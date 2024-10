Vida Extraterrestre? Alienígenes👽?

(Notes del pòdcast([1]) de Sean Carroll Mindscape, emès l’11/XII/ 2023).

Sinopsi

No feia gaire temps que temes com la naturalesa de la consciència, els fonaments de la mecànica quàntica, o l’existència de vida extraterrestre eren considerats marginals i de mala reputació per gran part de la comunitat científica.

En tots aquests temes, l’opini√≥ general est√† canviant gradualment.

L’interès en la possibilitat de vida en altres planetes, en particular, ha crescut notablement: Com podria començar la vida en altres llocs de l’Univers? Com podem detectar-la dins del nostre sistema solar i en els exo-planetes? Fins i tot, podem començar a imaginar com podrien ser unes eventuals civilitzacions alienígenes avançades.

Resumirem ac√≠ una conversa sobre aquestes tem√†tiques amb l’astrof√≠sic A. Frank, autor d‚Äôun llibret recent sobre alien√≠genes: The Little Book of Aliens.

Parlarem de quins tipus d’extraterrestres podria haver-hi, i de com cercar-los. Tractarem de separar les maneres m√©s serioses de parlar de tot aix√≤, de les menys serioses. Tamb√© explicarem com els cient√≠fics que treballen en aquestes √†rees pensen en els OVNI i en les controv√®rsies associades amb ells.

Nota del traductor: Ús didàctic

Les idees i fets expressats en aquest treball són ben aprofitables en qualsevol aula de ciències, de medi ambient, de tecnologia, de ciència i societat, etc.

Les opinions expressades i les referències que s’hi indiquen, permeten fer debats a classe, i treballs dels alumnes, sobre aspectes tan interessants com l’existència de vida (intel·ligent o no) en l’Univers, i l’existència d’altres civilitzacions, passades o futures. 

Abreviatures

AF:     Adam Frank.

ET:     Extra Terrestre.

IA:      Intel·ligència Artificial

JWST: Telescopi espacial James Webb (James Webb Space Telescope).

NASA: National Aeronautics and Space Administration. (Administraci√≥ Nacional d’Aeron√†utica i l’Espai), ag√®ncia governamental dels Estats Units.

OVNI: Objecte Volant No Identificat. En aquest Glopet d’Actualitat, anomenaré OVNI tant al que en anglès s’anomena UFO (Unidentified Flying Object) com UAP (Unidentified Aerial Phenomenon), és a dir, inclouré els fenòmens aeris no identificats.

SC:    Sean Carroll.

SETI: Search for Extraterrestrial Intelligence (cerca d’intel·ligència artificial).

Continguts

Vida Extraterrestre? Alienígenes?

Sinopsi

Nota del traductor: Ús didàctic

Abreviatures

Continguts

Vida ET i OVNIs

Recerca per trobar… qu√®?

Alienígenes i ciència ficció

Recerca sobre vida ET (intel·ligent, o no)

La paradoxa de Fermi

Llibret sobre alienígenes (The Little Book of Aliens)

Estem sols, en l’Univers?

Capacitat científica actual: Biosferes, Tecnosferes

Passat recent: SETI, Mars (Viking)

Exoplanetes i signatures a 40 anys llum

Ciència i Tecnologia

Detecci√≥ d‚Äôexoplanetes ‚Äď Espectres d‚Äôabsorci√≥

Mons Hiceans (Oceans d’hidrogen)

No tenim parents propers

ONVIs massa ‚Äėfamiliars‚Äô

Com podem imaginar civilitzacions MOLT avançades?

Estudis de Futurs

Empremtes que deixen les civilitzacions

Esfera de Dyson

Senyals de vida, en l’atmosfera?

Biosignatures agnòstiques

On són aquestes civilitzacions?

La paradoxa de Fermi, de nou

Resposta a Fermi

Civilitzacions que no deixen rastres

La hip√≤tesi sil√ļrica

L’atmosfera conté signatures de la biosfera

Extincions massives

I si les civilitzacions duren més de 10,000 anys?

Enginyeria galàctica

Tecnosignatures

Màquines d’AI que analitzen dades

Robots en l’era post-biològica

Cerca de vida ET

Biosignatures en l’atmosfera dels planetes

Astrobiologia i NASA

METI ‚Äď Missatges a Intel¬∑lig√®ncies ET

Probabilitat de vida en un planeta: 10-22-10-20

Hi ha vida ET, doncs?

Probabilitat de vida: 10-22-10-20

Probabilitat que haja alguna forma de vida

Trobar vida al nostre sistema solar

El fenomen OVNI

Proves d’albiraments d’OVNI

OVNIs atrotinats

Tensió entre ciència i creença

Ciència i ciència-ficció

Interdisciplinarietat de la recerca

Què significaria, trobar vida en l’Univers?

Primera conseq√ľ√®ncia

Segona conseq√ľ√®ncia

Revolució copernicana

Conclusió

Apèndixs

Apèndix 1: La Paradoxa de Fermi

Apèndix 2: Biosignatures agnòstiques

Ap√®ndix 3: La hip√≤tesi sil√ļrica ‚Äď Civilitzacions molt antigues, que es van establir a la Terra

 

Vida ET i OVNIs

Recerca per trobar… qu√®?

SC: Com a científic en actiu, una de les coses que he hagut de fer al llarg dels anys és sol·licitar fons per a projectes de recerca en física teòrica. Fer un projecte resulta divertit, perquè en el projecte has d’explicar el tema en què treballaràs i què n’esperes aconseguir.

Però això és molt difícil de fer com a físic teòric, no saps què passarà abans de fer-ho. Com a físic experimental, almenys pots explicar quin disseny construiràs i com faràs l’experiment, així com què esperes veure.

Però, per descomptat, els experimentadors tampoc saben exactament què s’hi trobaran.

En molts tipus experiments o observacions podeu dir qu√® fareu, per√≤ el resultat √©s ben impredictible. Un d’aquests exemples √©s la recerca de vida extraterrestre.

Jo crec que √©s plausible que trobarem vida en altres llocs de l’Univers. I crec, a m√©s a m√©s, que no estem preparats per a aix√≤.

Alienígenes i ciència ficció

Els autors de ciència-ficció han pensat en el descobriment de vida alienígena durant molt de temps. He de dir que de maneres poc realistes, i no els culpe: volen explicar bones històries!

La ci√®ncia ficci√≥ mostra estructures d’intel¬∑lig√®ncia, de tecnologia i civilitzacions extraterrestres que solen ser una mica m√©s avan√ßades o una mica m√©s endarrerides que la nostra, per√≤ que ens resulten reconeixibles.

Parlen, per exemple, d’un imperi galàctic, i tots entenem immediatament de què va el tema. No és casualitat que Star Wars siga bàsicament un western o una mena de pel·lícula de samurais.

Hi ha ci√®ncia-ficci√≥ m√©s sofisticada que Star Wars, per√≤ √©s un fet que ens resulta ben dif√≠cil imaginar com seria una civilitzaci√≥ alien√≠gena que fora, diguem-ne, mil milions d’anys m√©s avan√ßada que la nostra. Penseu nom√©s qu√® dif√≠cil hagu√©s sigut imaginar el m√≥n actual a una persona de fa 100 o 200 anys!

Tanmateix, √©s molt possible que aix√≤ siga el que ens trobem, una civilitzaci√≥ mil milions d’anys m√©s avan√ßada o formes de vida mil milions d’anys m√©s endarrerides (en escales de temps evolutius). I, si fora el segon cas, es tractaria d’organismes petits amb els quals no podr√≠em tenir cap conversa.

I, realment, crec que nosaltres, com a espècie, no hem pensat bé en aquestes possibilitats, perquè és fàcil descartar-les com simple ciència-ficció.

S√≠ que han parlat del descobriment de vida alien√≠gena els autors de ci√®ncia-ficci√≥ durant molt de temps. Per aix√≤ associem aquestes tem√†tiques amb la ci√®ncia ficci√≥, no amb la veritable ‚Äėci√®ncia‚Äô.

Però aquest panorama està canviant.

Tamb√© s‚Äôest√† abordant, des de la ci√®ncia, la q√ľesti√≥ de la possibilitat de vida a altres punts de l‚ÄôUnivers.

Recerca sobre vida ET (intel·ligent, o no)

Adam Frank, eI convidat al p√≤dcast de hui explica com, no fa massa temps, tot el camp de l’astrobiologia es considerava exc√®ntric, massa especulatiu. No es podien aconseguir diners per fer-hi recerca. I aix√≤ era aix√≠ fins i tot si nom√©s es proposava investigar sobre quines propietats qu√≠miques i geol√≤giques podrien permetre que la vida exist√≠s en altres entorns.

Afortunadament, hui dia les anteriors q√ľestions ja es consideren cient√≠fiques. S‚Äôinvestiga, fins i tot, la possibilitat que no nom√©s trobem vida unicel¬∑lular en algun lloc de l’Univers, sin√≥ que tamb√© puguem trobar vida intel¬∑ligent.

Tot i aix√≤, es fa dif√≠cil eliminar les connotacions o associacions d‚Äôaquestes q√ľestions amb teories de conspiraci√≥ sobre OVNI i similars.

Però cal que en parlem, perquè és una cosa important que ens podria passar, que trobàrem vida en l’Univers, fora de la Terra.

La paradoxa de Fermi

√Čs clar que potser que no trobem altres forma de vida a l‚ÄôUnivers.

√Čs famosa la paradoxa de Fermi [vegeu l‚ÄôAp√®ndix 1] que diu que cas d‚Äôhaver civilitzacions extraterrestres tecnol√≤gicament avan√ßades, ja les haur√≠em detectat. Per tant, no n‚Äôhi ha.

Personalment, per√≤, crec que √©s ben plausible que n’hi haja.

SC: Adam, has escrit un llibre sobre extraterrestres. Es tracta d’un llibre petit, supose, perquè encara no els hem descobert, i després que els descobrim, sortirà el gran llibre.

AF: B√©, el llibre √©s petit perqu√® volia escriure‚Äôn un que fos molt accessible per a un p√ļblic tan ampli com fos possible.

Ara mateix, la q√ľesti√≥ de la vida a l’Univers crida molt l‚Äôatenci√≥, tant pels aven√ßos cient√≠fics, com per les constants refer√®ncies a OVNI que veiem per tots els mitjans.

I volia que la gent tingués una entrada interessant, ràpida i documentada a tot el que està passant en aquest camp.

Estem sols, en l’Univers?

M√©s important encara, volia explicar qu√® est√† passant amb experiments com els que du a terme el telescopi espacial James Webb, que explora les fronteres de l’astrobiologia.

Aquesta √©s realment la part emocionant de la situaci√≥ actual: Podem ser l’√ļltima generaci√≥ que no s√†piga la resposta a la pregunta, Estem sols?

