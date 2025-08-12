El nou règim de Síria, contra les minories (3 de 4)

Recordeu que hem comentat que el govern sirià s’havia compromès a investigar la massacre d’alauites del març? Van trigar quatre mesos a fer un informe, la principal conclusió del qual és que s’ha d’absoldre els responsables de les forces de seguretat de qualsevol responsabilitat.
Tot plegat decebedor, però previsible tenint en compte el context. Per exemple, un membre del Govern i el Comitè Suprem per la Pau Civil, l’organisme que havia d’investigar aquesta massacre d’alauites, al juliol va elogiar a les xarxes els musulmans que es van mobilitzar per atacar els drusos de Suwaida.
La resposta per la banda alauita no es va fer esperar. El xeic Gazal Gazal, que és una de les màximes autoritats religioses d’aquesta branca de l’islam xiïta i el president del Consell Suprem Islàmic Alauita a Síria i la Diàspora, va difondre un vídeo en què anuncia que no accepta les conclusions del comitè i fa una crida a la comunitat internacional a investigar els fets i a la intervenció directa en els afers sirians.
Concretament, demana la protecció de les minories i l’establiment d’un sistema polític descentralitzat o federal sota supervisió internacional.
Al juliol, mentre afluixava la tensió militar a Suwaida, apareixen noves crides d’auxili dels ismaïlites. No s’han registrat assalts de la magnitud de les matances d’alauites i drusos, però han posat la comunitat en alerta. En un dels darrers atacs, desenes d’homes armats van irrompre en un centre religiós ismaïlita de la ciutat de Jamatkhana i van agredir i insultar qui hi van trobar.
Com us podeu imaginar, quan un grup de desconeguts de la mateixa corda que han assassinat, violat i decapitat milers de persones d’altres minories entra a casa teva brandant una metralleta i et diu el nom del porc, no es tracta, simplement, d’un assalt i un insult. Per sort, la policia va fer acte de presència a l’instant i va calmar els atacants.
Si voleu saber més coses sobre els ismaïlites, us recomano que consulteu l’apartat “Breu guia del xiisme” del llibre Viatge al cor de l’islam (Pagès Editors).
Aprofito per avisar-vos que aneu alerta amb les anàlisis i els comentaris dels col·laboradors de segons quin think tank de referència que són, en el fons, una tapadora diplomàtica de les dictadures que els financen. És el cas del Middle East Institute, amb seu a Washington.
El més perillós de tots és el director del Programa per Síria del MEI, Charles Lister, una persona que treballa incansablement des de fa una dècada per blanquejar les milícies islamistes formades a l’inici de la guerra per homes que han crescut ideològicament i militarment a les ordres d’Estat Islàmic i d’Al-Qaida.
Després de l’embat sobre els alauites del març i els combats amb els drusos del juliol, la batalla pel control del territori es podria desplaçar cap a l’est, a la regió controlada per les milícies kurdes. Aquesta regió fronterera amb l’Iraq s’autogoverna des de l’inici del conflicte, el 2012. Poc després, la lluita contra l’Estat Islàmic va afavorir el 2015 la coalició de milícies de diferent origen ètnic, les Forces Democràtiques Sirianes (FDS), que controlen una àrea que s’estén des de l’Iraq fins al riu Eufrates, a la regió central de Síria.
Des del 2018, aquest territori s’anomena Administració Autònoma del Nord i Est de Síria i s’organitza a partir dels principis de democràcia directa i confederalisme democràtic. Sobre el paper, aquest sistema permet que totes les comunitats tinguin veu i vot: kurds, àrabs, assiri, armenis, turcmans i circassians.
Amb tot, a la pràctica, els kurds hi tenen una posició dominant. Això ha encès la tensió entre les FDS i les tribus àrabs, que veuen els kurds com una força ocupant que reparteix els recursos de forma injusta. Fins ara, la presència dels Estats Units a la zona i el seu suport a les FDS ha servit per calmar els ànims i rebaixar les veus crítiques.
Però això pot canviar aviat, perquè els nord-americans han marxat de tres bases militars que ocupaven a la vall de l’Eufrates, la regió frontera entre àrabs i kurds. D’una banda, això és un cop per a les aspiracions kurdes, que perden el suport directe dels seus aliats. De l’altra, ara s’enfronten sols a diverses amenaces.
La primera ve del nord. Es podria reactivar l’ofensiva militar de la milícia de l’Exèrcit Nacional Sirià, un grup a les ordres de Turquia que té com a objectiu la desarticulació de l’autonomia kurda. La segona, de l’oest. Les tribus àrabs de les regions centrals del país reclamen la partida de les FDS perquè, com hem comentat, les consideren una força forastera.
En aquest context, el règim de Damasc reclama a les FDS el lliurament de les armes i la cessió del control del territori a les forces de seguretat nacionals. En principi, els líders kurds s’hi han mostrat a favor, amb alguna condició. Principalment, pretenen integrar els membres de la seva milícia al nou exèrcit a través d’una unitat pròpia, cosa que no accepta el govern central, que els vol dissoldre dins la immensitat de les forces armades.
Abans de la represa de les negociacions amb Damasc, la branca política de les FDS, el Consell Democràtic Sirià, va organitzar a principi d’agost una gran conferència per planejar la seva estratègia. El més destacat de la trobada va ser la participació dels principals líders de les comunitats drusa i alauita a través de videoconferència. Sens dubte, una mostra de la voluntat d’aquestes comunitats de coordinar-se per poder participar amb força en la definició de la nova Síria.
El clam a favor del federalisme pren força a les regions habitades per minories. Però no sabem quin recorregut tindrà aquest proposta. De moment, pel que fa al Kurdistan, l’única previsió que podem fer és que la tensió entre àrabs i kurds augmentarà, perquè la situació actual no satisfà ningú. A l’est de Síria s’enfronten una proposta federal amb una altra de centralista que són irreconciliables.