Com pots guanyar, fins i tot si ets un perdedor (titot, paó, gall dindi real)

Pregunta: Sóc un titot (paó, gall dindi real) i les femelles no es fixen en mi perquè tinc una cua pollosa amb unes taques tortes, vacil·lants. Quan la desplegue, m’ignoren. Què puc fer per a impressionar-les?

La Dra. Tatiana respon

El meu consell és que t’unisques a una colla. Hi ha espècies on alguns mascles ocupen el territori mentre la resta es troba en les vores, per controlar. En un peix d’escull, per exemple, que viu al Carib, els mascles joves s’ajunten per a allunyar un mascle gran. Així, quan arriba una femella tots els mascles joves s’aparellen amb ella.

En el mar del sud hi ha un altre cas, els lleons marins, on els mascles són tres vegades més grans que les femelles i, a més a més, exhibeixen una cabellera impressionant. Els mascles protegeixen l’harem en la platja i fan fugir els mascles joves.

En el teu cas, però, això no funciona: els titots no feu harems. Tu has de triar una colla on els mascles s’exhibisquen junts: la femella vos visitarà i triarà el mascle més atractiu, s’aparellarà i se n’anirà (no estan interessades més que en el vostre esperma!). Per tant, heu de competir per elles: no us triarà per la vostra personalitat o l’habilitat que tingueu per criar xiquets, sinó per l’aspecte, per la veu, per l’agilitat, o per qualsevol altra cosa que a la femella li resulte sexi. Per exemple, en el cas del peix d’aigua dolça Crytocara eucinostomus, les femelles troben sexi la forma i la rapidesa com el mascle construeix castells cònics a glopades de sorra. En unes rates-pinyades que habiten a l’oest d’Àfrica les femelles prefereixen mascles que fan crits forts i aquests tenen, com a conseqüència, un aspecte molt peculiar: un cap enorme amb una caixa vocal que els permet cuclejar hores i hores, en la confiança que la femella els trie.

Però la solució al teu problema pot ser unir-te amb els de la teua espècie -per 2 raons:

La 1a no és específica per al teu cas: algunes espècies s’organitzen en grups per seduir les femelles, així que si t’uneixes podràs tenir èxit.

La 2a raó és més específica: busca als teus germans o germanastres per ajuntar-te. (Això també ocorre únicament amb el gall silvestre negre). No sabem perquè, però una cosa curiosa de la teua espècie és que us reconeixeu malgrat que no us hageu vist mai. Així, fins i tot si tu no t’aparelles ajudaràs els teus germans a passar els sues (i teus!) gens.

__________________

Extret del llibre d’Olivia Judson, Dra. Tatiana, El consultori sexual de totes les espècies. (Dr. Tatiana’s Sex Advice to All Creation).