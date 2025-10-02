Discurs dels vints anys de celebració del Dia Mundial del Turisme – 29/09/2025

L’edició del Dia Mundial del Turisme d’enguany té un caràcter significatiu: fa vint anys que la Federació d’Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona celebrem aquest dia dedicat al sector turístic, tant preuat i sobretot tant necessari per a tots nosaltres i per a tota la nostra societat. Per molt que alguns treballin per desprestigiar-lo i criticar-lo.
El Dia Mundial del Turisme és la mostra de la continuïtat i perseverança d’un sector que ha superat I AMB NOTA, crisis i entrebancs de tot tipus.
Una de les dificultats més rellevants: la crisi sanitària del 2020, a causa del virus de la Covid-19, que es va endur a molta gent per endavant, va frenar el nostre dia a dia sense poder treballar i, que ha tingut conseqüències econòmiques i socials, que encara a dia d’avui s’arrosseguen. Una crisi que ens va donar un bany de realitat sobre l’impacte del turisme en les nostres vides.
Vint anys d’anades i vingudes de personalitats importants del turisme gironí.
En la projecció del vídeo a l’inici de la jornada, hem vist exconsellers i exconselleres, directors i directores generals, presidents i presidentes i multituds de personalitats que ja no ostenten el càrrec.
També, hem observat amics i amigues, companys i companyes de la Federació que lamentablement ja no estan entre nosaltres. Grans professionals que han deixat un important llegat en l’activitat turística gironina. Exemples com en Lluís Fernández i l’Anna Maria Punset, Jordi Comas, Climent Guitart, Josep Carreras pare, Filippo Rigat, Santiago Ontañón, Lluís Puig, Joan Masó, Montserrat Utset i, molts més.
Personalitats que la major part de la seva vida la van dedicar al turisme, a promocionar Girona, la Costa Brava i el Pirineu, viatjant per tot Europa, com a prescriptors de la nostra terra.
En definitiva, impulsors del que avui és Girona, la Costa Brava i el Pirineu. Aquells que sempre estaran entre nosaltres i que avui les seves dones, filles i fills segueixen el seu camí i es troben en aquesta celebració. Un aplaudiment per a totes elles i ells!
Ens trobem a les acaballes de la temporada d’estiu i de tres trimestres de l’any, amb l’inici de la temporada d’hivern per les comarques de l’interior, el Pirineu i de Girona ciutat, que tots sabem que la tardor per la capital és molt important.
Fa just un mes llegia un article d’opinió del president de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), el bon amic Jorge Marichal, amb el títol España se calienta y el turismo se enfría.
Una sèrie de reflexions molt encertades de la situació en què es troba el sector turístic espanyol, català i gironí. I no perquè ho digui jo sinó perquè també les dades dels nostres empresaris ho corroboren.
Marichal en el seu escrit afirma que les previsions que es van fer des de la CEHAT indicaven que les dades serien similars en nombre de viatgers i ocupació a les del 2024. Un dels millors anys de la història. No obstant, encara que el nombre de viatgers en general ha augmentat, no és així amb la despesa mitjana per persona.
A les comarques gironines aquesta afirmació es confirma. Durant l’estiu, els hotels han obtingut entre un 3% i un 4% menys d’ocupació i en general la despesa mitjana també ha estat inferior, aproximadament entre un 2 % i un 3% menys respecte l’any passat. La restauració també ho ha notat amb menys operacions i un inferior tiquet mig.
No ens hem d’alarmar. La situació no la podem definir com a preocupant però sí que hem d’estar alerta, atents i, tots plegats – administració i sector privat- treballar per mantenir un sector que és la gallina dels ous de la nostra economia.
Aquí les administracions hi teniu un paper molt important a jugar. Les causes d’aquest resultat esdevenen de factors com la inflació dels productes turístics, l’increment dels costos de producció, la pujada de les matèries primeres, l’augment dels costos laborals i de seguretat social.
