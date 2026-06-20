En el barri de La Calatrava,
enfront del Seminari Vell, hi ha un carreró que no passa que ha per nom carrer de la Dragona. Hi ha qui pensa que el nom li ve d’algun drac mitològic, a l’estil del drac de na Còca, però no és aquest el cas. Diu la llegenda que a començaments del segle XVIII, en un dels portals que hi havia en el carreró que aleshores anomenaven del sabater Martí, hi vivia una dona d’una trentena d’anys que tothom coneixia per madò Margalida, vídua d’un baster sicilià anomenat Russo Ferretti, qui va perdre la vida a Menorca en plena guerra de Successió. Madò Margalida era Marguerita Ferri, corsa de naixença, que arribà a Mallorca amb un grupet de refugiats procedents de Menorca, tot just ocupada pels britànics. Marguerita volgué quedar a viure a la ciutat de Mallorca, llogà una planta baixa en el carreró del sabater Martí i obrí un taller de costurera que cosia roba per a dones.
Madò Margalida no es tornà a casar mai, tot i que tengué alguns pretendents, i amb la seva feina de costurera es guanyava dignament la vida. A una seixantena d’anys va morir d’un atac de feridura. Va ser llavors, quan el propietari de la casa on havia viscut retirà les seves pertinences, quan es va conèixer la veritable identitat d’aquella dona.
Segons els papers que es trobaren dins un bagul de teix, el seu nom no era Marguerita Ferri, ni era vídua, ni corsa. El seu nom autèntic era Marcelline Mercier i va néixer al poblet de Randa, al cantó suís de Valais, però el més gros de tot va ser el que van trobar en un fons dissimulat del mateix bagul. Allà, al costat dels papers groguencs d’un tal Marcellin Mercier, del 4t regiment de Dragons del rei Louis XIV de França, hi trobaren un uniforme militar de dragó. Els regiments de dragons eren unitats tàctiques de cavalleria lleugera, que tant podien combatre a cavall com a peu. La carta de serveis prestats, signada per diferents oficials regimentals francesos, deia que el suís Marcellin Mercier entrà a servir el rei francès a setze anys en el 12è regiment de Dragons i que després passà al 4t que fou traslladat Menorca.
La llegenda assegura que Marcellin i Marcelline Mercier eren la mateixa persona, que madò Margalida va ser de jove un valent i condecorat dragó del rei de França, que a Menorca desertà del seu regiment poc després de ser descoberta, i que es va amagar sota identitat falsa a la ciutat de Mallorca, al carreró del sabater Martí, que després seria conegut amb el nom de carrer de la Dragona.