SC: El més interessant per a mi és que en el llibre parles de ciència real.

Aix√≠ que, comen√ßa per orientar-nos: de quin tipus d’extraterrestres estem parlant? S√≥n aquestes les preguntes que et fas?

Hi ha formes de vida extraterrestres que siguin organismes unicel·lulars?

N’hi podria haver, de civilitzacions comparables amb el nostre nivell tecnol√≤gic?

N’hi podria haver de civilitzacions o formes de vida post-humanes, en cert sentit gaireb√© inimaginables per a nosaltres?

AF: Efectivament, totes aquestes q√ľestions formen part d‚Äôun programa de recerca cient√≠fica en marxa.

I el més sorprenent és que actualment tenim la capacitat de cercar respostes a totes elles.

Capacitat científica actual: Biosferes, Tecnosferes

Quan parlem d’extraterrestres, la reacci√≥ sol ser: si no es tracta d‚Äôuna civilitzaci√≥ alien√≠gena, a ning√ļ no li interessa.

Si trob√†rem, com ara, proves d’una biosfera microbiana, no interessaria a ning√ļ.

Jo rebuge totalment aquesta postura. Crec que per profundes raons filosòfiques, històriques i científiques, el descobriment de qualsevol tipus de vida en qualsevol lloc, que no sigui la Terra, seria el descobriment científic més gran de la història de la humanitat.

Per això és tan important ressaltar que, ara mateix, tenim la capacitat de trobar Biosferes, és a dir, signatures de microbis o d’altres tipus de vida.

Però també tenim la capacitat de trobar Tecnosferes, a través de tecno-signatures, que evidenciarien l’existència de civilitzacions que produeixen tecnologia.

No teníem aquestes capacitats fa tan sols 10 anys.

Però ara, de sobte, els telescopis i els detectors han arribat al punt de poder trobar biosignatures i tecnosignatures.

I la NASA, i tota la comunitat científica, està dedicant-hi esforços seriosos, cosa que no ocorria fa una o dues dècades.

Passat recent: SETI, Mars (Viking)

En els 1960 es va posar en marxa el projecte SETI[2]¬†de cerca d’intel¬∑lig√®ncia extraterrestre, un conjunt de programes que exploraven el firmament amb l’esperan√ßa de trobar senyals de transmissions¬†extraterrestres. Aleshores no es pensava en astrobiologia.

El projecte es va aturar fa més de 10 anys.

El projecte Viking[3] d’exploració de vida en mars, n’hi va descartar la possibilitat.

De sobte, en 1995 tenim el primer descobriment d’un exoplaneta, √©s a dir, un planeta extra-solar o¬†exoplaneta. Es tracta d‚Äôun planeta que orbita al voltant de qualsevol estrella que no sigui el Sol.

També es va investigar un meteorit marcià, que semblava que tenia proves d’existència de vida, però no es va confirmar.

Tot i aix√≠, a partir d’aquest punt es va iniciar la nova era de l’astrobiologia i la NASA i d‚Äôaltres ag√®ncies van comen√ßar a invertir-hi fons.

Exoplanetes i signatures a 40 anys llum

Al final de la primera d√®cada d‚Äôaquest segle, ja hi havia centres d’astrobiologia.

I des de fa 10 anys, tenim un cens molt complet d’exoplanetes.

Sabem també que cada estrella del cel nocturn té una família de planetes, i una de cada cinc estrelles té un planeta en una zona habitable, és a dir, al lloc adequat perquè s’hi puga desenvolupar la vida.

El m√©s important de tot, per√≤, √©s que hem trobat la manera d‚Äôobservar les atmosferes d’aquests planetes, tot i que estiguen a 40 anys llum de dist√†ncia. I de podem detectar-ne la composici√≥ i, per tant, poder trobar eventualment signatures de vida microbiana, d’una biosfera, o d’una tecnosfera.

Això ho ha impulsat tot, ho ha canviat tot. Per exemple, fa ben poc es va decidir construir un gran telescopi, anomenat (ben apropiadament) l’Observatori de Mons Habitables.

La comunitat científica s’ha bolcat en la cerca de vida còsmica.

Ciència i Tecnologia

SC: Hi ha una estranya analogia entre el que estàs explicant i el tema dels fonaments de la mecànica quàntica, que jo conec bé. En ambdós casos, la gent en parlava durant dècades però sense prendre-s’ho seriosament.

I el canvi en els dos casos ha vingut de la mà de la tecnologia que, en els seus avenços, ens ha obligat a enfrontar-nos a preguntes més profundes.

AF: Sí. Crec que és una bona analogia perquè la ciència de la informació quàntica va fer repensar la superposició en els ordinadors quàntics

Va ser la tecnologia, així mateix, la capacitat de detectar per primera vegada exoplanetes, la que va provocar una gran revolució en astrobiologia.

Detecci√≥ d‚Äôexoplanetes ‚Äď Espectres d‚Äôabsorci√≥

Els exoplanetes es detecten amb el m√®tode del tr√†nsit: observant l‚Äôemissi√≥ de l’estrella durant el breu temps (pot ser una hora) en qu√® passa el planeta entre nosaltres i l’estrella. De manera que la llum de l‚Äôestel travessa l‚Äôatmosfera del planeta abans d‚Äôarribar-nos.

A partir de l‚Äôan√†lisi de l‚Äôespectre d‚Äôabsorci√≥, de llum de l‚Äôestel per part de l‚Äôatmosfera del planeta, trobes les empremtes dactilars que provenen de la composici√≥ qu√≠mica de l’atmosfera del planeta.

Encara estem desenvolupant la tecnologia, i potser el telescopi JWST[4] podria, si tenim sort, aconseguir tamb√© biosignatures. Aix√≤ seria incre√Įble.

Però seran els propers telescopis, els telescopis de més de 30 metres i, després, el futur Observatori de Mons Habitables, els que realment ens ho posaran a l’abast.

SC: La meva impressi√≥ √©s que el telescopi JWST no es va dissenyar realment per cercar l’habitabilitat dels exoplanetes, sin√≥ per observar gal√†xies llunyanes.

Despr√©s, va resultar ser bo per a aix√≤. Aix√≠ que no √©s d’estranyar que si constru√Įu un telescopi amb el prop√≤sit de cercar biosenyals, ser√† capa√ß de fer una feina molt millor.

AF: Sí, així va ser. Ha estat realment una sort que el JWST tinga bandes espectrals que se superposen amb moltes de les regions on creiem que podem trobar biosignatures i tecnosignatures.

Mons Hiceans (Oceans d’hidrogen)

Aix√≠, per exemple, fa poques setmanes hi va haver un descobriment realment interessant. Es va descobrir una classe completament nova de planeta habitable, que anomenem m√≥n hice√† (m√≥n oce√†nic d’hidrogen).

Un m√≥n hice√† √©s un sub-Nept√ļ[5], √©s a dir un planeta que t√© unes vuit vegades la massa de la Terra. Bastant gran, per tant. Normalment pensar√≠em que s‚Äôassemblaria a Nept√ļ o a Ur√†, amb un nucli roc√≥s, seguit de gel i finalment hidrogen. No √©s un bon lloc per a la vida.

Per√≤ hem descobert que hi ha mons hiceans, que tenen una atmosfera d’hidrogen for√ßa espessa, i l’hidrogen √©s un gas d’efecte hivernacle molt bo.

Així que el que podríem tenir a sota de la superfície del planeta hiceà, si tenim prou aigua, és un oceà líquid. Un oceà líquid càlid.

Aquest és el món hiceà. Una classe de món habitable totalment desconeguda fins ara.

El que resulta tan emocionant √©s que sempre pensem que per trobar vida cal tenir un planeta com la Terra, i que ha d’estar a la zona habitable, bla-bla-bla. Tanmateix, l‚Äôhice√† √©s un m√≥n completament diferent.

El JWST tamb√© va trobar met√† a l’atmosfera del planeta hice√†, aix√≠ com CO 2 . Tots aquests gasos es troben en quantitats adequades per poder pensar en vida, si hi ha suficient aigua l√≠quida a sota de la superf√≠cie del planeta.

De fet, JWST tamb√© va detectar traces de sulfur de dimetil, que √©s el gas que el pl√†ncton emet a l’atmosfera. No en tenim certesa absoluta d‚Äôaquesta dada encara, per√≤ aquests resultats s√≥n una indicaci√≥ del que podem trobar-nos si enviem a l‚Äôespai telescopis que cerquen espec√≠ficament biosignatures.

No tenim parents propers

SC: Què podríem trobar en l’Univers?

Vida en forma primitiva?

Vida comparable a la humana?

Formes de vida més avançades que la humana?

La gent no sembla adonar-se’n que les possibilitats que qualsevol forma de vida que puguem trobar siga comparable a la humana son gairebé nul·les!

Tot i que nom√©s siga perqu√® √©s molt f√†cil que un altre planeta haja estat evolucionant durant mil milions d’anys m√©s que nosaltres o mil milions menys que nosaltres.

AF: Aix√≠ √©s. Ho anomenem ‚Äėcontacte desigual‚Äô: si detectes alg√ļ, √©s probable que siga m√©s gran que tu.

√Čs molt improbable que trobes alg√ļ amb el teu nivell de desenvolupament tecnol√≤gic.

Si l’altra civilització només ha existit 200 anys, diguem-ne, no els trobaràs (a no ser que n’haja hagut moltes a l’Univers).

Fixa’t que nosaltres només hem estat una civilització detectable tecnològicament durant els darrers 100 anys!

ONVIs massa ‚Äėfamiliars‚Äô

Justament la idea anterior, que si trobem senyals (tecnosignatures) d‚Äôalguna civilitzaci√≥, ser√† d‚Äôuna civilitzaci√≥ molt√≠ssim m√©s vella que la nostra, fa que moltes de les not√≠cies sobre OVNI siguen tan poc cre√Įbles: els aparells OVNI que es descriuen s√≥n massa semblants a les tecnologies que tenim hui dia ac√≠ a la Terra.

Hi tornarem, més endavant en la conversa, sobre el tema dels OVNI.

Com podem imaginar civilitzacions MOLT avançades?

SC: Ara bé, si les civilitzacions no s’autodestrueixen, la qual és sens dubte una de les opcions, tenim alguna noció raonable de com serien? O no podem ni especular?

AF: No és fàcil fer especulacions. Encara estem en fase inicial de cercar senyals.

En el llibre parle de la primera subvenció que la NASA ha donat mai per a cercar tecnosignatures atmosfèriques. I ens l’ha donada a un projecte nostre.

Des que es van aturar els experiments tipus ràdio-SETI, fa dècades, no s’han volgut subvencionar més projectes d’aquest tipus.

Però el nostre projecte es basa en l’anàlisi de senyals del telescopi JWST per esbrinar si hi trobem tecnosignatures. Ens proposem fer una biblioteca de possibles tecnosignatures que caldria cercar, i donar així un impuls a aquest camp de recerca.

