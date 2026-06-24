En el rellotge de Sol
que hi ha dalt d’un edifici d’habitatges de la plaça de Santa Eulàlia, es pot veure la Mort apunyalant una dama. A sota dels personatges, gravat en la pedra, diu: «Cada hora fer, sa darrera mata».
La present llegenda no passà en aquest lloc. L’única relació entre ella i el rellotge solar és l’expressió gravada en la pedra de marès, que ningú no pot llegir tan alta com està.
Els fets succeïren en el barri del Jonquet, on vivia un rufià conegut pel nom de Vicenç Malànima.
Durant la Gran Guerra i els anys posteriors, en Malànima -a qui no li molestava gens el malnom que li havien posat- havia fet fortuna amb el contraban, que controlava absolutament en el Jonquet i Santa Catalina, no dubtant d’eliminar aquell que li feia la competència, fins i tot acudint a la violència i a l’assassinat, per a la qual cosa llogava sicaris. També es dedicava al préstec, que en realitat era usura pels alts interessos i les garanties que exigia. No tenia escrúpols ni miraments de cap mena quan havia de cobrar deutes, ni tampoc remordiments pel mal que feia als altres.
Vivia sol i era ric però, de gusts senzills, sovintejava bodegues i tavernes de portuaris, pescadors, corders i carreters, una de les quals era la bodega de Can Sopes, en el carrer Gran. Era donat a convidar sovint per donar-se importància i cercar l’agraïment. Els parroquians acceptaven i agraïen a parts iguals les convidades, sobretot per por que en Malànima s’enfadàs si el menystenien. Ell solia beure fent sempre el mateix brindis mentre alçava el tassonet de gin, conyac o aiguardent: «totes fan mal, però no maten».
D’horabaixa, després de dinar, anava a mirar com els més vells jugaven a dòmino mentre bevien xicoira, i els dissabtes convidava els treballadors que havien cobrat la setmanada a jugar a les cartes amb ell. Més d’un tornava a ca seva sense cap cèntim i amb deutes.
L’amo de Can Sopes va ser un dels seus deutors. Ell i la seva germana eren dos supervivents la gran pandèmia de grip de l’any 18. La resta de la família, llevat d’un germà més gran que se n’havia anat a Cuba a fer fortuna, era morta.
En Miquel de can Sopa s’endeutà amb en Malànima quan li demanà doblers per enviar al seu germà, arruïnat a l’illa caribenya, perquè pogués pagar-se el passatge de tornada. La mala fortuna volgué que el vaixell amb què el germà tornava a Mallorca s’enfonsàs davant la costa portuguesa, però això no ablaní el cor d’en Malànima, qui reclamà el deute i els interessos corresponents.
La quantitat era important, puix un viatge transatlàntic era car. En Miquel pagava quinzenalment al creditor, però arribà un moment que no pogué seguir fent-ho.
– Escolta, Miquel -li va dir un capvespre en Malànima-, seu i t’explicaré la manera com podràs saldar el teu deute. És ben bo de fer, deixa que em casi amb la teva germana petita i estarem en paus.
– La meva germana? Però si encara no té edat per casar-se!
– Qui ho diu que no té edat? Ja deu haver fet els desset anys, no és així?
– No, de cap manera, vostè no es casarà amb n’Elvireta!
– Seríem cunyats, que no ho veus? Endemés ella viuria en una casa on no li mancaria de res.
– No! -cridà en Miquel mentre s’aixecava de la cadira deixant-la caure a terra.
– Pitjor per a tu, perquè d’avui en vuit hauràs de pagar-me tot el que em deus més els interessos, i si no ho fas un dels meus missus et farà una visita que no oblidaràs.
Passaren els dies i el que feia vuit en Malànima reclamà el que considerava que era seu.
– Miquel, hauràs de pagar-me el deute si saps què et convé.
– Ja sé què em convé -contestà el taverner-, per això avui convidaré tothom a beure.
– Em sembla bé -digué en Malànima.
Eren mitja dotzena els parroquians que, repartits entre el tasser i les taules, passaven el capvespre a Can Sopes. En Miquel digué en veu alta que tothom era convidat a una copa de cassalla i començà a servir-la en tassons, amb alegria de tothom. L’últim en ser servit fou en Malànima.
– Totes fan mal però no maten! -exclamà en veu alta, en Malànima, com sempre feia abans de beure’s el tassó d’una tirada.
– Però la darrera mata -hi afegí en Miquel.
Uns minuts després, en Malànima deixava caure el cap damunt la taula, la cara morada com una albergínia i la llengua inflada i fora de la boca.
Tothom va ser conscient del que havia passat, però ningú digué res. Un per un s’acomiadaren d’en Miquel com si no haguessin vist res i quan el darrer sortí al carrer el taverner tancà les altes portes.
A mitjanit, quan sentí sonar la campana de llauna del Consolat, en Miquel es carregà al muscle el cos inert d’en Malànina i, pels carrerons foscos del Jonquet, arribà fins a la vorera del talús, que s’alçava a vint metres sobre la mar. Des d’allà llençà el cos de l’usurer que caigué damunt les roques.
L’endemà fou trobat el cos, però les autoritats, coneixedores de qui era, no trescaren massa en el fet i conclogueren aviat que en Malànima anava gat i s’havia precipitat accidentalment a la mar. Ni tan sols constà a l’informe el color que tenia la seva cara o tengués la llengua inflada com un botifarró. Vicenç Malànima fou enterrat l’endemà en la fossa dels que no tenien ni parents ni amics.