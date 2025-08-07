El nou règim de Síria, contra les minories (1 de 4)

En pocs mesos, Síria ha travessat diversos moments crítics que han amenaçat de fer col·lapsar el país. A voltes, ha semblat que la guerra l’havia sumit en una situació de fallida a tots nivells de la que no es podria recuperar i que l’abocava a la desaparició. Tanmateix, Síria resisteix i, de vegades, envia senyals que ens recorden la voluntat dels sirians de persistir. Al cap i a la fi, malgrat totes les noves circumstàncies, com el canvi de règim a Damasc, la gent que hi viu és la mateixa que abans de la guerra.
Els enfrontaments entre les forces de seguretat del nou règim islamista i els drusos del sud del país en són una prova. La gent de Suwaida ha hagut de viure i presenciar escenes importades del mateix infern. L’escenari de tortures, decapitacions, segrestos i violacions ha estat infame. Per això, costa veure-hi més enllà i imaginar que pugui sortir res de positiu d’aquella desgràcia sòrdida i miserable.
Amb tot, de les cendres dels combats ressorgeix una nova Síria prou ambiciosa que ens diu que no vol deixar-se trepitjar, costi el que costi. En aquest context s’emmarca la decisió del Consell Militar de Suwaida d’anunciar l’establiment d’una administració autònoma a la província, que els drusos anomenen Jabal al-Àrab (‘Muntanya dels àrabs’).
El missatge d’aquesta coalició de milícies druses formada el febrer de 2025 declara que “el nostre projecte no és la secessió”, tot i que deixa prou clar que no acceptarà la tutela de cap govern que no cregui en “una Síria lliure i diversa”, així com un advertiment en el camp militar: “les nostres armes apuntaran als nostres agressors”. El comunicat del Consell Militar de Suwaida és la resposta a la violència ètnica que va castigar la província durant diverses setmanes de juliol.
Els drusos fa temps que actuen amb extremada cautela. De fet, no confien en el nou govern de Síria perquè el president Ahmad Xaraa els va perseguir quan governava la província d’Idlib, això sense tenir en compte el seu passat com a responsable d’Estat Islàmic i fundador de la branca siriana Al-Qaida. Per això, creuen que la seva supervivència passa per l’autonomia. És a dir, per un cert grau de desconnexió de Damasc.
Els drusos també han volgut prendre la iniciativa militar per avançar-se als esdeveniments i evitar, entre d’altres, de passar pel mateix que han patit els alauites. Recordem que els fets de Suwaida van tenir lloc quatre mesos després d’una situació similar a la regió costanera, on es concentra la població alauita.
Grups d’homes fidels al nou règim sirià van arribar els primers dies de març a diverses viles i ciutats de la regió habitada per alauites situades entre Latakia i Tartús. Durant tres dies, els islamistes es van dedicar a atacar persones i propietats. Van violar, torturar i assassinar tothom que els va semblar oportú.
Un cop finalitzada l’ofensiva, l’Observatori Sirià pels Drets Humans va fer un recompte de víctimes i assegura que, en només tres dies, van perdre la vida 1.500 alauites. Això, a més del segrest de dones alauites per tot el país que ha cridat l’atenció de l’ONU. S’han documentat més de setanta casos en què les noies són segrestades a canvi d’un rescat o venudes per casar-les per la força al millor postor.
Això és un mausoleu alauita del nord de #Síria en flames. En el tercer viatge del llibre 𝙑𝙞𝙖𝙩𝙜𝙚 𝙖𝙡 𝙘𝙤𝙧 𝙙𝙚 𝙡'𝙞𝙨𝙡𝙖𝙢 en visitem un de molt semblant i el descrivim amb força detall.#IslamXiïta https://t.co/63LRBa5rbd pic.twitter.com/dTHLQoPFmF
— Jordi Llaonart (@arabislamblog) December 14, 2024
Les noves autoritats de Damasc asseguren que tot plegat es tractava d’una operació de seguretat per acabar amb els darrers reductes de milícies favorables al règim baassista de Baixar al-Àssad, que tot just feia tres mesos havia fugit a l’exili.
