Dra. Tatiana: Consellera sexual per a totes les espècies. Guia de biologia evolutiva del sexe.

(Tret de la Introducció del llibre d’Olivia Judson:

Dra. Tatiana, El consultori sexual de totes les espècies. (Dr. Tatiana’s Sex Advice to All Creation).

Per a què la vida? Sobreviure i Reproduir-se

Des del punt de vista evolutiu, el propòsit de la vida és simple: sobreviure i reproduir-se : (S&R).

Si falles en un dels dos objectius, els teus gens se’n van a la tomba amb tu: no els passes a cap fill.

El sexe és necessari

Si no fóra pel sexe, molt del que és cridaner i bonic en la Naturalesa no existiria. Les plantes no floririen, els pardals no cantarien, als cérvols no els creixerien les banyes, els cors no bategarien de presa, etc.

Què és el sexe?

Depèn de a qui preguntes. Per a…

humans i moltes espècies: copular,

granotes i molts peixos: llançar òvuls i esperma durant la fresa (o posta) d’ous,

escorpins, salamandres, centcames: dipositar paquets d’esperma en terra i (la femella) seu-hi a sobre,

eriçons de mar: llançar òvuls i esperma al mar i confiar que s’hi troben,

plantes en flor: confiar que el vent o els insectes duran el pol·len a una flor femella,

etc.

Per a què el sexe?

Tot per a mesclar els gens, per a crear un individu amb una nova naturalesa genètica: així treballa l’evolució.

Qui gaudeix del sexe?

Per tal de garantir l’èxit de ser l’elegit/da i tenir relacions sexuals, hi ha estratègies diverses:

la flor mascle no ha de seduir una flor femella, sinó que ha d’enganyar les abelles perquè escampen el pol·len,

altres criatures han de dur plomes fantàstiques, o cantar durant hores, o construir nius…

Evolució i selecció natural

Inevitablement, alguns organismes aconsegueixen S&R millor que d’altres. Si tothom tingués gens idèntics, les diferències en S&R serien degudes a la sort.

Però si els individus tenen gens diferents, si un gen particular confereix un avantatge en termes de S&R, aquest gen s’escamparà.

Aquest procés simple és el que van descobrir Charles Darwin i Alfred Russell Wallace en el segle XIX: és el mecanisme principal de l’evolució, i s’anomena selecció natural .

Mutacions i sexe

La variació genètica, que és crucial per tal que haja evolució, s’origina per mutació i pel sexe.

Les mutacions són modificacions aleatòries de la informació que contenen els gens, i sorgeixen d’errades que fan les cèl·lules en copiar-se a si mateixes.

El sexe produeix noves combinacions de gens que ja existien prèviament.

S&R: depredador-presa o el joc de la seducció

La necessitat de trobar i seduir un individu per tenir relacions sexuals és una de les forces més poderoses que actuen en l’evolució.

Mentre que els trucs per tal d’evitar ser el dinar d’algú són “simples”:

anar en grups,

tenir aspecte ferotge,

dur una closca,

tenir un sabor vomitiu,

etc.,

els truc per seduir una parella són il·limitats.

Sovint, però, l’èxit com a seductor (com ara, tenir una enorme cua un determinat tipus d’ocells) és incompatible amb la supervivència (tens més dificultats per volar i escapar del gat).

De què es parla en aquest llibre?

Abordem: