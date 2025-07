Poc després de l’inici de la guerra a Síria, la cadena francesa de notícies France 24 va emetre un vídeo en què un anònim encaputxat deia que la relació entre musulmans i cristians a Síria era bona.

Després d’aquestes paraules, la veu en off d’un periodista afirma, basant-se únicament en el testimoni i l’opinió d’aquest desconegut: “cristians i musulmans uns al costat dels altres en la lluita contra Damasc. Aquest és un altre aspecte de la rebel·lió que el règim no vol que el món conegui”.

Finalment, el 2024 els rebels s’imposen al camp de batalla i ocupen el lloc que el règim d’Assad deixa vacant. Des d’aleshores, el més destacat que ha passat a Síria ha estat la lluita sectària del nou ordre contra les minories ètniques i religioses.

En el seu moment, totes les televisions ens va informar, molt encertadament, que hi havia un moviment popular contra Àssad. Era la resistència de la llibertat i de l’esperança, com ens va dir la persona anònima que va enregistrar el vídeo per France 24.

A la televisió es van quedar amb la declaració, però es van descuidar pel camí l’anàlisi. No ens van explicar que allò que els feia tanta il·lusió de veure, joves corejant càntics per la llibertat com a preludi de l’establiment d’una democràcia, no tenia cap recorregut. Tot i que el pas del temps només servia per allunyar aquell projecte d’esperança de la realitat.

Tanmateix, van continuar amb el mateix discurs: rebels contra dictadura. Era una lluita sense matisos.

Doncs bé, al final ha resultat que, encara que no fos la seva intenció, els que van optar en el seu moment per destruir el règim de Síria en comptes de mirar de reformar-lo, han fet la feina bruta dels únics que realment tenien la capacitat per rellevar Assad en el poder, que són les milícies islamistes hereves d’Al-Qaida i l’Estat Islàmic.

Segurament, la immensa majoria dels mitjans i dels opinadors de tot el món no volien un règim islamista per a Síria, però aquest és el país que han ajudat a crear.

Pròximament: article sobre la situació a Síria després de les ofensives del règim sobre les regions alauita de la costa i drusa del sud del país. També s’hi parlarà d’Israel i d’un aspecte de la societat siriana fonamental per al futur del país, però que tot just ha començat a aflorar.

