El conte de la quinzena: contes onírics 10
Em pens que som funcionari d’algun organisme públic o públic concertat o públic de gestió privada, que és l’hora del cafè i que estic amb altres companys i companyes en una sala que compta amb una tauleta metàl·lica i cadires de plàstic. Una cafetera de filtre fa cafè aiguat i caríssim per a tothom i totdon. El tema de conversa són els viatges realitzats les passades vacances estiuenques.
– El meu home i jo -diu na Puri- vam decidir d’anar de viatge fins a una illeta de l’arxipèlag de Vanuatu, a la Polinèsia. És un lloc molt tranquil, retirat del món, preciós, on sols hi viu de manera permanent el personal de l’únic hotel que hi ha, de cinc cocos per cert, que disposa de discoteca, internet, restaurant multiètnic… A la illeta, amb sols dos-cents cotxes que circulen per una única carretera, hi ha unes platges meravelloses amb palmeres i una arena finíssima que renoven cada any amb la que duen expressament de platges del Carib.
– La meva companya sentimental i jo -diu n’Asdrúbal- ens vam decidir per anar a un centre hoteler de cinc camells que hi ha a l’oasi de Murzuq, al bell mig del desert del Sàhara, que compta amb aire condicionat, balneari, pista de gel, sauna finlandesa, restaurant xinès-colombià… Vam fer excursions guiades a dunes vives, mortes i semi-mortes, i a pous d’aigua abandonats o enverinats, i, així mateix, a un centre d’interpretació del desert on conserven els galons d’un caporal que va conèixer Lawrence d’Aràbia i la boina d’un soldat gal·lès que serví sota les ordres del general Montgomery. Una meravella!
– El meu amistançat i jo -deixa caure na Patri- ens decidírem per anar a la Terra de Baffin que, com ja sabeu, és a prop del sud del pol nord. És un lloc preciós, tot i que feia una més mica de fred del que ens havien dit a l’agència. L’hotel, que era de cinc glaçons, estava molt ben equipat, amb una calefacció excel·lent, piscina climatitzada, pista de tennis coberta, sala de ball, restaurant de fusió tèrmica… i un centre de documentació de les zones polars, amb ossos blancs dissecats, fragments d’icebergs i un aquari de peixos polars, congelats és clar. Hi vam quedar convidats de tornar-hi.
– La meva esposa i jo -diu n’Amílcar- vam passar uns dies de vacances a la selva de l’Amazonia, en un hotel de cinc guacamais que hi ha a la vorera d’un riu que no té nom perquè encara no figura en els mapes. Un hotel preciós, tot s’ha de dir, amb piscina, bany turc, restaurant vegetarià-neandertal… Practicàrem el tir amb arc, ens ensenyaren a recollir plantes medicinals i vam fer excursions dirigides. Les excursions incloïen passar una nit en un poblat típic, menjar insectes torrats i un lot d’antídots variats per a possibles picades d’animals verinosos. Va ser emocionant.
– I tu -em diu n’Asdrúbal- on has passat les vacances?
No contest, no sé què he de contestar.
– Que no penses dir-nos on has estat aquest estiu?, em pregunta na Primi.
Començ a suar i les mans em tremolen. Tots em miren.
– El cas és que jo…
Sona el despertador: bi-bi-bip… bi-bi-bip… bi-bi-bip…
Uf, salvat pels pèls!