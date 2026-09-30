El conte de la quinzena: contes onírics 11
Fa vint anys que em dedic a l’anàlisi de productes químics amb aplicacions comercials o industrials. He trobat de tot investigant fórmules que aparentment eren inofensives. Fa dues setmanes que analitz deu mostres de tintes que es fan servir únicament per fer tatuatges. Totes són de marques diferents i de procedències geogràfiques diverses. He arribat a la conclusió que les tintes són innòcues. Totes estan compostes dels mateixos elements, amb petites variacions sense importància, i totes amb una petita quantitat de components que m’han costat d’identificar. Una cosa que em crida l’atenció és que totes les tintes, sigui quina sigui la marca o l’origen geogràfic, són fabricades per la mateixa empresa, «Femipol Co», amb seu al desert del Gobi. Sols em queden un parell de proves més, rutinàries, i podré redactar l’informe final on certificaré que són inofensives. Les rutines finals inclouen comprovar la reacció dels productes davant determinats components químics d’ús quotidià, especialment de neteja, tant del cos com de la casa. En total són quaranta els productes per fer el test corresponent. L’experiment no aporta cap informació negativa, però hi ha un component que seguesc sense identificar i que m’intriga. Això no afecta els resultats, sols és pura curiositat.
Aïll l’element i el sotmet a diferents proves. Res d’especial, però l’estructura molecular és peculiar. Consult altres col·legues però estan en blanc, com jo. Finalment descobresc, per pura casualitat, què tenc davant meu. Es tracta d’un aminoàcid no essencial. Un aminoàcid he dit? He de revisar les proves però sí, es tracta d’un aminoàcid. Seguesc investigant i arrib a descobrir que es tracta de la sal sòdica de l’acid glutàmic, el conegut glutamat monosòdic, un additiu alimentari potenciador del sabor. Què fa un additiu alimentari en la tinta de fer tatuatges?
Han passat mesos i enormes naus procedents de l’espai exterior aterren en diferents llocs de la Terra. D’elles surten enormes humanoides de deu metres d’alçada, ciclops d’un sol ull enmig del front, que respiren i es mouen com nosaltres. Vestits amb lluenta roba semblant al paper de plata, es comporten com salvatges. Són molt agressius i primitius, i provoquen el pànic de tothom, més encara quan es comprova que són antropòfags. Amb la seva enorme presència i força, agafen homes i dones i se’ls mengen com si fossin bunyols. Observ que trien les peces. En descarten uns i se’n mengen uns altres. Per què? Aviat ho entenc: es mengen els que van tatuats, perquè el glutamat monosòdic potencia el sabor. Es veu que ja fa anys que s’estaven preparant l’àpat… i els malparits es llepen els morros!
Sona el despertador: bi-bi-bip… bi-bi-bip… bi-bi-bip…