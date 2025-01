El difícil repte de promocionar un llibre



La promoció d’un llibre acostuma a ser complicada. Sobretot si es tracta d’un assaig, en català, que explica el món més enllà de Madrid i Brussel·les i que està escrit per un autor que no forma part de l’star system de les tertúlies dels grans mitjans.

En aquestes circumstàncies, la campanya depèn de dos factors fora de l’abast de l’autor: l’atzar i el temps lliure. El fet que un mitjà en parli o que una llibreria decideixi posar el llibre directament en el racó d’un prestatge no depèn de tu. En el meu cas, i per les notícies que m’han arribat, només un parell de grans llibreries de Barcelona l’han arribat a mostrar en un lloc destacat, com a novetat relacionada amb els fets d’actualitat protagonitzats per Iran i Síria. En d’altres, com les de Rambla Catalunya, ni el trobareu.

Per tant, quan la majoria de grans mitjans nacionals t’ignoren i les llibreries no et serveixen d’aparador, l’èxit del llibre passa per la dedicació de l’autor. Per això he fet referència al temps lliure. Qui estigui en disposició d’anar amunt i avall, de parlar amb tothom, de fer hores de tren i quilòmetres de carretera i de pagar-ho tot de la seva butxaca, tindrà la capacitat d’arribar a nous lectors, encara que sigui d’un en un.

En aquest punt és just que recordi que, malgrat tot, alguns mitjans nacionals s’han interessat per aquesta novetat editorial sobre el Pròxim Orient i l’islam xiïta, motiu pel qual els estic molt agraït: Vilaweb, Nationalia, Sàpiens i El Punt Avui, i el programa En Guàrdia, de Catalunya Ràdio. A banda, n’hi ha alguns de locals que també n’han parlat: Diari de Sabadell, Ràdio Rosselló, Ua1 Lleida Ràdio, Diari de Barcelona.

Vanitat, raó i frustració

En un moment o altre, tots patim el defecte de la vanitat i arribem a pensar que allò que fem i expliquem és del màxim interès per a tothom. Però, en el fons, l’autor d’un assaig sap perfectament que el seu públic és limitat a un perfil de persona concret, amb qui comparteix interessos. Per això, reconec que estic prou content de com ha anat tot. Em sento afortunat d’haver donat a conèixer a través del llibre les meves experiències al Pròxim Orient a un munt de lectors. La campanya de promoció també m’ha permès de conèixer en persona molta gent i dialogar amb tota mena de públics sobre temes tan diversos com el Pròxim Orient, les relacions internacionals, la religió o la immigració.

Tanmateix, molts autors no podem defugir el sentiment de frustració que ens genera el fet de no poder arribar a tot nostre públic potencial. En cap cas no pretenc vendre milers i milers de llibres, però m’entristeixo quan trobo gent interessada en el Pròxim Orient, el món àrab, l’islam, el periodisme i l’actualitat que no ha sentit a parlar de Viatge al cor de l’islam.

Durant moltes setmanes, no he entès per què el primer llibre que explica l’islam xiïta, la seva relació amb la política i la societat d’Iran i Síria no ha atret l’atenció dels grans mitjans nacionals precisament en el moment en què més han parlat d’islam xiïta, Iran i Síria. Reconec que he estat molt ingenu. Però no sé com desfer-me de la sensació estranya que em genera veure, cada dos per tres, a la televisió i als diaris del país cròniques d’autors estrangers que viuen a l’estranger i que han escrit llibres en llengües estrangeres.

En cap cas els autors desconeguts pretenem insinuar que som millors escriptors, ni que les nostres obres superen en qualitat els grans autors internacionals. Però trobo molt trist que els nostres compatriotes i companys de professió no arribin ni a prendre’s la molèstia de plantejar-se si han de dedicar alguns segons d’atenció a un llibre en català, ben escrit i que tracta un tema d’actualitat des d’una perspectiva insòlita en bona part dels idiomes del nostre entorn. De vegades penso que el problema del llibre és precisament el fet que és escrit en català.

En fi. En el fons, res de tot això m’hauria de sorprendre. Quan vaig fer el llibre Per entendre l’Iraq, l’editoral La Campana va ser l’única que va mostrar interès a publicar-lo. Els feia il·lusió de treure un assaig sobre política internacional en català. El panorama és tan trist que ho van fer per militància. Pels diners, ja us asseguro que no va ser, perquè en van perdre. La prova definitiva que el llibre no havia de triomfar —i us asseguro que no era per manca de qualitat o interès del tema— és que em van fer més cas a la televisió nacional de Turquia que a Tv3.

Donades les circumstàncies actuals, he decidit deixar estar aquesta cosa meva de voler sortir a la televisió i els programes de ràdio de màxima audiència. Evidentment, encara hi vull sortir, però no els aniré més al darrere. A partir d’ara, miraré de dirigir les energies a promocionar Viatge al cor de l’islam en llibreries de barri, en cooperatives culturals i en clubs de lectura, entorn que em permeten de conversar amb els lectors. Consulteu l’agenda de les pròximes presentacions.

Pel que fa als altres, si estan interessats a conèixer l’islam xiïta i la relació amb l’actualitat a través del primer llibre pensat i escrit en català sobre el tema, ja saben on trobar-me.

