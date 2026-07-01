TERRITORI AMORTITZAT 39N2E

El conte de la quinzena: contes onírics 4

Publicat el 1 de juliol de 2026 per Roca

.Som en un circ de pista rodona i gran envelat. Hi ha molt públic. Surten pallassos i fan beneitures que fan riure. El director de pista em diu que l’acompanyi. Va vestit com tots els directors de pista: botes de canya negres, camisa i calçons blancs, levita negra, copalta negra i l’imprescindible corbatí, també negre. Em du a veure els animals. En una gàbia hi ha lleons, tigres, hienes i llops.

– No es barallen? -li pregunt.

– No, són vegetarians -em contesta ell.

Hi ha corrals amb girafes, elefants, zebres i dromedaris.

– Veig que aquest circ té molts animals.

– En teníem molts més, però van fugir i no els hem pogut recuperar. Probablement ara deuen viure en estat salvatge a la serra de Tramuntana.

– On anam ara?

– A veure el mag.

Una mica més lluny, en un tendal, hi ha un home amb turbant i un llarg i lluent vestit talar de color verd, que està clavant espases en una caixa de fusta.

– Hi ha algú dins la caixa? -pregunt al mag.

– Vés si hi ha algú: la meva dona -em diu.

– Supòs que això té truc…

– De truc res -em contesta el mag una mica ofès-, però ella ja està avesada. Quan acaba el número de les espases obre la caixa i la dona surt amb dues ferides que li travessen un braç i una cuixa.

– Està ferida, senyora!

– No és res –em diu ella–, això amb una mica d’aigua oxigenada estarà curat.

– Per què m’ha duit a veure el mag? -pregunt al director.

– Per si et feia il·lusió aprendre números de màgia.

Quan em gir per xerrar amb el mag resulta que ja tornam a ser a la pista circular, just en el moment que uns malabaristes es retiren.

– Ara et toca a tu -em diu el director.

– A mi?

– Sí, tu faràs de trapezista.

– Jo de trapezista? Però si tenc vertigen! Em mareig amb les altures! Ni tan sols puc guaitar des d’un balcó!

– Va, ara no és el moment adequat de posar excuses, et prens una pastilla per al mareig i assumpte resolt.

Dues trapezistes bessones, vestides amb malla blanca i capa vermella, m’acompanyen fins a una escala de corda. Faig esforços per pujar però no puc, les cames no em donen.

– Això és molt difícil! -exclam, per dir alguna cosa.

Em sent ridícul. Les bessones tenen mal caràcter i em renyen:

– Com es pot ser tan poruc i tan bleda?

No sé com ho he fet però ja som dalt de tot, a gran altura, acompanyat per les dues trapezistes bessones.

– Si caus –em diu una d’elles, no sé quina perquè són idèntiques– procura no molestar el públic.

M’agaf a la barra del trapezi. Què se m’ha perdut a mi aquí dalt?.

– Quan compti tres –em diu l’altra trapezista, o la mateixa d’abans– prens impuls, et llences i després t’engronses, entesos? -dic que sí amb el cap- Un… dos i… tres!

Em deix anar amb el trapezi però qued clavat, frenat, just a meitat de camí, quiet, immobilitzat, tot i que faig esforços per donar-me impuls.

– No t’he dit que s’engronsassis? -em renya cridant una de les bessones.

El públic riu.

– Ets un inútil! -em diu l’altra, o potser és la mateixa?

El públic espera que faci alguna cosa.

– No et queda altre remei que deixar-te caure! -em diu el director de pista des de baix.

No hi ha xarxa. Els pallassos s’han disfressat de bombers i van d’una banda a l’altra de la pista amb caçapapallones i paletes matamosques. El públic riu. M’he de deixar caure, no em queda altre remei. Provaré de fer-ho en el centre de la pista, on em pens hi ha més arena. Em deix caure. Ara som conscient que el cop serà mortal. Qui em manava pujar-me al trapezi? Ah, sí, les bessones!

Sona el despertador: bi-bi-bip… bi-bi-bip… bi-bi-bip…

Publicat dins de Narracurtes | Deixa un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.