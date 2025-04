El millor grup de rock amb arrels al Pròxim Orient

Què tenen a veure un dels grups de rock californians més destacats dels darrers anys amb indrets aparentment tan dispars com el Líban, Armènia i l’Iraq?

El cantant i el bateria d’aquest grup són nascuts a Beirut, al Líban; el baixista a Erevan, la capital d’Armènia; i el guitarrista a Califòrnia, però és fill d’un pintor iraquià i una escultora iraniana. Tots quatre són armenis, fills de la darrera gran onada emigratòria armènia arribada als Estats Units, i formen el grup de rock System of a Down.

Les lletres del grup són en anglès i tracten tota mena de temes, sobretot polítics i socials, però els components de System of a Down, quan n’han tingut l’oportunitat, han mostrat la seva vinculació amb Armènia i s’han convertit en una de les cares més visibles de la lluita pel reconeixement del genocidi armeni perpetrat per les tropes turques a principis del segle XX.

Serj Tankian (veu), Shavo Odadjian (baix) i Daron Vartan Malakian (guitarra), van estudiar a l’escola armènia de Hollywood. Als tres, igual que a John Dolamayan (bateria), els delata el nom i no és estrany veure que el públic dels seus concerts oneja banderes armènies.

Voleu rebre al vostre mail els articles d’Interpretant el món àrab i l’islam?

Introduïu el vostre correu electrònic en la pàgina de subscripció.

El compromís de System of a Down amb Armènia arriba fins al punt que el grup s’ha ofert per a representar aquest país al festival d’Eurovisió. De fet, des que Armènia hi pren part, cada anys es rumoreja la possibilitat que System of a Down hi participi. Això sí, el grup imposa una condició que complica la seva selecció: volen interpretar-hi una cançó que tracti el genocidi que va posar fi a la vida de prop d’1.500.000 d’armenis, a més de 750.000 assiris i 500.000 grecs.

Finalment no va reexir el projecte d’Eurovisió. Però System of a Down va protagonitzar el 2015 un dels grans actes que es van celebrar a Armènia amb motiu de la commemoració del centenari del genocici. El grup va oferir un concert gratuït i multitudinari al centre de la capital, Yerevan, el 23 d’abril de 2015.

En general, el compromís polític del grup és ferm i les crítiques al sistema i la política nord-americana, constants. El 2006 van guanyar un premi Grammy per una cançó de protesta contra la guerra de l’Iraq.

D’altra banda, a més del curiós origen d’aquesta banda de rock (fills de l’emigració per motius polítics, i besnéts dels desplaçats pel genocidi), un dels aspectes més originals dels membres de System of a Down, tenint en compte l’estètica i l’ambient que envolta els grups de rock dur, la contundència de la seva música (Toxicity, Chop suey i Sugar) i els artistes amb els que acostumen a compartir escenari, és que cap d’ells no porta cap tatuatge ni pírcing.

Autor: Jordi Llaonart (font: http://blocs.mesvilaweb.cat/arabislam)