Un dels problemes amb SETI és que la majoria de la informació sobre els experiments que es van fer es troba en forma de literatura grisa: actes de congressos, memoràndums de reunions específiques, etc.

Mai no hi ha hagut un corrent continu, coherent, d’anada i tornada entre les publicacions cient√≠fiques sobre el tema i els plans per continuar-hi fent.

Tampoc no hi havia una comunitat coherent, eren individus solitaris i valents.

Estudis de Futurs[6]

Una de les coses que estem fent ara √©s intentar sistematitzar els possibles ‚Äėfuturs‚Äô. Estem prenent m√®todes del que s’anomenen Estudis de Futurs, que s’han aplicat al canvi clim√†tic, entre d‚Äôaltres √†rees, i tractant d’aplicar-los per pensar i desenvolupar tecnosignatures espec√≠fiques per a la nostra recerca.

Volem esbrinar qu√® es podria dir, que fora gen√®ric, sobre l’evoluci√≥ de les civilitzacions. √Čs interessant, perqu√® has de fer mapes dels espais d‚Äôalternatives possibles.

Tot i que mai no podrem predir el futur, podem esbrinar possibles trajectòries socials que poden seguir les civilitzacions.

Per exemple, si ens fixem només en aspectes físics, no en aspectes sociològics, d’aquestes hipotètiques civilitzacions extraterrestres, podem analitzar com farien servir l’energia.

Podem preguntar-nos també si hauran fet viatges inter-estel·lars, per exemple.

I com que segur que la segona llei de la termodinàmica també actua en el seu cas, les activitats que desenvolupen aquestes civilitzacions hipotètiques deixaran empremtes en el seu planeta i en el seu sistema solar. Expliquem-ho.

Empremtes que deixen les civilitzacions

Què és una civilització? Simplificant, es tracta d’un sistema desenvolupat per recollir energia i posar-la en funcionament.

Fa 300.000 anys, cada dia i cada humà tenia al seu abast l’equivalent a un ésser humà de potència. A mesura que anem avançant i treballant en societats més i més sofisticades, a poc a poc hem estat capaços de recollir més energia.

Hui dia, cadasc√ļ de nosaltres t√© l’equivalent, nom√©s a casa, d’entre 50 i 100 √©ssers humans treballant per a ell. I aix√≤ nom√©s calculant l’energia que arriba pels endolls el√®ctrics.

Ara b√©, la segona llei de la termodin√†mica ens diu que si volem utilitzar l’energia per fer treball, crearem residus d’algun tipus, o generarem calor (moviments aleatoris dels √†toms).

Esfera de Dyson

Fa molts anys, en els 1960, Dyson es va adonar que una opci√≥ que podria ser universal en la traject√≤ria de les civilitzacions seria que acabaren recollint la m√†xima energia possible del seu sistema solar. Aix√≤ vol dir que intentarien envoltar tota l’estrella amb col¬∑lectors solars, i aconseguir aix√≠ tota l‚Äôenergia que emet el seu sol.

La idea seria, doncs, construir una esfera de Dyson, una esfera al voltant de l’estrella que contingu√©s col¬∑lectors solars.

Dyson es va adonar de seguida que no aquesta esfera no era gravitacionalment estable, aix√≠ que, actualment, pensem en eixams de Dyson, en un grapat de m√†quines gegants de la mida d’un planeta, que s√≥n panells solars que orbiten l’estrella i que se n‚Äôapropien de l‚Äôenergia.

Ara, si fas aix√≤, est√†s recollint energia i tamb√© est√†s creant calor residual. Tot s‚Äôescalfar√† i ser√†s visible per els raigs infrarojos que emet tot cos calent. Tamb√© hauria d‚Äôemetre en l’infraroig aquesta m√†quina gegant.

I Dyson va proposar que això és el que hauríem de cercar.

Ara bé, podeu estendre aquesta idea a gairebé qualsevol cosa. Per exemple, hem proposat que, en un planeta que tingués civilització, es veurien a les seues atmosferes evidències dels processos de no equilibri i de dissipació d’energia que estan passant en el planeta.

L’atmosfera seria diferent si el planeta no tingués vida, o si només tingués una biosfera sense civilització humana.

L‚Äô√ļs d‚Äôenergia per l‚Äôeventual civilitzaci√≥ que habit√©s el planeta produiria una cascada de dissipaci√≥ d‚Äôenergia que seria detectable en all√≤ que anomenem tecnosignatures.

Senyals de vida, en l’atmosfera?

SC: Parlem un moment només de la possible existència de la vida, no necessàriament de civilitzacions que han desenvolupat tecnologia.

Estic completament d’acord que, la vida primitiva obeeix la segona llei de la termodin√†mica i no est√† molt optimitzada per convertir la seua energia en calor residual.

Aleshores, quina és exactament la signatura que esteu cercant?

AF: La signatura de vida.

Ac√≠ a la Terra, tot l’oxigen de l’atmosfera √©s conseq√ľ√®ncia d’aquest invent, fa uns dos mil milions i mig d’anys, d’una nova forma de fotos√≠ntesi, molt m√©s eficient i que fa servir aigua, un element abundant.

Aix√≤ va canviar completament el planeta. A m√©s d‚Äôaltres reaccions, la fotos√≠ntesi trenca la mol√®cula d’aigua, utilitza l’hidrogen com a part de la maquin√†ria molecular per fer el sucre i deixa anar l’oxigen.

Aix√≤ va ser un canvi enorme per a la Terra, en la hist√≤ria del planeta. Va acabar posant l’oxigen a l’atmosfera, el 21% que tenim ara, abandonant l‚Äôestat previ en qu√® dominava el nitrogen i el CO 2 .

I aquest flux continu d’oxigen a l’atmosfera, que generen les plantes durant la fotos√≠ntesi, √©s un motor que funciona constantment per a fer processos qu√≠mics de no equilibri.

Per tant, la pres√®ncia de determinades subst√†ncies qu√≠miques en l‚Äôatmosfera, i el flux d’aquestes subst√†ncies qu√≠miques cap a l‚Äôatmosfera, indica que l‚Äôestat atmosf√®ric √©s de no equilibri.

√Čs la vida la que provoca aquests fluxos.

Biosignatures agnòstiques

Alguna gent estan cercant biosignatures ‚Äėagn√≤stiques‚Äô, que no assumeixen cap proc√©s bioqu√≠mic concret, [vegeu l‚ÄôAp√®ndix 2], i que indicarien processos com els que han passat a la Terra.

Es tenen models que prediuen, per exemple, quina serà la composició de l’atmosfera, en funció de quant de verd haja al planeta.

En particular, es poden veure difer√®ncies clares entre una atmosfera que respon a processos biol√≤gics o una que nom√©s √©s conseq√ľ√®ncia de processos geof√≠sics.

SC: Entenc la idea. Les molècules com ara CO 2 , metà o oxigen, són tan simples que potser hi ha un procés químic diferent que les genera i que desconeixem. Per tant, si les detectem a un exoplaneta, potser no provenen dels mateixos processos que a la Terra.

Però si observàrem un hidrocarbur, o d’altres molècules molt complexes que la vida fa de manera natural, podríem pensar que aquell planeta té algun tipus de vida.

Sembla una forma prometedora de fer observacions.

Potser les biosignatures són més difícils de cercar?

AF: Bé, necessitarem telescopis més grans i que arrepleguen més radiacions. Un telescopi gran és com un poal que arreplega llum. Com més gran siga més llum arreplegarà i més ràpidament podrem cercar una determinada característica espectral.

Estem encetant aquest camí de recerca. La idea de les biosignatures agnòstiques és ben recent, de fa menys de 10 anys, i està rebent finançament.

Una de les aproximacions fa servir la idea de dissipaci√≥ energ√®tica i intenta calcular a quina dist√†ncia s‚Äôest√† de l’estat d’equilibri de l’atmosfera. I, a partir d‚Äôaquesta m√®trica, es mesura quanta vida, intel¬∑ligent o no, pot haver-hi.

Una altra aproximaci√≥ fa servir la idea de l’arquitectura de la informaci√≥, la teoria de l’ensamblatge.

Es tracta de veure com mesurar la complexitat d’una determinada mol√®cula. I quin fonament podem tenir per concloure que aix√≤ nom√©s podria ser produ√Įt per la vida, o b√© que aix√≤ nom√©s podria ser produ√Įt per la tecnologia. (Tot i que, en definitiva, la tecnologia nom√©s pot ser produ√Įda per vida).

On són aquestes civilitzacions?

SC: On són totes aquestes civilitzacions avançades? No va assenyalar el professor Fermi una paradoxa en aquesta manera de pensar, ja en 1950?

AF: La dècada dels 50 és sorprenent. Comença amb la paradoxa de Fermi, després Miller-Urey demostra experimentalment que potser no era tan difícil començar el procés de la vida, i acaba amb Drake fent la primera recerca SETI.

La paradoxa de Fermi, de nou

Com ja hem dit, la paradoxa de Fermi √©s la idea que si la vida intel¬∑ligent fos comuna en l‚ÄôUnivers, i si aquesta vida intel¬∑ligent hagu√©s descobert com viatjar a velocitats enormes, tot i que nom√©s fora a una desena part de la velocitat de la llum, llavors pr√†cticament tot l’Univers hauria d’estar ple de vida.

En particular, tota la nostra gal√†xia hauria d’estar plena de vida intel¬∑ligent. Haurien d’haver pogut saltar d’un sistema estel¬∑lar a l’altre i establir-se i construir civilitzacions pertot arreu.

La paradoxa està en el fet que no n’hàgem trobat encara, de vida intel·ligent.

Per tant, conclo√Įa Fermi, no n‚Äôhi ha d‚Äôhaver, de vida a l‚ÄôUnivers.

Aquesta és la que anomenem hui dia la paradoxa directa de Fermi.

La pregunta és, doncs, per què no són aquí i ara, els ET?

Per descomptat, si creieu en els OVNI, la resposta és clara: Sí que els tenim entre nosaltres!

Fins i tot si no ens creiem allò dels OVNI, hi ha tot un ventall de respostes possibles a la pregunta de per què no veiem vida intel·ligent ET:

som en una mena de zoològic (i no ens adonem),

ens tenen atrapats (i no ho sabem),

no es posen en contacte amb nosaltres perquè només volen observar-nos i vigilar-nos,



Resposta a Fermi

Nosaltres vam publicar uns treballs amb una resposta a la pregunta de Fermi.

El debat sobre la paradoxa de Fermi se centra en a quina velocitat es mou aquest front de civilització en expansió?

En 1975 Hert va demostrar que trigarien uns 600.000 anys si es mogueren al 10% de la velocitat de la llum, 0.1c.