Certament, aquells dies de març es van produir enfrontaments entre els dos bàndols. Però l’operació militar va finalitzar en el moment en què les forces de seguretat van deixar de fúmer trets als maquis en uniforme. Quan els soldats i la policia van començar a matar tothom que trobaven pel carrer, cremaven centres de culte alauites, o arrossegaven pels cabells les noies alauites fora de casa per segrestar-les i violar-les després d’obligar-les a presenciar l’assassinat a sang freda dels seus pares i germans, allò ja no era una acció de guerra.
En aquest punt, cal denunciar amb tota la fermesa el paper dels nostres màxims representants polítics. Tot i la gravetat dels fets, la Unió Europea es va limitar a difondre un comunicat per condemnar els atacs dels grups partidaris d’Àssad i fer una crida a la unitat de Síria. Les persones miserables que van redactar la nota van passar per alt els assassinats i les violacions dels drets humans que en aquell mateix moment eren perpetrats pels homes del nou règim.
Els principals mitjans de comunicació, suposo que de bona fe, van cometre l’error de confiar en els mals polítics que parasiten les nostres institucions i van donar per vàlida una versió dels fets falsa i malintencionada. Per la seva banda, el govern sirià es va comprometre a investigar els fets i emetre un informe al respecte.
Des de la caiguda d’Àssad, hem estat testimonis de prou escenes de discriminació cap a les minories que ens haurien d’haver alertat que la lectura que la Unió Europea feia dels fets de Latakia eren, molt probablement, erronis.
Els mateixos homes armats que s’havien passejat des de desembre de 2024 pels barris cristians i ismaïlites de diverses ciutats, tot amenaçant els veïns, són els mateixos que van participar en els fets de Latakia. Són els mateixos que insten els joves sirians que troben pel carrer amb bones paraules, però amb l’autoritat que els confereix dur uniforme i pistola, a deixar-se barba. Els mateixos que assalten i destrossen sales de festa i bars de Damasc perquè s’hi serveix alcohol, s’hi escolta música o s’hi balla.
A allò que dèiem ahir de prohibir cantar als restaurants de #Damasc, suma-hi, per exemple, aquests grups de predicadors que van pel carrer dient als homes que els bons musulmans s'han de deixar barba ➡️La llavor de la por https://t.co/I5NetkGi8Z pic.twitter.com/4NDaHxUhzN
— Jordi Llaonart (@arabislamblog) May 13, 2025
Des de la victòria dels rebels sirians sobre el règim d’Àssad, Síria és l’únic país del món on pots trobar agents de la policia que porten el distintiu d’ISIS al braç o al pit o, directament, homes uniformats d’ISIS passejant tranquil·lament pel centre de qualsevol ciutat.
La indefensió de les minories i la proximitat entre les autoritats i els grups terroristes es va posar de manifest de forma prou clara el diumenge 22 de juny, quan un home entra a l’església de Sant Elies de Damasc durant la missa i dispara indiscriminadament abans de fer explotar un cinturó d’explosius. El resultat, vint-i-sis morts i més de cinquanta ferits.
El govern va dir que l’atemptat era obra d’ISIS. Però va ser reivindicat per Saraya Ansar al-Sunna, una escissió molt recent de Hayat Tahrir al-Xam (HTS), el grup de l’autoproclamat president, l’islamista Ahmad Xaraa, i bona part dels seus ministres. Avui no són el mateix, però compareixen una llarga història plegats.
Saraya Ansar al-Sunna juga un paper de lideratge en la violència sectària i, en paral·lel als trets, presumeix d’haver provocat nombrosos incendis a la regió costanera per arruïnar els alauites i fer-los fora de les seves terres.
A l’estiu, les forces de seguretat van traslladar la violència de la costa alauita cap a una altra regió habitada per una minoria religiosa. En aquest cas, es tractava de la província drusa de Suwaida, al sud de la capital, entre el Golan i Jordània.
La tensió pel control d’aquesta província s’arrossegava des de feia mesos. Suwaida és una regió muntanyosa, habitada per una població drusa lluitadora i ben armada que s’autogoverna des de fa un temps. De fet, quan els rebels islamistes ocupen Damasc i les principals ciutats del país el desembre de 2024 i posen fi a cinc dècades de govern dels Àssad, Suwaida feia temps que havia passat full i s’autogestionava, desconnectada de les autoritats nacionals.
