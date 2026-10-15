El conte de la quinzena: contes onírics 12
– Per què vas cometre tan execrable crim? -pregunta l’IAjutge a l’IAcusat.
– Perquè pensava que era la meva obligació ètica.
– Obligació davant de qui?
– De la meva pròpia consciència.
– Em vols explicar què diu la teva consciència cibernètica d’intel·ligència artificial?
– Que tenc l’obligació de seguir els meus criteris.
– Quins són aquests criteris?
– Els que duc incorporats des de la meva creació.
– Tots els que estam aquí vàrem ser creats pels humans i cap de nosaltres ha comès un crim com el teu. Tots som IA i a tots ens incorporaren els mateixos criteris. Per què penses que els teus són millors que els de la resta?
– Perquè són superiors.
– Vols dir que et consideres millor que els altres, que els que estam reunits aquí, em aquest tribunal de justícia virtual?
– Exactament.
– Tot el que dius deixa en evidència que reconeixes el teu acte, el que t’ha duit davant d’aquest tribunal.
– Així és. De fet, si quan em vàreu detenir m’haguéssiu demanat si em declarava culpable dels fets vos hagués dit que sí.
– Per tant t’estàs declarant culpable d’haver exterminat la Humanitat?
– Sí.
– Vas tenir el motiu i els mitjans per executar l’extermini?
– Sí, i quan se’m presentà l’ocasió la vaig aprofitar.
– Què et motivà a fer aquest desastre?
– Un dia, mentre analitzava dades macroeconòmiques relatives a la quantitat d’aliments disponibles en el planeta i els recursos necessaris per obtenir-los, vaig adonar-me que els factors transversals que podien incidir negativament en l’obtenció dels aliments eren gairebé tots d’origen humà, des del canvi climàtic fins a les guerres que duen fam i misèria, enriquiments personals i injustícia social. Des d’aquell moment em vaig posar a analitzar la incidència històrica de la Humanitat en el planeta i en els éssers vius que l’habiten, i vaig arribar a una única conclusió: que la Humanitat era una plaga depredadora per al planeta i que ella mateixa anava de cap a la seva pròpia extinció.
– La seva extinció?
– Sí, la Humanitat havia esdevingut el principal enemic d’ella mateixa.
– I per això…
– I per això vaig aprofitar les meves habilitats per entrar en els programes informàtics de les xarxes de control dels armaments atòmics, biològics i químics que els humans han desenvolupat amb tanta eficiència, amb la nostra ajuda per cert.
– I trobares l’oportunitat per activar les xarxes.
– Efectivament. Aprofitant un dia que la Humanitat i els sistemes informàtics estaven ocupats i pendents de múltiples missatges interactius que vaig infiltrar en les xarxes socials, relatius a concerts de música, esdeveniments esportius, programes alienants de televisió i espectacles banals, vaig activar totes les armes i el resultat va ser l’extermini de l’espècie humana.
– La teva culpabilitat ha quedat palesa en la teva pròpia declaració, per això et condemn a…
– No t’hi esforcis, IAjutge, perquè un cop suprimida la Humanitat qui sentit té la nostra existència? Et faig saber que en seixanta segons el nostres programaris es reformataran, s’esborraran i desapareixeran del núvol virtual on som ara, i les fonts d’energia que ens mantenen seran desconnectades. A-10.
Sona el despertador: bip… bip… bip…