Aquest nombre d‚Äôanys √©s molt curt en comparaci√≥ amb l’edat de la gal√†xia, i d’ac√≠ ve la paradoxa de Fermi: haurien tingut temps de sobra de colonitzar-la.

Llavors, Sagan i d‚Äôaltres van dir: No, la colonitzaci√≥ s’hauria aturat per problemes amb els recursos.

Civilitzacions que no deixen rastres

Nosaltres mateixos vam fer una simulació, partint d’una petita galàxia, i vam trobar que sí, que el front colonitzador es desplaçaria molt ràpidament.

Per√≤ si afegim a la simulaci√≥ el fet que les civilitzacions no duren per sempre, que les civilitzacions moren, aleshores t’has de preguntar quina seria l’ocupaci√≥ de la gal√†xia en estat estacionari, quan l‚Äôestat d‚Äôocupaci√≥ ja no varia amb el temps?

I el que trobes √©s que, depenent dels par√†metres que suposes per als viatges espacials que escampen les civilitzacions pertot arreu, es pot acabar amb bosses de llocs (en la gal√†xia) que no han estat colonitzats, o amb assentaments que nom√©s van durar uns milions d’anys.

I podria ser que nosaltres (la Terra) ens trob√†rem en una d’aquestes bosses.

√Čs a dir, potser ens van visitar fa mil milions d’anys, i potser hi va haver una civilitzaci√≥ que es va establir a la Terra durant 10.000 anys, que √©s un per√≠ode molt m√©s llarg del que hem durat nosaltres en la nostra civilitzaci√≥ actual.

Per√≤ que tota evid√®ncia d’aix√≤ haja desaparegut.

La hip√≤tesi sil√ļrica

En un treball sobre la hip√≤tesi sil√ļrica, √©s a dir, la possibilitat que haja hagut una civilitzaci√≥ molt avan√ßada en la Terra fa molt de temps (vegeu l‚ÄôAp√®ndix 3), vam demostrar que si hi va haver una civilitzaci√≥ aqu√≠ a la Terra fa cent milions d’anys, per exemple, no hi hauria manera de saber-ho. No hi hauria f√≤ssils.

L’√ļnica manera que pots trobar rastres de civilitzacions que es van establir fa molt de temps √©s cercant anomalies isot√≤piques en la Terra, no restes directes d‚Äôaquella civilitzacions.

SC: Vols dir? Com de gran est√†s dient que podria haver estat aquesta civilitzaci√≥ en la Terra fa cent milions d’anys, i de la qual no en quedarien rastres?

De la mida de la nostra civilització actual?

AF: Fàcilment. Sí.

Sabem que no viurem tants anys (en escales geològiques), en la forma actual de la nostra civilització.

Per exemple, les restes de l’equivalent de Manhattan (en la hipot√®tica civilitzaci√≥ que va viure a la Terra fa cent milions d‚Äôanys) s’haurien esborrat absolutament de la Terra cent milions d’anys despr√©s.

En la publicaci√≥ que he esmentat vam assenyalar que la superf√≠cie de la Terra es reestructura molt√≠ssim despr√©s d’uns quants milions d’anys.

Sens dubte que, despr√©s de 10 milions d’anys, tot el que hi havia aleshores a la superf√≠cie de la Terra ha desaparegut, perqu√® gran part de la superf√≠cie mateixa ha desaparegut. S’ha subdu√Įt[7] i torna a pujar.

Aix√≠, doncs, no queda actualment gaire superf√≠cie verge de la Terra tal com era fa cent milions d’anys.

Es pot pensar que hi haurà fòssils. Però el registre fòssil és molt incomplet. Molt poques coses es fossilitzen.

Per tant, si hagu√©s hagut una civilitzaci√≥ establerta arreu de la Terra, i que hagu√©s durat 10.000 anys, aquest per√≠ode √©s tan curt (en termes geol√≤gics) que gaireb√© no hi restaria res, ara no trobaries res del que hagu√©s fet aquesta civilitzaci√≥, cent milions d’anys despr√©s d‚Äôhaver desaparegut.

Aquest √©s un fet bastant notable. Per aix√≤ vam publicar el nostre treball sobre la hip√≤tesi sil√ļrica.

No estàvem dient que havia hagut civilitzacions anteriors a la nostra.

En el treball simplement estàvem responent a una pregunta científica: si n’hi hagués hagut, de civilitzacions molt antigues, ho podríem esbrinar? I la resposta és que, probablement, no.

L’atmosfera conté signatures de la biosfera

SC: Em venen al cap dues q√ľestions sobre els efectes d‚Äôaital civilitzaci√≥ antiga:

Les signatures químiques i atmosfèriques, no haurien estat enormes?

No és cert que hauria tingut un gran efecte sobre la biosfera, no en forma de fòssils, sinó afectant altres formes de vida, que apareixerien en el registre fòssil?

AF: Sobre el primer punt, els registres atmosfèrics, es poden cercar efectes en estudis d’estratigrafia. S’hi poden cercar anomalies isotòpiques en els estrats terrestres deguts, per exemple, a que la temperatura va pujar, o la temperatura va baixar, o es van acumular plàstics, etc.

Vam demostrar en el nostre treball que 10.000 anys és un període probablement massa curt per poder destriar entre els senyals estratigràfics que puguem trobar.

I, tot i que s√≠ que probablement trobarem senyals de coses interessants que han succe√Įt, estem parlant de per√≠odes de temps geol√≤gics, molt llargs, des que va existir la hipot√®tica civilitzaci√≥, i podem trobar explicacions millors per als efectes que trobem, explicacions m√©s senzilles com ara canvis clim√†tics o erupcions volc√†niques massives.

No s’ha concloure que necessàriament són rastres de civilitzacions avançades antigues.

Per√≤, com tamb√© vam assenyalar al treball, ning√ļ no ha fet mai aquests estudis estratigr√†fics d’alta resoluci√≥, del tipus que necessitar√≠em fer. Potser caldria mirar les dades amb m√©s atenci√≥!

Extincions massives

Sobre la teua segona q√ľesti√≥, si aquesta hipot√®tica civilitzaci√≥ ben antiga hauria provocat extincions massives o l’aparici√≥ de nova fauna o alguna cosa aix√≠, √©s un punt interessant per√≤ no ho vam tenir en compte en el treball.

La meva conjectura seria que, tret que aquella civilització visqués molt de temps, bastants més de 10,000 anys, probablement no podríem arribar a detectar canvis en la biosfera provocats per la civilització.

Hi ha qui dir√†: la nostra civilitzaci√≥ actual no ha durat ni 5000 anys i ja estem provocant una extinci√≥ massiva d‚Äôesp√®cies. Per√≤, l‚Äôextinci√≥ massiva provocada per nosaltres ara mateix, es podr√† apreciar d‚Äôac√≠ un mili√≥ d‚Äôanys? No ho s√©. √Čs una possibilitat.

I si les civilitzacions duren més de 10,000 anys?

SC: Se m’acut una altra possibilitat. Què passa si les civilitzacions duren una mica més del que suposava al teu article? Tot i que això fora rar.

En aquest cas, no seria d’estranyar que no en tingu√©rem cap aqu√≠ a la nostra gal√†xia. No haurien arribat a ocupar la Terra.

Per√≤ potser l’1% de les gal√†xies que podem observar s√≠ han estat ocupades per civilitzacions avan√ßades. Hi ha alguna manera de saber-ho? Hi hem mirat?

AF: La idea d’enginyeria gal√†ctica prov√© de la proposta d’escales o nivells de Kardashev, un astrof√≠sic rus de l‚Äô√®poca daurada de SETI, all√† pels anys 60.

Segons ell, hi ha tres nivells de civilitzacions en funci√≥ de l‚Äô√ļs energ√®tic que facen:

Tipus I: Recull tota l’energia que cau al seu planeta.

Tipus II: Recull tota l’energia que ve de la seua estrella (a l‚Äôestil de l‚Äôesfera de Dyson).

Tipus III: Recull tota l’energia de totes les estrelles de la seua gal√†xia, potser fins i tot movent les estrelles per tal d‚Äôagrupar-les.

Ning√ļ no ho investigat aquestes propostes, i el motiu √©s que, com hem dit, mai no hi ha hagut diners per a aquest tipus de recerca.

Per a fer una cerca de possibles civilitzacions que estiguen en algun grau avançat d’utilització energètica com els anteriors, necessiteu temps de telescopi i necessiteu estudiants de postgrau.

I no hi ha hagut mai cap finan√ßament per a fer aix√≤. S‚Äôhan fet estudis a√Įllats, res coherent.

Ara que s‚Äôest√† obrint l‚Äôaixeta del finan√ßament, es podr√† cercar aquest tipus d’enginyeria gal√†ctica o, fins i tot, enginyeria planet√†ria, a una escala menor.

Tecnosignatures

A títol d’exemple, podem esmentar una possible tecno-signatura que podem veure de trobar en exoplanetes.

Aix√≠, si trob√†rem un sistema solar en el qual tres o quatre planetes tenen exactament el mateix clima, aix√≤ seria una bona indicaci√≥ que aquests mons, almenys alguns d’aquests mons, han estat colonitzats.

D’aquí l’interès de la nostra proposta per fer un bon catàleg de tecno-signatures. Una vegada el desenvolupem, podem cercar aquests senyals en les bases de dades espectrals que ja s’han arreplegat de moltes galàxies, o en les dades que envien contínuament els telescopis.

Si trobem evidències de tecno-signatures, poden estudiar possibles enginyeries galàctiques a l’escala d’un sistema solar.

Necessitem el catàleg de tecno-signatures, perquè quan s’analitzen enormes bases de dades espectrals, has de saber què estàs buscant exactament. Perquè sempre vas a tenir el dilema de determinar quin és un senyal natural i quin no.

Fins ara ning√ļ no ha articulat quina seria expl√≠citament la signatura d’aquest tipus d’enginyeria. Per exemple, si cerquem evid√®ncies tipus l‚Äôesfera Dyson dir√≠em: necessitem trobar fonts d’infrarojos molt brillants.

Ens cal pensar bé quines tecno o bio-signatures podem trobar, i després anar a cercar-les a les dades.

I ja sabem que no tindrem temps de telescopi, o fins i tot temps per revisar bancs de dades existents, tret que sapiguem què estes cercant.

Màquines d’AI que analitzen dades

Es pot fer servir l’AI, la Intel·ligència Artificial, per a fer aquestes cerques.

Es poden agafar una mili√≥ d’espectres de gal√†xies, i demanar a un model d’aprenentatge autom√†tic que mire si hi ha alguna fracci√≥ d’aquestes dades que semble estranya, i que aquesta raresa es repetisca en algunes dades.

I, despr√©s, revises aquestes gal√†xies ‚Äėrares‚Äô i analitzes quina √©s la cosa estranya.

