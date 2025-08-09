El nou règim de Síria, contra les minories (2 de 4)

Diversos governs i think tanks sospitosos de tenir vincles molt estrets amb les monarquies del golf Pèrsic han encapçalat una campanya per prestigiar i legitimar el nou president de Síria. Un dels punts d’aquest blanqueig d’imatge de qui va ser responsable de l’Estat Islàmic i de la branca siriana d’Al-Qaida, passa per atorgar-li una aura de demòcrata sobrevingut. El procés d’aprovació de la nova constitució el febrer de 2025 va ser un punt culminant en aquest camí, que s’inicia el 2016.
Els mitjans es van deixar enlluernar per l’islamista que havia adoptat el discurs i la forma de vestir dels polítics demòcrates. Devien deduir que, com Xaraa havia derrocat un dictador i presentava una reforma constitucional vestit amb americana i corbata, devia ser de fiar.
El 2016 vam començar a escriure a Vilaweb que la branca siriana d’Al-Qaida volia la seva imatge per fer veure que no era tant radical i posicionar-se com la tercera via, entre la dictadura d’Àssad i el règim fanàtic del terror d’Estat Islàmic: Al-Qaida a Síria ens vol fer creure que és l’alternativa al règim d’Al-Assad i a l’Estat Islàmic.
La realitat era que, el febrer de 2025, l’autoproclamat president de Síria, Ahmad Xaraa s’atorga tots els poders de l’estat a través de l’aprovació de la nova constitució. En aquell moment, la comunitat internacional aplaudeix el gest, que enterra el que resta del règim baassista, per sempre. De totes maneres, la situació no era, en absolut, tan positiva com ens la presentaven. Anaven errats perquè s’havien descuidat de llegir la nova constitució.
Comentaré diverses afirmacions que es van fer aquell dia a TV3. Però no carregueu les tintes només contra aquesta televisió. Estic convençut que la majoria de grans mitjans de tot el món devien difondre les mateixes idees.
Per començar, deien que “la nova Síria post al-Assad ja té una constitució interina. Perfila un sistema basat en l’islam moderat a l’estil del país que va facilitar el canvi de règim: Turquia”.
D’entrada, cal dir que el canvi de règim va ser propiciat per Turquia i, també, per Israel i els Estats Units. A més, què interpreten per islam moderat? Com n’estan tan segurs que serà com Turquia? Quina garantia tenen que serà així? Per què consideren que Erdogan és un islamista moderat? Si us interessa la comunicació i Turquia, us recomano que llegiu l’article Avui ja no diuen que Erdogan és un islamista moderat?
La primera vegada que vam veure la cara de l'autoproclamat president de Síria a la TV va ser en aquest vídeo de 2016 difós per Al-Jazira, que comença amb un agraïment als líders del grup terrorista Al-Qaida, "especialment al xeic dr. Ayman al-Zawahirí", mà dreta de Bin Laden. pic.twitter.com/YA52HJWH6o
— Jordi Llaonart (@arabislamblog) May 10, 2025
Tornem al Telenotícies: “les minories religioses mantenen la precaució”. Potser es referien als kurds o els drusos que viuen en les regions que controlen militarment. Pel que fa als cristians, ismaïlites i alauites que no han fugit de Síria, us asseguro que el que senten és pànic, terror.
De fet, només cinc dies després de la presentació de la carta magna, s’inicia la massacre d’alauites a la costa, que TV3, com la UE, atribueix a “la provocació armada de nostàlgics de l’antic règim… la resposta de la guerrilla islamista sunnita al poder causà la mort d’uns 700 civils…”. Els atacs dels nous rebels no són el motiu dels assassinats indiscriminats d’alauites. Són l’excusa, com queda en evidència amb la següent contradicció: “el president interí Ahmad Xaraa va trigar una setmana a aturar-ho”, en referència a la massacre.
Aquí només se m’acut dir dues coses: segur? I si diuen que la causa dels morts civils no era l’odi ètnic indiscriminat d’incontrolats i era una resposta de les autoritats a un atac, per què Xaraa havia d’aturar res?
Quan entren a analitzar el contingut de la nova legalitat és quan el que ens diuen s’allunya més de la realitat: “la nova constitució interina, amb garanties per la separació de poders i la llibertat d’expressió, però manté l’islam com a base legal i això aixeca temors entre feministes i minories religioses”.
