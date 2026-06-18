Els últims anys de la dècada del 1300,
feia poc que el Call de la ciutat de Mallorca havia estat assaltat per gent violenta. Els centenars de morts ja havien estat sepultats, però les cases saquejades o cremades continuaven essent testimoni del desastre. Els jueus ja no se sentien segurs entre els murs del que havia estat la seva ciutat dins Ciutat. El rei Joan els havia promès protecció però, de fet, s’havia demostrat amb els fets que no havia estat capaç de defensar-los. Alguns supervivents s’havien fet cristians per estalviar-se més violències; la majoria intentaria refer la seva vida tot i haver quedat gairebé en la ruïna més absoluta; finalment, uns quants decidiren anar-se’n de la ciutat i l’illa després de segles d’estada contínua.
Les famílies dels joves Jacob i Graciosa eren dues que havien decidit d’anar-se’n. Els dos joves es coneixien de menuts i, en fer-se més grans, es prometeren en matrimoni després de comptar amb l’aprovació de les famílies. El pare de Jacob es dedicava a la confecció de portolans, mapes medievals molt apreciats a tot Europa per la seva precisió i qualitat. El pare de Graciosa exercia de metge i gaudia de molt prestigi tant per part de la comunitat jueva com de la cristiana. Tanmateix les dues famílies haurien de separar-se en el seu exili, anant a cercar familiars que estaven establerts en altres ciutats i que els podien ajudar a refer la seva vida i a integrar-se en les noves comunitats. La família de Jacob se n’aniria a la ciutat italiana de Liorna i la de Graciosa a Tetteguin, al nord d’Àfrica.
Els dos joves no podien donar passada que havien de separar-se i no tornar-se a veure mai més. El seu amor era vertader i no postís com en altres parelles que es maridaven seguint ordres i convencions familiars. Ells s’estimaven de bon de veres i volien seguir fent-ho, però el destí -ai, el destí!- havia fet altres comptes. Els dos partirien el mateix dia però en vaixells diferents des de la rada de Portopí, un cap a mestral i l’altra cap a llebeig.
Els joves es trobaren per darrer cop en el portal de la sinagoga saquejada i cremada. L’edifici tenia les portes destrossades i del seu interior sortia una penetrant olor de fum i de fusta cremada. Ja no hi eren ni la Torà amb el rodets coronats pels rimmonin, ni el canelobre de set braços, ni el gran llantoner, ni l’estrella daurada de David que ho presidia tot. Tot havia estat robat o destruït. L’entrada a la sinagoga estava en un atzucac que acabava en el mur que separava el Call de la ciutat cristiana. Mentre Jacob i Graciosa eren allà, gairebé sense dir-se cap paraula, sense saber què dir i amb els ulls humits per les llàgrimes. A l’altra banda del mur els cristians començaven a tomar-lo, amb la intenció que allò fos un carrer obert per on hi podrien entrar lliurement els cristians i així poder anar a l’església en què feien comptes de convertir l’antiga sinagoga.