Ja s‚Äôhan fet uns pocs estudis d‚Äôaquest tipus, de recerques d’anomalies, per a altres tipus de coses. Per exemple, tenim prou dades sobre la lluna per poder cercar rastres d‚Äôalg√ļ que hi haja deixat alguna andr√≤mina fa mil milions d’anys.

També s’han analitzat bancs de dades de telescopis en altres camps de recerca, com ara per cercar-hi quàsars estranys.

SC: Totalment d‚Äôacord. De totes les coses i totes les exageracions que es diuen sobre l‚ÄôIA i l’aprenentatge autom√†tic, crec que una de les coses en qu√® les m√†quines s√≥n for√ßa bones √©s que no fan presumpcions, com fem els humans.

Aleshores, si feu a la màquina la pregunta de si hi ha alguna fracció de les galàxies siga estranya de manera sistemàtica, no caldria suposar quina seria la signatura que hem de cercar.

AF: S√≠, aix√≤ s‚Äôha fet. Hi ha algorismes d’aprenentatge autom√†tic per a analitzar dades de telescopis sobre tr√†nsits de planetes per davant d‚Äôun estel, i per trobar dades que no s’assemblen a res conegut.

Robots en l’era post-biològica

En tot cas, jo personalment no soc massa partidari de cercar, en particular, tecno-signatures d’enginyeria galàctica, perquè això suposa un nivell de tecnologia i un nivell d’organització que només és possible si vius com a civilització avançada durant molts anys, ben per damunt dels milers d’anys.

Perquè la velocitat de la llum et posa límits d’on pots arribar en el termini d’unes vides humanes.

SC: Per√≤ si ets una civilitzaci√≥ s√ļper-tecnol√≤gicament avan√ßada, pots haver conquerit la mort, no?

AF: Bo, aquest és un tema ben diferent. Només puc imaginar-m’ho si en lloc d’humans estiguem parlant de màquines fetes amb silici.

En tot cas, aquesta √©s una pregunta ben real: Quant durar√† l‚Äôera biol√≤gica? Quant de temps passar√† fins que serem substitu√Įts pels nostres amos robots?

Ara bé, jo no hi veig sentit en pensar en aquesta direcció. Jo preferesc investigar allò que tenim, els planetes, i veure què ens poden dir, perquè fins fa pocs anys no teníem tecnologia per fer aquestes investigacions.

I podem veure si, com hem dit, s’hi troben anomalies, si hi ha alguna cosa estranya als exoplanetes que podem observar.

Si almenys trob√†rem un exemple d’una esp√®cie de vida que es s‚Äôhagu√©s format en algun planeta, una esp√®cie que es pot tornar intel¬∑ligent i fer modificacions en el planeta, ja hi haur√† una prova d’exist√®ncia.

Aquest tipus d’estudis no els podíem fer abans, i és ben emocionant.

Cerca de vida ET

SC: Aleshores, què s’està fent per veure si hi ha vida a altres llocs?

Supose que estem fent una cosa molt diferent per cercar vida intel¬∑ligent que per cercar-ne de microbiana. I no m‚Äôimagine a un investigador assegut davant d’un radiotelescopi amb auriculars, com en l‚Äôera SETI.

AF: Aquesta √©s per a mi la idea principal que vull que la gent entenga: all√≤ que descrius √©s un exemple de ‚ÄėSETI cl√†ssic‚Äô. Pot ser una bona idea de fer, per√≤ hem avan√ßat molt i tenim ara mateix un ventall molt m√©s ampli de possibilitats per fer diversos tipus de recerca.

Una de les condicions perqu√® el SETI cl√†ssic funcione √©s que necessites un far, necessites que alg√ļ envie un missatge intens en la teua direcci√≥.

Pressuposa que hi ha alg√ļ all√† lluny, i que aquests √©ssers estan interessats en posar-se em contacte amb tu.

Mentre que el que ara és possible amb dades de JWSTi d’altres telescopis és cercar el que anomene tecnosignatures metabòliques.

Així, podem cercar civilitzacions pels seus efectes en la biosfera. No ens ha de preocupar si estan intentant contactar amb nosaltres. Nosaltres som com detectius vigilant i observant els planetes o el diferents sistemes estel·lars.

Biosignatures en l’atmosfera dels planetes

Quan es tracta de cercar-hi senyals de vida, podem cercar biosignatures com ara l’oxigen o d‚Äôaltres productes qu√≠mics dels quals hem parlat abans.

Quan es tracta de tecnosignatures, ja tenim la capacitat de veure, per exemple, clorofluorocarburs, CFC (el producte qu√≠mic que vam prohibir fa uns anys perqu√® destru√Įa la capa d’oz√≥) en un planeta que estiga a 40 anys llum de nosaltres[9].

Productes com el CFC resulten interessants perquè no són, en absolut, productes naturals.

Així que tenim la capacitat, actualment, de detectar contaminants atmosfèrics o la presència en l’atmosfera de productes fets artificialment.

Si volgu√©rem terraformar[10] Mars, per exemple, pensant en habitar-lo en un futur, els CFC s√≥n una gran opci√≥. S√≥n molt bons gasos d’efecte hivernacle.

També hem demostrat que podem detectar en exoplanetes les llums d’una ciutat, la il·luminació artificial.

Així com, també, podríem detectar possibles desplegaments de panells solars a gran escala. En aquest darrer cas, hi ha una empremta en la llum reflectida pel planeta, la seua reflectivitat canvia.

El mateix passa amb la vegetació, que provoca canvis en la reflectància de la Terra, per exemple. Com que les plantes absorbeixen més en la zona del blau-verd, en la radiació reflectida per la Terra s’aprecia un augment del component vermell de la llum.

Per aix√≤, alg√ļ que estigu√©s observant la Terra durant els darrers 2.000 milions d’anys podria dir que la Terra √©s un planeta amb vida!

Aix√≤ √©s el que √©s incre√Įble. I totes aquestes opcions de fer observacions s√≥n possibles ara. D’aix√≤ tracta el meu llibre.

En els propers 10, 20, 30 anys, tindrem dades. No sé què diran, però tindrem dades rellevants en lloc de pures especulacions o opinions, cosa que hem estat fent els darrers 2.500 anys.

Astrobiologia i NASA

SC: Es tracta de projectes d’investigadors individuals que es proposen a la NASA per recopilar algunes dades? O són recerques de més abast?

AF: La NASA ha comen√ßat a finan√ßar l’astrobiologia a gran escala.

El proper telescopi de 12.000 milions de dòlars que es construirà cercarà directament possibles senyals de vida.

Hi ha un conjunt de programes diferents que parlen d’habitabilitat, de bio-signatures, o d’exobiologia (com el nostre projecte). D‚Äôastrobiologia, en fi.

El nostre projecte abastar√† des de desenvolupar m√®todes per caracteritzar l’atmosfera fins a estudiar els cicles d’evoluci√≥ de les atmosferes dels planetes.

METI ‚Äď Missatges a Intel¬∑lig√®ncies ET

SC: I tamb√© s‚Äôest√† fent el contrari, √©s a dir, cridar l’atenci√≥ sobre nosaltres mateixos? Com ara enviar senyals a l‚Äôexterior, o sondes que emeten sons?

AF: S√≠, s‚Äôanomena METI (missatgeria d’intel¬∑lig√®ncia extraterrestre).

Però no en soc un gran fan. He vist massa ciència ficció (com ara la Guerra de Galàxies) com per pensar que és una bona idea, sense més.

Qui pot fer aquestes emissions METI? Només algun astrònom amb accés a un radiotelescopi que emeta un senyal potent a algun sistema estel·lar llunyà.

I hauríem de considerar la possibilitat que fer això siga una mala idea, perquè ens fem fàcilment detectables.

Crec que hauria d’haver una mena d’organisme internacional que debat√©s aix√≤, que fes un debat p√ļblic i aix√≠ decidir si ho volem fer o no.

SC: Sí, també opino que de la mateixa manera que eventuals civilitzacions extraterrestres potser ens ajudarien, també potser ens farien mal.

Vegem primer si podem esbrinar algunes coses per nosaltres mateixos abans de cridar l’atenció sobre nosaltres. Alertar sobre a nostra existència a aquesta civilització intergalàctica molt més poderosa que nosaltres pot ser per a bé o per a mal.

Probabilitat de vida en un planeta: 10-22-10-20

Hi ha vida ET, doncs?

Com sou d’optimista, pel que fa a l’existència de vida ET?

√Čs certament possible que la soluci√≥ de la paradoxa de Fermi siga que la vida es desenvolupa en un planeta de cada 10100 i, per tant, nom√©s estem nosaltres a l‚ÄôUnivers.

Tenim alguna manera d’estimar de manera competent la probabilitat que tinguem √®xit en aquestes recerques de vida ET?

AF: Crec que el millor que podem fer és treballar.

En tot cas, tenim l’equaci√≥ de Drake que us permet introduir uns valors dels par√†metres que trobem raonables i provar de respondre la pregunta de quantes civilitzacions hi ha a la gal√†xia.

Probabilitat de vida: 10-22-10-20

Es pot estimar que la probabilitat que siguem l‚Äô√ļnica civilitzaci√≥ que ha hagut mai en l‚ÄôUnivers observable √©s de 10-22. √Čs el nombre que s‚Äôobt√© de calcular l‚Äôinvers del total de planetes que podrien ser habitables.

Sobre aquesta xifra, hi ha optimistes i pessimistes.

Si som optimistes i suposem que la probabilitat és ben baixa, però no nul·la, podria haver hagut, diguem-ne, 100 civilitzacions abans que la nostra, fins i tot si no les podem observar!

Per√≤, fins i tot si ens posem en pla pessimista, i som l‚Äô√ļnica civilitzaci√≥, aleshores cal preguntar-se per qu√® √©s aix√≠.

Cada planeta que hi ha en una zona habitable √©s un experiment en formaci√≥ de vida i de civilitzacions. I, si nosaltres som els √ļnics, tots els altres experiments han d‚Äôhaver fallat.

I els pessimistes haurien de respondre la pregunta de quins filtres han evitat que cap altre experiment tingués èxit?

Probabilitat que haja alguna forma de vida

SC: El càlcul de la xifra 10-22 és clar. Però com s’estima la probabilitat que un planeta simplement es desenvolupe vida? (Oblidem, per un moment, si aquesta vida esdevé vida intel·ligent i es formen civilitzacions).

AF: B√©, algunes persones fan c√†lculs de combinacions. Calculen quant de temps has d’esperar perqu√® es formi un ADN a for√ßa d‚Äôanar fent proves aleat√≤ries.

Aquesta estimaci√≥ va donar una probabilitat extremadament petita, 10-40, per√≤ es va demostrar aviat que el c√†lcul no era correcte, perqu√® no cal reunir els components de l’ADN tot comen√ßant des de zero.

Altres han mirat el nombre d’esp√®cies que s‚Äôhan format i la seua durada.

