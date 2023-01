Paraules a la jornada sobre la sostenibilitat turística i els V Premis de la Nit del Turisme Empordanès – 30/01/2023

Bona tarda,

Saludo al president de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà, Miquel Gotanegra; a l’alcaldessa de l’Ajuntament de Figueres, Agnès Lladó; a la directora dels serveis territorials d’Administració Local, Maria Josep Porta; al vicepresident segon del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, Jordi Masquef; a la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Sònia Martínez; al president de la FOEG, Ernest Plana; als empresaris i a les empresàries de la comarca de l’Alt Empordà i d’altres comarques de la província de Girona; representants d’entitats i institucions. Bona tarda a tots.

Agraeixo al president i amic Miguel Gotanegra, i a tota la junta directiva de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà, per tornar-me a donar l’oportunitat de participar a la segona edició d’aquestes jornades de turisme, com ho vaig fer a la inauguració celebrada el 21 de novembre.

Una jornada dedicada a la sostenibilitat que finalitzarà amb l’entrega dels Premis de la Nit del Turisme Empordanès, dels quals vull fer menció a un premi que considero molt especial: el Premi Lluís Fernández i Soler. Una proposta molt encertada per part del president i de la junta directiva de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà. Us felicito.

Una distinció en homenatja a un dels professionals més importants de l’Alt Empordà i de la província de Girona, que malauradament ens va deixar el 2019. L’artífex de que avui estigui entre vosaltres com a president de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona amb una trajectòria de més de 18 anys.

En aquells moments, ell va creure amb mi i va considerar que era la persona idònia per liderar l’entitat. Una organització empresarial que s’estimava en bogeria, perquè creia en l’associacionisme i amb el lema que “la unió fa la força”.

També era un professional de cap a peus que tenia vocació per a l’hostaleria i molt talent. Era un empresari, que juntament amb d’altres importants de la província d’aquella època estimaven el sector del turisme i l’hostaleria, així com la destinació Girona.

Treballaven colze a colze per mostrar les fortaleses del nostre territori, fent-ne promoció a tot arreu on anaven. Gràcies a ells i molts d’altres: Girona, la Costa Brava i el Pirineu, són una destinació reconeguda arreu del món.

Tota aquesta activitat de promoció paral·lela a les seves tasques diàries, de tirar endavant un negoci, que havien de compaginar amb moltes hores de feina, ho duien a terme perquè la vocació podia més que el cansament.

Un tret diferencial del que ens passa actualment, amb els nostres joves que no volen sentir a parlar ni del sector turístic ni de l’hostaleria. I que entre tots junts hem de treballar per recuperar aquesta vocació i aquesta estimació pel nostre sector, que com sempre dic és de les principals activitats econòmiques del nostre país.

Moltes gràcies per convidar-me, felicitats als premiats i espero que la jornada sigui fructífera.

Bona a tarda a tothom.