Finalment, vull agrair als lectors els seus missatges i el suport en la promoció de Viatge al cor de l’islam. A continuació, trobareu un recull d’alguns dels comentaris que m’han fet arribar.

En Jordi Llaonart és un expert en l’Orient Mitjà. Quan jo vivia a Orient Mitjà seguia sempre el seu blog, perquè explicava moltes coses que altrament em semblaven incomprensibles. https://t.co/sh7UFBbVss — Eduard (@Eduard97807514) December 11, 2024

És incomprensible que no s’estigui parant més atenció a aquest llibre 🤷 https://t.co/tvDZrTAoje — Ismael (@nosomres) December 6, 2024

En un tema tan complex i delicat com l’islam,on és difícil assolir l’objectivitat,aquest llibre destaca per aconseguir-ho amb mestria,fent accessible i amena una matèria que sovint resulta enrevessada.Un agraïment sincer a l’autor, @arabislamblog,per il·luminar amb tanta claredat pic.twitter.com/ooirWfGv9w — David G (@dgg030) September 15, 2024

De més jovenet vaig anar a Síria com a fotògraf a cobrir la guerra i allà tothom em parlava de sunnites, xiïtes, alauites i jo no entenia res. Si hagués llegit aquest llibre abans això no m’hauria passat.

Recomanable per entendre l’actualitat o si voleu visitar aquests països 👇 https://t.co/NanDUaPDmD — Pau (@parigort) December 2, 2024

Potser no és mediàtic però si que és imprescindible. Gràcies per compartir-ho @arabislamblog i @PagesEditors pic.twitter.com/DESzzcuN0T — Jordi Floder 🦌 (@jordifloder) December 31, 2024

Ens calen llibres de divulgació que ens ajudin a contextualitzar millor fenòmens complexos que afecten el món d’avui.

El repàs a l’islam xiïta de l’@arabislamblog fa això d’una forma amena i entenedora. És fa curt! pic.twitter.com/OxCbdm6VgY — Roger Prims (@Sistomatiques) October 17, 2024

Si vols informació real i ben informada d’ aquella zona i en català , no hi ha ningú millor que @arabislamblog https://t.co/RvG5aixSz2 — ((( David Romà ))) (@DavidGR1714) May 19, 2024

Un llibre molt ben fet. Una explicació original i entretinguda. Paga la pena de comprar-lo i de llegir-lo. Dels millors que he llegit sobre el món xiïta. https://t.co/6K80opEfGp — francesc sintes 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇦🇲 🇺🇦 (@francescsintes) October 12, 2024

L’estic llegint i explica de manera molt amena i entenedora el fenomen islam, tan desconegut entre nosaltres — sóquisó (@Cafegra) November 10, 2024

Aquestes últimes hores està sent notícia Hezbollah, la Guàrdia Revolucionària, Iran, les faccions xiïtes, entre altres coses. Us recomano més aquest llibre que ajuda a entendre una mica bastant tot plegat. https://t.co/3lM71937ix — Guillem Pursals (@GPursals) September 29, 2024

Acabat.

Molt interessant.

El món islàmic és molt més complicat del que ens expliquen (o del que volem escoltar). pic.twitter.com/7e5NJjZ9F5 — Daniel Queralt Creus (@danielqueralt) November 6, 2024

Som-hi!

Després de la conferència a @estudismilitars tinc moltes ganes d’empendre aquest viatge.

Gràcies @arabislamblog pic.twitter.com/CK2qmt49zN — Joan Jorquera (@joanjorquera) September 25, 2024

Jo vaig per la meitat i de moment m’està agradant molt! — M de mear (@Mord_oh) November 7, 2024

Totes les veus sóu importants. Espero que es vengui molt i poguem entre tots entendre més coses. Gràcies per la feina. — Estat de decepció (@Gemsrv71) December 22, 2024

m’ho he passat molt bé llegint-lo, no només com a llibre de referència sinó com a llibre de viatges. — Raó i Força (@raoiforca) October 30, 2024

Un altre lector de 𝙑𝙞𝙖𝙩𝙜𝙚 𝙖𝙡 𝙘𝙤𝙧 𝙙𝙚 𝙡’𝙞𝙨𝙡𝙖𝙢 satisfet ❤️ #IslamXiïta pic.twitter.com/v8eKp8A42P — Jordi Llaonart (@arabislamblog) November 13, 2024

Justament els nanos de 2on d’ESO estan estudiant la formació de l’Islam a Socials. #Recomanació pels pares! https://t.co/NCS1k925NA — Chesterton Català ن (@AgustiIgnasi) November 30, 2024

Magnífic En Guàrdia que toca una de les grans divisions de la nostra època: l’enfrontament entre sunnites i xiïtes.

Ara falta que l’@enriccalpena dediqui un programa a la guerra entre l’Iran i l’Iraq. 😉#SunniShiaSplit #Khomeini #IraqIranWar #Iraq https://t.co/r9T3NFwRgw pic.twitter.com/GCPTO2NtwI — LucanusLonginusIı*ıI (@LucanusLonginus) November 30, 2024

En temps de soroll mediàtic i desinformació, aquest episodi de l’En Guàrdia de l’@enriccalpena amb en Jordi Llaonart (@arabislamblog) sobre les arrels de la divisió de l’islam entre sunnites i xiïtes val molt la pena. https://t.co/KPF3yzqj60 — Lloberenc (@lloberenc) December 5, 2024