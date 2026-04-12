Ferro meteòric en el Tresor de Villena

Un tresor de l’Edat del Bronze de 3.000 anys d’antiguitat semblava normal, fins que els científics han descobert que està fet amb elements d’un meteorit.
S’ha identificat que dos objectes corroïts, part d’un tresor de l’Edat del Bronze trobat al País Valencià, contenen ferro provinent d’un meteorit. Són els primers artefactes de ferro meteorític, coneguts, de la Península Ibèrica.
(Aquestes notes tradueixen i amplien lleugerament l’article de Sarah Jones –23 de gener de 2026- https://dailygalaxy.com/2026/01/bronze-age-treasure-made-from-meteorite/)
(Imatge: Textura de la superfície d’un meteorit, vista de prop. Foto de Shutterstock).
El 1963, uns arqueòlegs van descobrir el Tresor de Villena, una impressionant col·lecció d’uns 60 artefactes, majoritàriament d’or, enterrats a Villena (Alacant). Entre les brillants peces d’or hi havia un braçalet senzill i un petit hemisferi buit, ambdós considerats durant molt de temps anomalies a causa del seu aspecte semblant al ferro. Una investigació recent ha revelat que aquests objectes van ser elaborats amb ferro meteorític, un metall provinent de l’espai.
Imatge: Tresor de Villena, al Museu Arqueològic Municipal (Viquipèdia: https://ca.wikipedia.org/wiki/Tresor_de_Villena).
Tot i que la major part del Tresor de Villena està format per artefactes d’or, els dos objectes en qüestió, un braçalet i una semiesfera adornada amb or (que pot ser l’empunyadura d’un arma), han intrigat els investigadors durant dècades. Es tracta d’una qüestió cronològica: el tresor data d’entre el 1500 i el 1200 aC, mentre que l’Edat del Ferro a Ibèria va començar al voltant del 850 aC. La presència de material similar al ferro dins d’una col·lecció de l’Edat del Bronze semblava fora de lloc.
Imatges: Corona recoberta d’or i braçalet, ambdós fets de ferro meteorític. (Museu de Villena).
Podria tractar-se d’articles de ferro afegits posteriorment a la col·lecció, però també podia tractar-se de ferro provinent d’una font diferent, meteorits. En altres indrets s’han identificat un petit nombre d’artefactes, anteriors a l’Edat del Ferro, que contenen ferro meteorític, com ara una daga enterrada amb el faraó Tutankamon.
Imatge: Villena, al País Valencià.
Un grup d’investigadors, dirigits per Salvador Rovira-Llorens, excap de conservació del Museu Arqueològic Nacional de l’Estat Espanyol, han analitzat els dos artefactes fent servir espectrometria de masses per veure la seua composició química, centrant-se especialment en el contingut de níquel, que és un marcador clau del ferro meteorític.
Els resultats, publicats el 2024, mostren que, amb molta probabilitat, tots dos objectes es van fabricar amb metall provinent de meteorits. Els objectes mostren nivells elevats de níquel que no es poden explicar per fonts de ferro terrestres. Tot i que la corrosió complica les lectures exactes, les dades coincideixen amb les d’artefactes meteorítics trobats a d’altres parts del món.
Si es confirmen els resultats amb altres mètodes d’anàlisi, aquests primers artefactes de ferro meteorític trobats a la Península Ibèrica permeten repensar el paper del ferro meteorític en la història de la metal·lúrgia ibèrica primerenca. En lloc de ser elements atípics, el braçalet i l’hemisferi ara semblen formar part d’una tradició més àmplia on es valorava el ferro meteorític i s’incorporava a alguns dels artefactes cerimonials o d’elit més importants de l’època.
