El nou règim de Síria, contra les minories (4 de 4)

La declaració del senyor del vídeo que podeu veure a continuació resumeix les dues cantarelles que els partidaris del nou règim de Damasc difonen sempre que en tenen ocasió: “els sunnites a Síria representen exactament el 88%… avui els àrabs sunnites governen Síria”. Més enllà de la dada, que és exagerada, hem de fixar-nos en la seguretat amb què afirmen que el nou règim representa la veu de tota la comunitat àrab sunnita.
Abans de la guerra oberta a #Síria, ja vam escriure a l'Ara que allò que havia esclatat el 2011 era, en bona part, un conflicte religiós
Al final d'aquest fil de mencions, enllaç als articles
⬇️Aquest ho resumeix bé: "No tornarem al passat. Avui els àrabs sunnites governen Síria" https://t.co/qbMdluK2FW pic.twitter.com/YQKZTsA8Bj
— Jordi Llaonart (@arabislamblog) July 24, 2025
No es pot negar que la gran majoria de sirians són musulmans sunnites i que el govern està controlat per persones d’aquesta mateixa confessió. Amb tot, cal matissar l’eslògan del vídeo per entendre la complexitat social a la qual ha de fer front el nou govern, més enllà de la seva enemistat amb les minories. D’entrada, cal aclarir el tema dels percentatges.
S’acostuma a dir que la població de Síria, pel que fa a la religió, està formada per un 74 % de musulmans sunnites i un 26% d’altres confessions (13 % alauites i xiïtes 10 % cristians, 3 % drusos). Aquí cal afegir els kurds, una minoria ètnica formada majoritàriament per musulmans sunnites. Per tant, la distribució socioreligiosa de Síria queda així:
Un cop aclarit que no és el mateix parlar en nom de pràcticament el 90 % que d’una mica menys de dos terços de la població, passem a la segona afirmació del vídeo, la que fa referència al fet que els àrabs sunnites governen el país.
Excepte comptades excepcions, els membres del govern i de les forces de seguretat del nou règim són àrabs musulmans sunnites. En general, tenen una visió de la societat molt marcada pels postulats racistes dels grups on molts d’ells han militat la darrera dècada, com Al-Qaida, l’Estat Islàmic o la multitud de milícies salafistes associades.
Això els ha portat a dividir la societat siriana, per sobre de qualsevol altra consideració, entre sunnites i no sunnites. A més, són tan intransigents que no conceben que un sunnita els pugui dur la contrària en l’àmbit polític o religiós. Segons el seu criteri, qui ho faci no pot ser considerat sunnita.
Aquest és el raonament que els porta a creure, equivocadament, i a defensar, sense proves, que el règim islamista de Damasc representa tots els sunnites i que és del gust de més del 70 % de la població.
Però no tots els sunnites són de la corda de les noves autoritats. Potser una bona part dels sirians ha fet un vot de confiança a Xaraa i li atorga un temps de prova. Però, en cap cas, es pot sentenciar que el 64 % dels sirians vol pel seu país un règim islamista. Per tancar aquest tema, us posaré quatre exemples que posen en dubte el discurs que defensa la homogeneïtat el bloc sunnita.
Durant els combats a Suwaida de juliol, partidaris del nou règim van agredir els sirians que van fer una concentració pacífica al centre de Damasc per reclamar pau i convivència. La policia no els va defensar. De fet, no hi havia policia, tot i que la protesta es fa fer davant la porta del Parlament.
N’hi ha hagut més, de manifestacions de protesta. Com les marxes a Daraa contra el retorn a la ciutat de membres de l’Estat Islàmic. En el vídeo, podeu sentir l’eslògan “Suriya hurra, hurra, dawaix itlaa barra” “Síria lliure, lliure, 𝘥𝘢𝘸𝘢𝘪𝘹 [membres d’ISIS] foteu el camp”.
