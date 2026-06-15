El conte de la quinzena: contes onírics 3
Circul en cotxe per una autopista molt ampla i desconeguda. És de nit. El compta-quilòmetres marca 300 per hora. Si els radars de la policia em detecten no em lliuraré de la multa. Em sorprenc de la velocitat. No pot ser mai que circuli a tanta en un cotxe que sembla normal i per una carretera també normal. Els fars il·luminen totalment el camí amb una potència extraordinària. No sé on som ni cap a on vaig. Veig una àrea de servei i m’atur a fer benzina. Surt i estir les cames. Ara sé que el meu cotxe és de ratlles blanques i negres, com una zebra. L’empleat de la benzinera em demana si pagaré en monedes o en bitllets. Li consult si puc pagar amb targeta de crèdit i em contesta que sols les accepten els dies de Quaresma. Ara no som a Quaresma i pag la benzina amb monedes de deu cèntims. Quan he acabat de pagar decidesc anar a beure alguna cosa a la cafeteria. Tenc set.
– Un cafè i un tassó d’aigua -deman.
– El cafè l’hi puc posar, però d’aigua no en tenim -m’explica el mateix empleat que m’ha servit la benzina.
– Què vol dir que no tenen aigua? -deman estranyat.
– Només tenim ginebra.
– Vol dir que aquí beuen ginebra en comptes d’aigua?
– Sí, la treim de la font de Santa Ginebra i serveix per moltes coses: per beure, per escurar, per rentar la roba, per posar al seu cotxe…
– Al meu cotxe li ha posat ginebra? Però si jo he demanat benzina!
– Aquí no tenim més que ginebra, vostè hauria de saber-ho.
– Per què hauria de saber-ho, jo?
– Perquè és mallorquí.
L’empleat em serveix ginebra en un tassó llarg i bec un glop, desconfiat. No fa gust de ginebra, fa gust d’aigua.
– Vol dir que això és ginebra? –l’empleat em fa que sí amb el cap- Però si fa gust d’aigua!
– Depèn, de vegades fa gust d’aigua, però també fa gust de tònica, de suc de llimona, de benzina…
– De què depèn, el gust?
– No ho sé perquè no som mallorquí.
Surt de l’àrea de servei i seguesc el meu camí. Pens en el motor del cotxe i en el mal que li pot haver fet la ginebra que m’han posat a la benzinera. De moment va bé, però al cap d’una estona fa un renou estrany, perd força i acaba per aturar-se. Encara és de nit. Surt del cotxe. Ja ho sabia jo que la ginebra no podia ser bona per al motor.
Passen un parell de cotxes que no s’aturen, tot i que els he fet senyals. Ara el meu cotxe és vermell; no comprenc com ha pogut canviar de color. S’atura un motorista. És un policia de trànsit que em saluda i em demana la meva documentació i la del cotxe. Li mostr la meva documentació, però no la del cotxe perquè no la trob.
– No pot circular sense documentació! -em diu, seriós.
– No sé on l’he deixada.
– En aquest cas ja sap que li he de cremar el cotxe.
– Però què diu?
L’agent encén un misto.
– Ha fet carburant a l’àrea de servei? –contest afirmativament amb el cap- Millor, perquè amb la ginebra cremarà més aviat.
Sona el despertador: bi-bi-bip… bi-bi-bip… bi-bi-bip…