Les ones propaguen els camps

En física parlem de diversos tipus d’ones:

(llum, ràdio, microones, raigs X, etc.), que no necessiten un medi material per existir. Totes elles viatgen pel buit interestel·lar a la mateixa velocitat, c, uns 300,000 km/s. Les ones materials, associades als electrons, als protons i a totes les partícules fonamentals, fins i tot a àtoms i a molècules. És a dir, als constituents de la matèria.

Caldria afegir-hi les ones gravitacionals, detectades en 2015, que són ondulacions en el teixit de l’espai-temps, causades per l’acceleració d’objectes massius, com ara la fusió de forats negres o d’estrelles de neutrons.