I encara d’altres han fet servir anàlisi bayesiana per estimar quan va aparèixer la vida a la Terra, cosa que va ocórrer de manera bastant ràpida.

Per exemple, si mirem els planetes que es van formar fa 4.500 milions d’anys, fa 3.800 milions d’anys ja hi havia zircons[11], fet que indica que potser aleshores ja hi havia vida en aquest planeta.

Així que la gent té diferents mètodes per calcular quant de temps es necessita per a l’aparició d’alguna forma de vida, però són estimacions amb poca base.

Ara bé, fins i tot la més pessimista de les estimacions per a la probabilitat de trobar vida en l’Univers, anteriors a la que vam presentar en la nostra publicació, en realitat resulta ser una estimació optimista si la comparem amb el nombre que vam obtenir nosaltres.

En definitiva, no tenim encara un bon c√†lcul de la probabilitat de trobar vida, per√≤ hem avan√ßat enormement en la comprensi√≥ de l’evoluci√≥ de la vida a la Terra i de les possibles rutes per a una biog√®nesi.

Així que és millor anar a mirar, a veure si trobem un altre exemple de vida fora de la Terra. Tot i que siga vida microbiana.

Trobar vida al nostre sistema solar

SC: Quin és el teu sentiment personal? Ets optimista que es trobarà alguna cosa aquí mateix, al nostre sistema solar?

AF: Sí, que ho soc.

Si mires la interacció entre els interiors dels planetes, les seues atmosferes i les seues llunes, totes elles tenen molta aigua. Estem veient molts oceans subsuperficials en aquestes llunes.

Així que sembla que les llunes que orbiten al voltant tant dels planetes gegants gasosos i com dels planetes gegants de gel es van formar amb moltíssima aigua.

Per exemple, Europa[12] (a J√ļpiter) t√© una capa de gel de 10 o 15 km, que es troba a sobre d’un oce√† de 100 km de profunditat.

Hi ha més aigua a la lluna Europa, que és aproximadament la mida de la nostra Lluna, que a tots els oceans de la Terra.

I hi ha altres 5 o 10 llunes al voltant de J√ļpiter que tenen oceans subsuperficials importants. Per tant, crec que hi ha moltes possibilitats de trobar alguna forma de vida en algun punt del nostre sistema solar.

Europa √©s el meu objectiu preferit, per√≤ probablement aquesta predilecci√≥ siga nom√©s un prejudici meu, perqu√® tinc l’edat suficient per recordar quan es va descobrir, fa unes d√®cades, que Europa era una lluna oce√†nica.

Per√≤ Enc√®lad, una lluna de Saturn, √©s tamb√© molt interessant perqu√® all√† hi ha gu√®isers. Hi vam descobrir que l’aigua que llen√ß√†vem aquests gu√®isers era com una salmorra. Molt salada, molt bona per comen√ßar la vida.

Per totes aquestes raons crec que un cop comencem a sortir al nostre sistema solar exterior, potser hi trobarem d’altres planetes o llunes que siguen millors candidats encara per cercar-hi alguna forma de vida.

El fenomen OVNI

SC: I qu√® podem dir de tot l’embolic dels OVNI?

Cada sis mesos hi ha un informe sobre l‚Äôalbirament d‚ÄôOVNI. Si entre a Internet i comente que no s√≥n OVNI, que no es tracta d‚Äôextraterrestres, sempre hi ha qui diu que aviat sortir√† un informe que ho revelar√† tot i em far√† avergonyir. I fins ara, no m’ha passat.

No sé quina és la teua experiència en aquest tema?

AF: Pràcticament el mateix. En el llibre que he escrit dedique un terç als OVNI perquè volia que la gent entengués com separar el gra de la palla.

La hist√≤ria dels OVNI √©s conseq√ľ√®ncia de narracions de persones que comenten coses que veuen.

Mai li dir√© a ning√ļ que no va veure res, perqu√® jo no hi era.

Per√≤ la ci√®ncia tracta de coneixements p√ļblics i la ci√®ncia t√© uns est√†ndards d’evid√®ncia molt alts, per raons √≤bvies.

Per això funcionen els mòbils, i per això una cirurgia de reemplaçament de genoll no mata.

Per tant, afirmar que alguna cosa est√† relacionada amb la vida en un altre lloc de l’Univers √©s fer una tremenda afirmaci√≥. I haur√†s de mostrar quelcom molt millor que les fotografies borroses i les hist√≤ries personals, per molt detallades i convincents que aquestes puguen ser.

Així que sobre el tema OVNI sempre dic que, ara mateix no hi ha res, cap evidència, que vincule cap OVNI amb tecnologia que no siga la tecnologia existent ja a la Terra.

Tanmateix, se n’hauria de fer recerca sobre les evidències que diuen que hi ha.

Hui dia disposem del panell de la NASA. Crec que hauríem de fer una recerca totalment oberta i transparent sobre el fenomen ONVI i veure què passa.

Proves d’albiraments d’OVNI

Per exemple, he parlat llargament amb R. Graves, un dels pilots de la Marina que diu que n’ha vist, d’OVNI.

Ells és personalment molt agnòstic, però al mateix temps diu:

‚ÄėMira, vaig veure que all√≤ es comportava d’una manera que no havia vist abans en cap avi√≥, i n‚Äôhe pilotat molts, d‚Äôavions, aix√≠ que m‚Äôagradaria que em digueu qu√® √©s el que vaig veure‚Äô.

No diu que siguin extraterrestres. I reconeix el fet que només pel fet de veure alguna cosa no és una prova.

Tinc un cap√≠tol del llibre on detalle qu√® necessitar√≠eu si volgu√©reu fer una recerca cient√≠fica sobre ONVI: Haur√≠eu de construir els vostres propis instruments, per tal d‚Äôentendre’ls ben b√©.

A més a més, necessiteu una estratègia de recerca racional, que inclourà alguna manera de recollir totes aquestes dades i de revisar-les.

Tanmateix, el problema dels OVNI √©s que la seua hist√≤ria est√† plena de teories de conspiraci√≥ i enganys, on alg√ļ sempre ens dir√† que l’any que ve es publicaran les dades que confirmen l‚Äôalbirament.

Aix√≤, per√≤, no passa mai i, per tant, la gent ha d’entendre que cal tenir una bona dosi d’escepticisme sobre el fenomen OVNI.

Per exemple, m’agrada dir el seg√ľent a les persones que estan conven√ßuts de l‚Äôexist√®ncia d‚ÄôOVNIS:

Haur√≠eu de pensar en els OVNI i en les afirmacions que se‚Äôn fan com si acab√©sseu d’arribar a la pla√ßa d‚Äôun poble i un desconegut et digu√©s: ‚ÄėEi, tinc un R√≤lex de cent euros. El vols comprar?‚Äô

OVNIs atrotinats

SC: I qu√® diries de la idea que, des del punt de vista de l’√©sser extraterrestre, se‚Äôns parle de la plausibilitat d‚Äôexist√®ncia de civilitzacions avan√ßades ET que ens venen a visitar, i al mateix temps es deixen fer fotografies borroses o que acaben estavellant-se a un desert de Nevada?

AF: Sí. Aquestes contradiccions són el veritable problema.

Hi ha gent molt interessada en els OVNI. Genial, tamb√© a mi m’interessen molt els extraterrestres.

Però si realment no només vols creure’n, si vols realment tractar de saber sobre ET, has de tenir actitud crítica, científica. Podem escriure una història de ciència-ficció, però no és això el que ens interessa.

Per exemple, alg√ļ diu que ha vist llums estranys al cel.

√Čs a dir, que sembla que els extraterrestres no volen aterrar a la gespa de la Casa Blanca i presentar-se: ‚ÄėEi, estem aqu√≠‚Äô. Per tant, aix√≤ vol dir que estan intentant amagar-se. Doncs ho fan ben malament!

Ni tan sols saben apagar els llums de les naus, per ocultar-se, i han viatjat des de llocs molt i molt llunyans!.

Potser són una colla de nens de 13 anys que han pres aquestes naus als seus pares per fer una volta!

A les històries que conten sobre OVNI els manca coherència.

No té sentit, per exemple, que no vulguin ser descoberts, però que tanmateix continuen mostrant-se’ns i deixar-se fotografiar.

I després hi ha el tema de les fotografies borroses. Òbviament, la fotografia ha millorat molt des de les primeres imatges d’OVNI el 1883 o el 1947. I, tanmateix, sempre són fotografies borroses.

I, recordeu el globus espia xinès?

Hi havia una foto, crec que era una selfie d‚Äôun dels pilots de l’U-2. El pilot t√© la c√†mera per sobre del seu cap i es pot veure el seu casc. I despr√©s veus el globus espia xin√®s, i tamb√© pots veure els panells solars a sota.

Per qu√® no hi ha, dels OVNI, milers d’imatges com aquesta?

I despr√©s hi ha els accidents: Es tracta d‚Äôobjectes que han travessat l’espai interestel¬∑lar i s’estavellen un cop arriben aqu√≠, perqu√® han estat colpejats per un llamp???

No vull burlar-me de la gent, però cal exigir una història coherent, consistent, integrada científicament.

SC: Són bons arguments, però és exactament el que esperaríem que digués un agent de l’Estat, si volgués ocultar la veritat, així que mantindré el meu escepticisme.

Tensió entre ciència i creença

Parlant més seriosament, ja has esmentat la tensió que sempre hi ha entre la ciència i la ciència-ficció en aquests temes.

Hi ha entusiastes que estan molt ficats a intentar descobrir possible vida alienígena, ja siguin microbis o civilitzacions.

I, per contra, hi ha una reacció en contra d’això que propaga històries estranyes i fa que sigui difícil prendre-s’ho seriosament.

Com equilibrem aquests dos impulsos humans tan naturals?

AF: Crec que la soluci√≥ est√† en la bellesa de la ci√®ncia, que t‚Äôensenya a canviar d’opini√≥. Estic obert a tot es les possibilitats.

Per exemple, estem fem un càlcul ara mateix de quant de temps seria visible un aparell que aterrés a la Luna. Quant de temps restaria l’objecte a la Lluna abans que els micro-meteorits l’erosionaren totalment? I resulta que tots els rastres de l’objecte desapareixen en no massa temps.

Així és com la regolita[13] acaba sent una pols tan fina.

Perqu√®, mira, estic disposat a considerar que alg√ļ va passar per ac√≠ fa mil milions d’anys i va deixar-se oblidats els plats de menjar o el que siga, un mon√≤lit, qui sap? Per√≤ ha passat massa temps perqu√® n¬īhagen quedat rastres o restes, com ja hem comentat abans.

Potser que fem estudis d’OVNI i trobem objectes voladors que fan girs a velocitats enormes, de 500 Mach. Si les dades són bones, estaré encantat.