Des de la victòria dels rebels sirians i la caiguda d'Assad, membres d'ISIS han tornat a la ciutat de Daraa
Els veïns es manifesten en contra de la seva presència. Diuen: "suriya hurra, hurra, dawaix itlaa barra"
"Síria lliure, lliure, 𝘥𝘢𝘸𝘢𝘪𝘹 [membres d'ISIS] foteu el camp" https://t.co/Ydt01eHEWo pic.twitter.com/T7TqrHweBl
— Jordi Llaonart (@arabislamblog) July 13, 2025
Fins i tot, partidaris del nou règim han atacat la gent que ha celebrat la caiguda del règim d’Al-Assad perquè volien fer-ho amb un concert amb música.
Idlib #Síria, els homes del nou règim assalten una festa.
🧵⬇️Més barbaritats https://t.co/Rv49VGjSSj pic.twitter.com/PFJHwT6SGU
— Jordi Llaonart (@arabislamblog) May 24, 2025
Clarament, la guerra de Síria ha estat plantejada pels vencedors com un conflicte ètnic i religiós, però cal tenir present que l’islam sunnita no és tan monolític com els islamistes es pensen o ens volen fer creure.
Les contradiccions i les lluites d’interessos també comencen a aflorar en els ambients religiosos propers al règim. Un divendres de juliol, coincidint amb els combats al sud del país entre forces de seguretat i milícies druses, l’imam de la mesquita xeic Muhammad al-Hamid de Hama va fer després de l’oració una crida a la convivència amb les minories religioses. Les seves paraules van ser replicades per una part de l’audiència amb crits i amenaces.
La lluita per la legitimitat del discurs, per la representació del carrer i per la definició de la identitat de la societat sunnita ha començat a manifestar-se, i les seves repercussions seran tan importants com els combats que les autoritats mantenen amb les minories.
Pel que fa als vencedors de la guerra de Síria, aposten per la divisió. Per això confonen estat i règim, l’antic i l’actual. És a dir, barregen dictadura baasista i qualsevol que hagi tingut una feina a l’administració pública. Així, mentre ataquen tot el que els recorda Àssad, poden acusar les minories de ser còmplices de les cinc dècades de dictadura. Alhora, persegueixen tothom que critica el nou govern sota l’acusació de trair al procés de transició.
En aquest context, s’entén que el govern no faci res per aturar els atacs contra els estudiants drusos dels campus universitaris de les grans ciutats i que l’administració hagi despatxat milers d’empleats públics pel fet de ser alauites. Això, mentre ha integrat 3.500 milicians islamistes estrangers (sobretot uigurs) en l’exèrcit sirià.
Un dels símbols dels fets de Suwaida de juliol és la humiliació a la qual sotmetien els milicians musulmans als drusos, als que els afaitaven els bigots, símbol de la identitat drusa. En algunes manifestacions celebrades a Europa, partidaris del règim islamista de Damasc, n’han fet befa. En el vídeo, podeu veure joves sirians perpetrant un crim d’odi davant les càmeres en el cor d’Europa i brandant la mateixa bandera que altres han aixecat en nom de la llibertat.
Em demano què hi fa gent a Europa celebrant amb tisores a la mà les vexacions a les quals han estat sotmesos els drusos a mans dels islamistes que han atacat Suwaida.
Les tisores van per les humiliants tallades de bigotis, símbol d'identitat drusa.pic.twitter.com/wQpBw6mwKd
— Jordi Llaonart (@arabislamblog) July 21, 2025
No posem en dubte que la immensa majoria dels mitjans i opinadors de fora de Síria, així com els activistes de dins, no volien un règim islamista i enemic de les minories per Síria. Però aquest és el país que han ajudat a crear. El 2025, el país va ser alliberat de la xacra de la guerra, però tot just ara comença la lluita per la seva llibertat.
Finalment, us convido a llegir l’article El país que han ajudat a crear, que serveix tant de pròleg com d’epíleg d’aquest repàs de l’actualitat a Síria.