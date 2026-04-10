COM SARTRE VA RIFAR-SE EL SENYOR GALLIMARD

En una ressenya del volum Pourquoi et comment Sartre a écrit «Les Mots», apareguda al número 350 del Magazine Littéraire (gener de 1997), el periodista Michel-Antoine Bernier explica aquesta anècdota sobre Sartre:
Va anar el menut Jean-Paul a can Gallimard amb un prec: que li deixessin publicar en una altra editorial (anglesa) que li ho havia demanat, una breu autobiografia centrada en la seva infantesa per a una col·lecció en què també es publicarien les infanteses d’altres plomes literàries del moment.
Gallimard, a la vista d’això, va oferir immediatament a Sartre una suculent bestreta que va convèncer l’autor de La Nàusea immediatament
Qui conegué Sartre afirma que era una bola, allò de l’editor anglès, i que Sartre el que volia era una bestreta que, d’altra manera Gallimard li hauria fet gruar.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!