A Santa Catalina hi ha un forn
antic i emblemàtic, una referència del barri i per al barri de fa més d’un segle: el de «Ca sa Camena». Unes quantes generacions hem gaudit i gaudim dels productes d’aquest forn més que centenari, entre els quals ensaïmades, brioixos, llonguets, panades, cocarrois, crespells, rubiols, coques de verdura i de trempó…
Sembla que en el segle XIX ja existia el forn, però no en el mateix on és ara ni dels mateixos propietaris, sinó en les cases de Son Antic, molt a prop. El seu servei era coure el que les mestresses li duien. Més tard, el forn es mudà on és ara.
L’origen del nom del forn, que tantes alegries dolces i salades ens ha ofert i encara ens ofereix, està filològicament demostrat, de quan era a les cases de Son Antic, però a mi mestre Mateu Portell, barber, que ja era vell quan el vaig conèixer fa mig segle, em contà una història, una rondalla que, com totes les rondalles, són contarelles populars moltes de les quans pretenen explicar l’origen de fets, situacions o llocs -o el d’un nom, com és el cas. L’origen del nom del forn podria haver estat aquest:
«Això va passar fa molts i molts d’anys, quan es forn que coneixem encara no era aquí on és sinó a ses cases de Son Antic, que estaven devers on ara hi ha es carreró 34. En es forn de ses Cases, que amb aquest nom el coneixia sa gent, ses madones de Santa Catalina, barri que no era -ni de bon tros- tan gran com és ara, hi duien a coure tot allò que no podien coure a ca seva, perquè es forn de ses Cases era un forn moresc, gran, que cremava pi i coïa esplèndidament tot allò que li ficaven per sa boca.
Per Nadal hi duien pollastres i indiots per rostir; per Pasqua me i porcella; també hi havia qui hi duia pa i panades, coques dolces i salades, i peixos de tota mena. Es forner era un tros de pa beneït que duia per nom Quelet, casat amb una dona molt feinera i de fort caràcter, madò Maria. En Quelet era petit i magre, i na Maria alta i robusta. Sa Ventura no havia volgut que tenguessin fills, fet que havia entristit sa senzilla vida.
Resulta que, a trenc d’alba, en Quelet treia del forn tot allò que havia cuit durant sa nit. Sempre estava tot sol fent aquesta feina, perquè en aquella hora primera sa dona donava blat de les índies i pa mullat mesclat amb segó a ses gallines, i munyia ses vaques. Si a aquella hora se li presentava madò Rita per demanar-li si diumenge li podria coure es llobarro que es seu fill pescador li duria, ell contestava:
– Demanau-ho a sa que mana.
Si se li presentava madò Úrsula per demanar-li si li podria coure deu panades de carn de xot i deu cocarrois pes Diumenge de s’Àngel, en Quelet li contestava lo mateix que a madò Rita:
– Demanau-ho a sa que mana.
Si madò Petra li demanava si li podria fer una ensaïmada gran per anar a la romeria de Sant Bernat, es forner li contestava lo mateix que a madò Úrsula i a madò Rita:
– Demanau-ho a sa que mana.
Sa que manava era, evidentment, sa seva dona Maria. Era ella qui decidia si es podia coure per a aquell dia o no o, simplement, si es podia coure allò que volien.
Es cas és que, a poc a poc, es forn de ses Cases va començar a ser conegut amb es nom des forn de «sa que mana» i, repetint i repetint es nom acabà mudat en ca «sa quemena» i després a ca «sa camena», nom que s’endugué en es lloc on ara és».
Així és com acaba la rondalla que em contà el barber mestre Mateu, que no sé si l’encerta o no quant al nom del forn, però en tot cas, referenciant l’antic aforisme italià: «ma se non é vero é ben trovato»