Una de les belleses de la ci√®ncia √©s que et mostra com canviar d’opini√≥ amb honor, i crec que aix√≤ √©s el que ens separa de la comunitat OVNI, una gent que no escolta raons.

Per a ells, és com una religió: hi creuen i prou.

Ciència i ciència-ficció

Per altra banda, algunes de les meues idees sobre possibles projectes de recerca provenen de la bona ci√®ncia-ficci√≥, moltes coses que m’interessa investigar.

Així que crec que hi ha un intercanvi molt important entre la ciència ficció i aquest camp de recerca, sobretot quan es tracta de pensar en possibles civilitzacions.

Resulta obvi que els científics no som els millors per fer algunes de les preguntes que cal fer, sobretot sobre civilitzacions. No estem formats en sociologia o antropologia, i ens calen altres maneres d’estimular la nostra imaginació, diferents de les formes habituals en ciència.

Sempre he volgut, per exemple, organitzar una conferència on els científics preguntem i debatem amb els millors escriptors de ciència ficció, i que ells ens expliquin històries ben centrades, que podríem inspirar-nos en la nostra recerca científica.

Per altra banda, l‚Äôequilibri entre ficci√≥ i realitat √©s dif√≠cil de trobar, perqu√® la nostra imaginaci√≥ per√≤ s’ha de veure constrenyida per les lleis de la f√≠sica, de la biologia i de l’evoluci√≥ natural.

SC: Estic completament d’acord amb tu, que el petit impuls a la imaginaci√≥ que ens pot donar la ci√®ncia ficci√≥ √©s valu√≥s i l’haur√≠em d’estimar.

En aquest sentit, fa poc vaig tenir dos convidats al programa de pòdcast parlant dels reptes a què ens enfrontaríem si volguéssim colonitzar Mart o la Lluna, per exemple.

Al mateix temps, em preocupa una mica la relació entre ciència i ciència-ficció. Estic pensant, per exemple, en com pensa la gent sobre el futur de l’IA o els viatges interestel·lars.

Els autors de ciència-ficció de vegades ens poden donar una impressió equivocada sobre la facilitat de tot plegat.

Per exemple, ning√ļ va predir Internet amb molta efic√†cia. Potser s‚Äôhavia esmentat la possibilitat de tenir ordinadors pertot arreu, i d’estar connectats aquests ordinadors, per√≤ ning√ļ, pel que jo s√©, va predir correctament fa cent anys com seria el m√≥n ara.

Aix√≠ que, d’una banda, cal advertir que els cient√≠fics no es prenguen massa seriosament la ci√®ncia ficci√≥.

Per√≤, d’altra banda, hi ha alguna manera que els cient√≠fics puguen relaxar-se una mica i posar el cervell a treballar per pensar m√©s en futurs possibles, tenint en compte totes les restriccions que posen les lleis de la ci√®ncia?

Interdisciplinarietat de la recerca

Perquè sembla que estem en la dicotomia entre pensar en termes de ciència-ficció o, com diuen els científics, ni tan sols pensar-hi perquè si no podem construir un experiment per provar-ho en els propers cinc anys, no ens interessa.

AF: Sí, aquesta és una bona pregunta. Crec que hi ha aquest espai, i crec que aquesta és una de les coses que fa que les tecnosignatures siguin tan interessants en aquest camp de recerca ET.

Mentre que les biosignatures són un camp de recerca molt ben establert en astrobiologia, les tecnosignatures són noves.

La NASA encara dubta una mica si esmerçar esforços en extraterrestres, en civilitzacions alienígenes, etc.

Crec, però, que el realment fascinant de les tecnosignatures en l’entorn SETI és aquest intent de sistematitzar els futurs. Això requereix posar en marxa aquesta imaginació, limitada per les lleis de la ciència, per tal de tenir algunes eines a la nostra disposició.

Però també podem relaxar-nos, com a científics. I això realment requereix debats interdisciplinaris.

Jo ja no faig servir mai la paraula SETI perquè crec que té una connotació diferent. Però sí, la recerca en tecnosignatures exigeix que parlem amb els biòlegs, amb els antropòlegs, etc.

Perquè per començar, què és la tecnologia? Com la definim?

Es va publicar un document que feia una Cr√≠tica Ind√≠gena del SETI.[14] En aquest treball un grup d’estudiosos va mirar la hist√≤ria de SETI i va mostrar un munt de coses en qu√® no havien pensat els investigadors.

Efectivament, SETI estava format b√†sicament per un grup d’homes que venien tots ells d’un entorn sociocultural similar, que estaven fent una gran feina per√≤, per descomptat, tenien limitacions.

Si pensem en l’√†mplia possibilitat de civilitzacions que es podrien desenvolupar, tenir nom√©s un tipus de persones provinents d’un grup mateix socioecon√≤mic no ser√† la millor manera de fer recerca.

Això és el que hem de fer, obrir-nos a col·laborar amb molts experts de diversos camps. No pot ser només ciències exprimentals, no poden ser només físics i astrònoms, han de ser científics en diàleg amb altres científics, amb experts en humanitats, etc.

SC: Estem totalment d‚Äôacord. I, per tant, hauria d’aturar-ho aqu√≠ perqu√® ha estat una afirmaci√≥ ben eloq√ľent, per√≤ tinc una pregunta final per a tu.

Què significaria, trobar vida en l’Univers?

Potser no succeirà durant les nostres vides, però tal vegada es podria detectar vida en alguna forma i en algun lloc de l’Univers, en algun altre planeta. Seria un fet important?

AF: Sí, i per dos motius.

Primera conseq√ľ√®ncia

Imaginem que ‚Äėsimplement‚Äô trobem una forma molt b√†sica de ‚Äėvida‚Äô, com ara vida microbiana.

Nosaltres dos som f√≠sics te√≤rics. I la troballa de forats negres va resultar un fet incre√Įble. Les estrelles s√≥n incre√Įbles, els cometes s√≥n incre√Įbles.

Però la vida és una altra cosa, la vida és un fenomen estrany.

La vida és un sistema físic que va més enllà de si mateix. Crea, innova, fa coses que cap altre sistema físic dels que coneixem pot fer.

De moment, sembla que l‚Äôexist√®ncia dels humans √©s un accident. Per√≤ pensar que √©s l’√ļnica vegada que ha passat a tot l’Univers seria realment estrany.

Per tant, el fet hipotètic de trobar només un exemple que mostre que el desenvolupament de vida també ha tingut lloc en un altre lloc de l’Univers ens trencaria tots els esquemes.

I reconeixer√≠em que aquesta incre√Įble capacitat creativa √©s una cosa que fa l’Univers, pot ser de manera rutin√†ria.

Aix√≠, l‚Äôaparici√≥ de vida no va passar aqu√≠ a la Terra nom√©s una vegada, i per error. Formaria part de l‚Äôevoluci√≥ de l’Univers.

Aquesta expansi√≥ creativa i cont√≠nua de possibilitats, que √©s l’evoluci√≥ d‚Äôesp√®cies vives, podria estar passant a tot l’Univers en tot moment.

I, després, qui sap fins on arriba aquest procés.

Sobretot, √©s inimaginable que vindria despr√©s, un cop s‚Äôarrib√©s a l‚Äôaparici√≥ de la intel¬∑lig√®ncia. I ni tan sols cal tenir el tipus d’intel¬∑lig√®ncia que tenim nosaltres; podria ser, per exemple, en forma de cervells l√≠quids.

Qui sap quina vida hi podria donar-se, com es relacionarien aquestes formes dea vida amb la resta del món físic?

Si es fes una troballa com la que hem esmentat, passar√≠em tot d‚Äôuna a formar part d’aquesta comunitat ‚Äėuniversal‚Äô de vida i aix√≤ reordenaria totalment la manera com ens pensem a nosaltres mateixos i com pensem l’Univers.

Segona conseq√ľ√®ncia

La segona part de la hipotètica troballa seria si trobéssim una civilització que ens digués alguna cosa molt important, com ara quin grau de desenvolupament va arribar a tenir.

Tots sabem que ens enfrontem a molts reptes existencials per a la civilització humana, tot i que no crec que siguen reptes existencials per als éssers humans.

Perquè no crec que ens extingirem mai, o no aviat.

Però aquesta civilització global (terrestre) de la qual depenem tots, incorpora actualment factors perillosos que van des del canvi climàtic fins a la guerra nuclear, incloent-hi potser la IA.

Per tant, no està clar ni garantit que serem aquí (com a civilització), diguem-ne, ens uns 200 anys.

Aix√≠ que, el fet de trobar un altre exemple de civilitzaci√≥ tecnol√≤gica demostraria que alg√ļ ho va aconseguir. Que √©s possible fer-ho.

Perqu√® ara mateix no sabem ni tan sols si l’Univers fa coses com civilitzacions sostenibles a llarg termini. Potser no n‚Äôhi haja.

Aix√≠ que, trobar una civilitzaci√≥ fora de la Terra (o, simplement, vida en alguna forma) ens mostraria que √©s possible, que alg√ļ ho va aconseguir, o que en el futur pot ser n‚Äôhi haur√† d‚Äôaltres de civilitzacions.

Aix√≤ seria una ‚Äėprova d’exist√®ncia‚Äô, i crec que ens donaria esperan√ßa.

Aix√≠ que no hem d‚Äôescoltar aquells que diuen ‚Äėa qui li importa, si trobar√†s vida a 40 anys llum de dist√†ncia de la Terra‚Äô?

Revolució copernicana

M’agrada recordar, en aquest context, la revoluci√≥ copernicana.

L’any 1400, tots els savis se n‚Äôanaven al llit pensant:

‚ÄėDem√† el sol sortir√† per l’horitz√≥, perqu√® la Terra √©s el centre de l’Univers i el Sol gira al voltant de la Terra‚Äô.

200 anys despr√©s, la gent educada deia, en mirar l’horitz√≥,

‚ÄėDem√†, al de mat√≠, l’horitz√≥ baixar√† i apareixer√† el Sol.‚Äô

I aquest senzill fet astronòmic va tenir implicacions revolucionàries en el desenvolupament del canvis que van vindre amb el Renaixement, de la Il·lustració, i fins i tot de la Reforma Protestant.

Els descobriments de Cop√®rnic es van convertir en un element clau de la profunda transformaci√≥ en com els √©ssers humans s’entenien a ells mateixos.

Crec, anàlogament, que el descobriment de vida en algun altre lloc de l’Univers, siga del tipus que siga aquesta forma de vida, resultaria en una revolució copernicana multiplicada per mil.

Canviaria totalment la manera com ens entenem a nosaltres mateixos.

SC: Aquesta és una bona conclusió per a la nostra trama de ciència/ciència-ficció:

Hem descobert l’exist√®ncia de vida intel¬∑ligent en un altre lloc.

Potser que ni tan sols podrem comunicar-nos amb ella.

