El conte de la quinzena: contes onírics 4
.Som en un circ de pista rodona i gran envelat. Hi ha molt públic. Surten pallassos i fan beneitures que fan riure. El director de pista em diu que l’acompanyi. Va vestit com tots els directors de pista: botes de canya negres, camisa i calçons blancs, levita negra, copalta negra i l’imprescindible corbatí, també negre. Em du a veure els animals. En una gàbia hi ha lleons, tigres, hienes i llops.
– No es barallen? -li pregunt.
– No, són vegetarians -em contesta ell.
Hi ha corrals amb girafes, elefants, zebres i dromedaris.
– Veig que aquest circ té molts animals.
– En teníem molts més, però van fugir i no els hem pogut recuperar. Probablement ara deuen viure en estat salvatge a la serra de Tramuntana.
– On anam ara?
– A veure el mag.
Una mica més lluny, en un tendal, hi ha un home amb turbant i un llarg i lluent vestit talar de color verd, que està clavant espases en una caixa de fusta.
– Hi ha algú dins la caixa? -pregunt al mag.
– Vés si hi ha algú: la meva dona -em diu.
– Supòs que això té truc…
– De truc res -em contesta el mag una mica ofès-, però ella ja està avesada. Quan acaba el número de les espases obre la caixa i la dona surt amb dues ferides que li travessen un braç i una cuixa.
– Està ferida, senyora!
– No és res –em diu ella–, això amb una mica d’aigua oxigenada estarà curat.
– Per què m’ha duit a veure el mag? -pregunt al director.
– Per si et feia il·lusió aprendre números de màgia.
Quan em gir per xerrar amb el mag resulta que ja tornam a ser a la pista circular, just en el moment que uns malabaristes es retiren.
– Ara et toca a tu -em diu el director.
– A mi?
– Sí, tu faràs de trapezista.
– Jo de trapezista? Però si tenc vertigen! Em mareig amb les altures! Ni tan sols puc guaitar des d’un balcó!
– Va, ara no és el moment adequat de posar excuses, et prens una pastilla per al mareig i assumpte resolt.
Dues trapezistes bessones, vestides amb malla blanca i capa vermella, m’acompanyen fins a una escala de corda. Faig esforços per pujar però no puc, les cames no em donen.
– Això és molt difícil! -exclam, per dir alguna cosa.
Em sent ridícul. Les bessones tenen mal caràcter i em renyen:
– Com es pot ser tan poruc i tan bleda?
No sé com ho he fet però ja som dalt de tot, a gran altura, acompanyat per les dues trapezistes bessones.
– Si caus –em diu una d’elles, no sé quina perquè són idèntiques– procura no molestar el públic.
M’agaf a la barra del trapezi. Què se m’ha perdut a mi aquí dalt?.
– Quan compti tres –em diu l’altra trapezista, o la mateixa d’abans– prens impuls, et llences i després t’engronses, entesos? -dic que sí amb el cap- Un… dos i… tres!
Em deix anar amb el trapezi però qued clavat, frenat, just a meitat de camí, quiet, immobilitzat, tot i que faig esforços per donar-me impuls.
– No t’he dit que s’engronsassis? -em renya cridant una de les bessones.
El públic riu.
– Ets un inútil! -em diu l’altra, o potser és la mateixa?
El públic espera que faci alguna cosa.
– No et queda altre remei que deixar-te caure! -em diu el director de pista des de baix.
No hi ha xarxa. Els pallassos s’han disfressat de bombers i van d’una banda a l’altra de la pista amb caçapapallones i paletes matamosques. El públic riu. M’he de deixar caure, no em queda altre remei. Provaré de fer-ho en el centre de la pista, on em pens hi ha més arena. Em deix caure. Ara som conscient que el cop serà mortal. Qui em manava pujar-me al trapezi? Ah, sí, les bessones!
Sona el despertador: bi-bi-bip… bi-bi-bip… bi-bi-bip…