixa al bon gust de l’intèrpret. Realment, quan llegim, interpretem. Àdhuc creem. Especialment en poesia.
I en aquesta recreació de la partitura de lletres que és un text, la coma és la indicació més… prescindible. Imprescindible. No ho sabria dir. En molts casos ens posarem d’acord. En molts d’altres, no.
Ets una pedra preciosa.
Ets una pedra, preciosa.
Ja ho veieu.
De la calidesa d’una joia a la fredor d’un mineral, per una petita vírgula. Sempre he trobat més encertats els francesos, que li diuen virgule, que vol dir, més o menys, vareta i que prové del llatí virga. Més suggerent que l’opció de la resta de llengües romàniques i germàniques, que han estirat del grec kómma, que vol dir pèl. Encara que els catalans (ni Espanya ni França…) mantenim també vírgula. Som terra de pas.
Els vells grecs escrivien tot seguit, sense punts ni comes ni res. Ja t’ho faràs. Avui, deixar al bon criteri del rapsode la interpretació (en el sentit musical) ens sembla un exercici agosarat. Ves a saber què entendreu.
“Ets una pedra preciosa et deia quan eres petitona però avui que ja soc gran he arribat als vuitanta sense ni adonar-me’n ja penso que amb els anys has esdevingut una pedra preciosa.” Vostè mateix, lector/a, posi-hi punts i comes. I algun guió, si ho vol.
Tinc la teoria que els grecs no escrivien signes una mica per mandra (res semblant al bolígraf ni al teclat, no tenien; escriure amb una escarpa o un punxó, sobre pedra, fang o papir…) i una mica perquè qui llegia era tot un professional, i sovint era qui ho escrivia. Amb la pèrdua de control sobre la lectura (ai, impremta), arribà la necessitat d’assegurar la correcta transferència al lector desconegut.
I doncs, ja som al cap del carrer. Perquè et llegeixin correctament un text, cal que el lector entoni bé, i per entonar bé, li hem de posar les comes on cal i esperar que ens faci cas; si no, la nostra galanteria demodée –i potser, avui, masclista– acabarà sent un insult, encara que igualment masclista –i, potser, démodé.
Apa.
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