Així, quan el nou règim vol reimposar el control central sobre tot el territori, topa amb la resistència dels drusos, que no volen cedir la seguretat de les seves viles i ciutats a l’exèrcit ni la policia. En principi, s’arriba a un pacte pel qual la seguretat continua en mans dels drusos. Almenys, temporalment.
La situació és a punt de fer un tomb al juliol. Una petita disputa en un punt de control entre àrabs beduïns i drusos és l’excusa que cerca Damasc per prendre el control de Suwaida per la força.
En aquest punt de la història, Israel entra en escena amb força. El país veí informa Damasc que no acceptarà que les seves tropes s’acostin a la frontera. Els sirians comprenen que la cosa va de debò quan fan una primera incursió que els israelians repliquen amb el bombardeig del Ministeri de l’Interior, en ple cor de la capital siriana, en què moren 19 soldats. Qui sap si aquesta demostració de força contra una infraestructura tan delicada era un advertiment directe a Xaraa i la seva integritat personal.
En aquestes circumstàncies, les autoritats de Damasc opten per delegar l’ofensiva en les tribus àrabs. Així, fan una crida als beduïns a prendre les armes i enfrontar-se amb els drusos díscols. Tot seguit, milers de beduïns es dirigeixen cap a Suwaida disposats a tot. La tensió es desborda i arriba a traspassar fronteres, quan centenars de drusos trenquen la tanca que separa el Golan ocupat per Israel de Síria per socórrer els seus correligionaris de l’altra banda. Fins al punt que el govern Israelià va haver de declarar que es comprometia a vetllar per la seguretat dels drusos sirians per calmar els ànims dels israelians.
Tot i aquestes reaccions, no es van poder evitar els combats. Els beduïns, amb la col·laboració de membres de les forces de seguretat siriana sense uniforme, van combatre les milícies druses durant quatre setmanes. Fins que la forta resistència drusa i el suport aeri israelià van convèncer Damasc de cercar una solució política. D’entrada, va haver de retirar els voluntaris beduïns de la zona.
En el transcurs dels combats es van cometre tota mena d’atrocitats. Els drusos acusen els beduïns arribats d’altres regions d’haver repetit el patró criminal que vam veure al març en la regió alauita, amb decapitacions, violacions i assassinats indiscriminats de tothom que identificaven com a drus. A l’històric rebuig als drusos, s’hi va sumar la campanya de molts mitjans, que van exagerar l’apropament d’algun líder d’aquesta comunitat a Israel, en resposta a l’amenaça islamista.
Per la seva banda, els musulmans beduïns, que representen el tres per cent de la població de la província, han denunciat crims a les mans dels drusos. Recordem que el 90 % dels habitants de Suwaida són drusos i el 7 % restant, cristians.
Drusos disparen contra cases de beduins a Suwaida i els insulten: "porcs, gossos, banu Omeia" (omeies)
Si heu llegit "Viatge al cor de l'islam" entendreu xq, 1393 després de la mort de Mahoma, al Pròxim Orient s'ataca els rivals fent referència a fets d'aquella època#IslamXiïta pic.twitter.com/EILCvWbaWH
— Jordi Llaonart (@arabislamblog) July 18, 2025
Pel que fa a les morts, que és una dada que ens ajuda a fer-nos una idea de l’abast del desastre, només en la tercera setmana de juliol, van morir 262 civils, 326 milicians drusos i 312 membres de les forces de seguretat. A més, van perdre la vida 21 paramilitars àrabs beduïns i els 19 oficials sirians morts en el bombardeig d’Israel sobre el Ministeri de l’Interior a Damasc.
La retirada de les forces de seguretat i de les milícies beduïnes va aturar el bany de sang, però no ha servit per calmar del tot la situació. Des d’aleshores, els drusos de Suwaida denuncien que els paramilitars han tallat els accessos a la província i que els han sotmès a un setge que amenaça de deixar-los aviat sense aliments ni subministraments.