La referència als temors, no la discuteixo. La resta de l’afirmació és falsa. Aquí algunes proves:
A la pràctica, això de l’islam no vol dir gran cosa, perquè s’han d’aprovar lleis que ho desenvolupin. Però coneixent la ideologia i el recorregut vital dels dirigents de Síria, molts dels quals s’han format i crescut com a membres de l’Estat Islàmic i d’Al-Qaida, podem intuir per on anirà la cosa.
Pel que fa a la possibilitat d’articular un estat federal, a l’abril, el president Xaraa va replicar les demandes dels kurds de forma prou clara: “el sistema descentralitzat que proposen els kurds és una amenaça a la unitat nacional de Síria”.
Voleu rebre al vostre correu els articles d’Interpretant el món àrab i l’islam?
Deixeu la vostra adreça de correu electrònic en la pàgina de subscripció.
Reprenent el fil dels combats al sud del país, el primer ministre israelià, Binyamín Netanyahu, fa un temps va deixar clar que Israel havia propiciat la caiguda d’Assad a causa de l’ofensiva militar que ha afeblit Hezbol·là i els atacs directes contra Iran. Això és evident i ningú no ho posa en dubte.
En tot cas, això no vol dir que Israel tingui gens de simpatia pel nou règim dirigit per l’autoproclamat president Ahmad Xaraa, un islamista que actua sota l’òrbita de Turquia.
Pel que fa al suport d’Israel a la causa drusa, s’explica en part per la pressió dels drusos israelians, que tot i ser només 150.000, tenen prou influència al país. Aquest és l’argument oficial. Es tracta d’una explicació fàcil d’entendre i atractiva perquè defensa un valor de solidaritat molt noble. Fins i tot hi ha qui aposta per la incorporació de Suwaida a Israel. Però és molt probable que a l’Estat hebreu no li interessi augmentar el percentatge de població àrab sota la seva autoritat.
L’altre motiu —no sé si dir-ne el principal o el real— pel qual Israel no vol tropes sirianes al sud del país es limita als interessos d’Israel i no depèn de la seguretat i el benestar de la comunitat drusa.
En pocs mesos, Israel ha desfet un ordre regional que semblava immutable. Amb el Hamàs palestí gairebé aniquilat i el Hezbol·là libanès derrotat en diversos fronts, Iran es troba en aquests moments sense el seu escut protector enfront d’Israel, que apunta ara directament cap a la República Islàmica.
En resum, els israelians tenen les regnes de tot allò que s’esdevé des de la Mediterrània fins a Iran. Sobre aquest tema, llegiu l’article L’eterna —però enyorada— calma tensa al Pròxim Orient.
El règim de Baixar al-Assad era l’altra peça de l’eix de la resistència a les ordres d’Iran que ha estat derrotat. Però amb això, Israel no en té prou, com demostra el fet que el primer dia de la nova Síria sense Assad, van bombardejar 400 objectius. Bona part d’aquests eren militars: els pocs avions que quedaven intactes, ports, aeroports, dipòsits, magatzems d’armes…
De fet, Israel continua destruint algunes infraestructures, com pistes d’aterratge, per evitar que Turquia les usi o les arribi a reconstruir per usar-les de porta d’entrada de material o de punts de logística, formació i construcció del nou exèrcit sirià.
Un exèrcit sirià que respongui a les necessitats del país significaria un exèrcit fort i aliat de Turquia, cosa que implica que les tropes turques podrien desplegar-se al país i situar-se sobre la frontera amb Israel. Per això, l’objectiu final dels israelians és mantenir l’exèrcit sirià feble i el turc lluny de la seva frontera. Un dels pilars d’aquesta política es basa a donar suport als grups que aposten per descentralitzar Síria i prendre així poder al govern central, principalment drusos i kurds.
En paral·lel a les operacions militars, Israel ha mirat de convèncer els Estats Units perquè no s’oposi a la presència russa a les bases de la Mediterrània, l’aeroport militar de Hamaimim i la base naval de Tartús. L’objectiu és clar: que Turquia no ocupi el buit que deixaria Rússia amb la seva partida.