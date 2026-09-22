Entrevistes i anàlisi: Iran, Oman, Marroc i islam

A continuació, he fet un recull de les entrevistes més recents i interessants que m’han fet sobre Iran i l’islam xiïta. Estic especialment satisfet de la conversa amb l’Ot Bou per Vilaweb, que em va permetre d’explicar amb calma tot el que la gent es demana sobre el Pròxim Orient.
Els darrers mesos n’he fet moltes (prop de 40), bona part de les quals concentrades en les primeres setmanes de la guerra a Iran. Però les que us passo són les que m’han permès d’esplaiar-me i exposar tot allò que no tens temps de dir en una píndola per la ràdio.
A banda de les entrevistes, també hi ha els enllaços als dos últims reportatges que he publicat. Es tracta d’una radiografia del Marroc i d’una anàlisi històrica i estratègica d’Oman, un país desconegut, tot i ser al centre d’una regió força convulsa i fer frontera amb alguns dels actors principals de la regió.
El Sultanat d’Oman posat en context. La història i els reptes polítics i econòmics d’aquest país asiàtic. Anàlisi publicada pel centre d’anàlisi d’afers internacionals Catalonia Global Institute.
Llegiu l’article “Oman: la neutralitat d’un imperi marítim”
Llegiu l’article: “El Marroc: radiografia d’una potència geopolítica a l’alça”
Aquesta conversa amb Ot Bou és un dels cinc vídeos més vistos de l’any a Vilaweb, després de La Pissarreta d’en Partal.
Escolteu la conversa de Vilaweb
Una conversa amb Jordi Graupera sobre l’actualitat del Pròxim Orient i la guerra a Iran que ens va portar a parlar de la història de l’islam, la immigració a Europa i el repte de la integració de la població musulmana.
Aquest estiu també he explicat què és l’islam xiïta i quina relació té amb la política a Iran i la regió del Pròxim Orient a AlHayam, un podcast sobre Israel i l’Orient Mitjà fet entre Barcelona i Tel Aviv pel Paul Sánchez i l’Ofer Laszewicki.
Escolteu la conversa sobre Iran i el xiisme d’Alhayam
Vam aprofitar per fer un repàs a la situació general a la regió, des dels interessos d’Iran fins als darrers esdeveniments al Líban.
Escolteu l’entrevista del 3CatInfo
Hem aprofitat per fer memòria sobre l’origen del conflicte i un breu repàs a l’actualitat del país.
Escolteu l’entrevista del 3CatInfo