Per√≤ el fet canviar√† la nostra civilitzaci√≥ en la Terra d’una manera dram√†tica.

AF: D’acord. La possibilitat de descobrir alguna forma de vida en algun lloc de l‚ÄôUnivers ens pot fer repensar altres coses que ens estan passant.

Perquè tenim un problema amb la biosfera: està clar que la biosfera està a punt de desfer-se de nosaltres.

I potser el descobriment de vida en un altre lloc ens aporte una nova comprensió del nostre lloc al planeta Terra.

SC: Certament, de vegades, una sacsejada és una bona cosa. 

Apèndix 1: La Paradoxa de Fermi[15]

La paradoxa de Fermi √©s una paradoxa de la f√≠sica que sorgeix de la contradicci√≥ entre la possibilitat que hagen aparegut un gran nombre de civilitzacions tecnol√≤gicament avan√ßades a l’Univers i el fet constatat que no ens n‚Äôha arribat cap senyal i nom√©s es coneix civilitzaci√≥ a la Terra.

L’edat de l’univers i el gran nombre d’estels, nom√©s a la nostra gal√†xia, juntament amb l’equaci√≥ de Drake per a estimar el nombre de civilitzacions extraterrestres amb les quals eventualment podr√≠em posar-nos en contacte, semblen implicar que la vida extraterrestre intel¬∑ligent no hauria de ser extremadament rara.

Ara bé, si hi ha un gran nombre de civilitzacions extraterrestres, per què no en tenim cap prova, com sondes, naus espacials o transmissions de ràdio?

El f√≠sic Enrico Fermi es demanava ‚ÄúOn s√≥n, doncs?‚ÄĚ.

La paradoxa es pot formular m√©s precisament de la seg√ľent manera:

La creen√ßa que l’univers cont√© moltes civilitzacions tecnol√≤gicament avan√ßades, combinada amb la nostra manca de proves observacionals per donar suport a aquesta idea, √©s inconsistent.

O b√© la premissa √©s incorrecta ‚ÄĒi, per tant, la vida intel¬∑ligent √©s molt m√©s escassa que no creiem‚ÄĒ,

o b√© les observacions actuals s√≥n incompletes ‚ÄĒsimplement, encara no les hem detectades‚ÄĒ,

o bé els nostres mètodes de recerca són incorrectes i no estem cercant els indicadors correctes.

Aquells que creuen que la manca d’una prova clara √©s un argument conclusiu per a la no-exist√®ncia de civilitzacions extraterrestres avan√ßades a una dist√†ncia de la Terra que permeti la comunicaci√≥, es refereixen a aquesta manca de proves com el principi de Fermi.

Sociològicament, és interessant de notar que la formulació de la paradoxa va sorgir en una època en què en Fermi estava treballant en el projecte Manhattan, la finalitat del qual era el desenvolupament de la bomba atòmica.

La resposta de Fermi a la seva paradoxa √©s que tota civilitzaci√≥ avan√ßada desenvolupa, amb la seva tecnologia, el potencial d’exterminar-se si mateixa, tal com considerava que estava passant en la seva √®poca.

El fet de no trobar altres civilitzacions extraterrestres implicava per a ell un tràgic destí per a la humanitat.

Les biosignatures, és a dir, proves que diuen o suggereixen que la vida ha estat present, sovint són molt difícils de trobar i d’interpretar.

Els cient√≠fics que examinen la vida fossilitzada a la Terra generalment poden arribar a algun tipus d’acord sobre el que tenen al davant, per√≤ qu√® passa amb els organismes de cos tou, o fins i tot unicel¬∑lulars, que van ser majoria en les formes d vida que va haver a la Terra durant gran part de la hist√≤ria del planeta com a √©sser viu? Els desacords cient√≠fics en aqueesta q√ľesti√≥ s√≥n habituals.

Ara penseu a intentar determinar si són signes de vida:

un contorn particular en una antiga roca marciana, o una anomalia geoquímica o superficial en aquesta roca,

una abund√†ncia inesperada d’un determinat compost en un dels plomalls de vapor d’aigua que surten de les llunes Europa o Enceladus,

un desequilibri qu√≠mic peculiar a l’atmosfera d’un exoplaneta lluny√†, que es mesura en la signatura espectral recollida amb un telescopi.

La NASA i d‚Äôaltres ag√®ncies d‚Äôarreu del m√≥n ha iniciat projectes per explorar¬† possibles signes de vida ET molt diferents dels que tenim a la Terra. Les missions s’estan dissenyant per buscar activament signes de vida extraterrestre.

S’estan pensant possibles signes de vida que no pressuposen cap procés bioquímic concret, ni tan sols els que coneixem I que es donen a la Terra. S’anomenen biosignatures agnòstiques.

Figura: La Dra. S.S.J. ha investigat els llacs salats √†cids d’Austr√†lia Occidental per entendre les biosignatures minerals, aix√≠ com la preservaci√≥ de biomarcadors en aquest entorn analeg al que podria haver hagut en un Mart primerenc.

Els estrats sedimentaris de Mart sovint contenen una barreja de sulfats, √≤xids de ferro, clorurs i filosilicats (argiles), un conjunt de minerals que √ļnicament es troben en la Terra en ambients de salmorra √†cida.

Ap√®ndix 3: La hip√≤tesi sil√ļrica[17] ‚Äď Civilitzacions molt antigues, que es van establir a la Terra

La hip√≤tesi sil√ļrica √©s un experiment mental que avalua la capacitat de la ci√®ncia moderna per detectar proves d’una civilitzaci√≥ avan√ßada anterior, que potser va existir a la Terra fa uns quants milions d’anys.

Figura: La hip√≤tesi sil√ļrica:¬†Una civilitzaci√≥ Industrial Pre-Humana a la Terra?

Els indicis més probables per a aquesta civilització podrien ser el carboni, els elements radioactius o els efectes de variacions de temperatura sobre l’entorn.

El nom “siluri√†” deriva de la s√®rie de ci√®ncia ficci√≥ de la BBC Doctor Who.

Dos astrof√≠sics van proposar la “hip√≤tesi sil√ļrica” en un article del 2018, explorant la possibilitat de detectar una civilitzaci√≥ avan√ßada en el registre geol√≤gic, que va existir abans que els humans.

Van argumentar que hi ha hagut prou carboni f√≤ssil per alimentar una civilitzaci√≥ industrial des del per√≠ode Carbon√≠fer (fa uns 350 milions d’anys). Tanmateix, √©s poc probable trobar proves directes, com ara artefactes tecnol√≤gics, a causa de la raresa de casos que poden¬† dur a fossilitzaci√≥, i tamb√© per modificacions de la superf√≠cie exposada de la Terra.

En canvi, els investigadors podrien trobar proves indirectes, com ara canvis climàtics, anomalies en els sediments o rastres de residus nuclears.

La hip√≤tesi tamb√© especula que es podrien trobar artefactes de civilitzacions passades a la Lluna i a Mart, on √©s menys probable que l’erosi√≥ i l’activitat tect√≤nica esborren proves.

El concepte de civilitzacions pre-humanes s’ha explorat a la cultura popular, incloent novel¬∑les, programes de televisi√≥ i contes.

______________________________________________________

[1] P√≤dcast ‚ÄúCom podrien ser els alien√≠genes‚ÄĚ, de Sean Carroll (estatunidenc, f√≠sic te√≤ric i fil√≤sof).

[2] SETI: Search for Extraterrestrial Intelligence.

[3] El programa¬†Viking¬†√©s un conjunt de dues missions no tripulades de la NASA per a l’exploraci√≥ del planeta Mart, conegudes com a¬†Viking¬†1 i¬†Viking¬†2.

[4] JWST – Telescopi espacial James Webb (2021), observatori espacial successor del Telescopi espacial Hubble. Estudia el cel en freq√ľ√®ncia infraroja. Col¬∑laboraci√≥: NASA, Europa i Canad√†.

[5] El terme sub-Nept√ļ pot referir-se tant a un planeta amb un radi m√©s petit que Nept√ļ, tot i que pot tenir una massa m√©s gran, com a un planeta amb una massa m√©s petita que Nept√ļ, tot i que pot tenir un radi m√©s gran.

[6] L’Estudi de Futurs √©s un nou camp de recerca que tracta de pensar, de forma sistem√†tica i expl√≠cita, sobre futurs alternatius. L‚Äôobjectiu √©s desmitificar el futur, fer-nos con√®ixer millor les possibilitats que es poden presentar, i augmentar el control hum√† sobre el futur.

[7] Subduir: Lliscar una part d’una placa continental per sota d’una altra. La subducci√≥ √©s un proc√©s d’enfonsament d’una placa litosf√®rica/oce√†nica sota una altra en un l√≠mit de plaques convergent, segons la teoria de la tect√≤nica de plaques. (https://ca.wikipedia.org/wiki/Subducci%C3%B3)

[8] L’enginyeria galàctica investiga escenaris possibles per a una espècie intel·ligent amb capacitats enginyerils. Aquests escenaris poden ser els de civilitzacions passades, o el nostre futur més o menys llunyà. Una espècie amb capacitats enginyerils, que hagués viscut molt de temps, podria haver desenvolupat macro-projectes d’enginyeria per remodelar la galàxia, de manera que aquests canvis artificials podrien ser detectables des de la Terra. 

[9] Recordem que la Via Làctia té un diàmetre d’uns 100,000 anys llum.

[10] Terraformar (donar la ‚Äėforma‚Äô de la Terra) √©s el proc√©s de modificar un planeta, una lluna o un altre cos de manera que tinga una atmosfera, temperatura o ecologia m√©s habitables.

[11] El zirc√≥, ZrSiO‚āĄ, √©s un mineral que pertany a la classe dels silicats. Resulta un component com√ļ a totes les roques √≠gnies, com el granit.

[12] Europa √©s una de les llunes de J√ļpiter m√©s grans, que en t√© 90. √Čs la sisena m√©s propera al planeta. Es va descobrir junt amb tres altres llunes grans, Io, Ganimedes ¬†i Calisto.

[13] La regolita √©s una capa de predruscall (el conjunt de pedretes que es desprenen de les roques, que salten quan hom pica pedra), en part descompost damunt la roca mare o un altre substrat m√©s coherent i dur. √Čs el mantell de material no consolidat a la superf√≠cie d’un planeta o d’un asteroide: les coses soltes o polsoses que es troben damunt la roca s√≤lida.

[14] El document exposa que, si no aprenem de la nostra pròpia història, pot resultar que tenir contactes amb alienígenes podria acabar en una colonització per part d’ells, o en un genocidi.

[15] https://ca.wikipedia.org/wiki/Paradoxa_de_Fermi

[16] https://astrobiology.nasa.gov/news/agnostic-biosignatures-and-the-path-to-life-as-we-dont-know-it/

[17] https://en.wikipedia.org/wiki/Silurian_hypothesis