Tot això agreujat per un dels majors llastos dels empresaris: l’absentisme laboral que en molts negocis rodeja el 20% dels costos laborals i, que com hem dit en altres ocasions, provoca que molts dels nostres hotels no puguin tenir disponibles tots els seus serveis o que els restaurants i bars no puguin obrir per les nits, entre moltes altres casuístiques que originen un descens dels ingressos per tot un país. No només per l’empresari!.
L’activitat turística és transversal i que trontolli, encara que sigui poc, no només afecta als empresaris turístics sinó als 20 sectors econòmics que segons la Cambra de Comerç en viuen: comerços, transport, entitats financers, productors d’aliments i agricultors, empreses de logística, pescadors, ramaders i molts altres més.
20 sectors econòmics on hi treballen milers de famílies que han d’afrontar les seves despeses i necessiten que el motor no pari.
L’administració ha de tornar a promoure la cultura de l’esforç i els valors de responsabilitat i seriositat. En cas contrari, el motor no funciona i el país no avança.
Una altra de les problemàtiques és l’excés de normativa i burocràcia que ens imposeu les administracions.
Enguany a Catalunya hem tornat a posar a sobre la taula el debat de la modificació de l’impost sobre les estades en establiments turístics. Un impost que es va crear el 2012, com a mostra de la solidaritat del sector cap a la Generalitat de Catalunya, per poder salvar les arques econòmiques d’aquell moment.
Un impost que havia de ser revisat i que havia de servir per polítiques de promoció del territori. Lamentablement, a dia d’avui s’està debatent un increment que suposa doblar la tarifa; la possibilitat que les administracions locals puguin aplicar un recàrrec de fins a 4 euros per persona i nit. I el millor de tot: que el 25% del percentatge del que es recapta es dediqui a polítiques d’habitatge.
Nosaltres ho hem dit clar! Ja n’hi ha prou! No podem ser l’ase de tots els cops. El problema de l’habitatge és responsabilitat del sector públic no del privat.
Que els ajuntaments puguin aplicar un recàrrec de fins a 4 euros és un total despropòsit, genera competència entre pobles veïns. A més que significarà, que aquella parella catalana gironina, que vulgui pernoctar a un hotel de tres estrelles, ara pagui 0,60 € per persona i nit, i n’acabi pagant 5,20 € com a màxim.
Sabem que tot aquest entrellat s’està negociant entre l’administració i el sector privat. Per tant, posem-hi seny tots plegats. O com alertava el president del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Clos: esdeveniments tants importants per l’economia del país, com el Mobile World Congress, marxaran a un altre destí.
La legislació espanyola tampoc n’és una excepció. De fet per aquest any 2025 en tenim varis exemples.
Iniciaven l’any, amb l’entrada en vigor del Registre de viatgers que obliga a les recepcions dels allotjaments turístics a ser punts fronterers i als seus recepcionistes a ser agents de duanes. Una llei totalment incompatible amb les normatives comunitàries sobre protecció de dades i privacitat de la Unió Europea, segons una sentència de la Comissió Europea i el Tribunal de Justícia Europeu.
A dia d’avui, el sector encara estem a l’espera de l’elaboració d’una ordre ministerial que alleugeri el Reial Decret o simplement el derogui, la qual cosa seria el més oportú i sensat per part de l’administració.
Els allotjaments turístics d’aquest país som una eina de generació de felicitat dels nostres destins no de frustració. Penseu que tot comença amb l’arribada als nostres establiments.
Fa unes setmanes enrere s’ha tornat a obrir el meló de la reforma de la llei del tabac amb la publicació de l’avantprojecte.
Una normativa que entre altres coses prohibirà fumar a les terrasses, així com sancionarà als empresaris quan un client no compleixi la llei. Una vegada més, el personal de les empreses haurà d’assumir el rol de policia i enfrontar-se amb els clients, exaltant la crispació per sobre de l’harmonia.
El sector estem molt conscienciats amb els perjudicis del tabac. La societat del segle 21 ho està. No es pot legislar a base de sancions i més sancions i d’atacar a la llibertat empresarial. Cap país d’Europa, excepte Suècia – un país sense pràcticament vida a les terrasses- disposa d’una llei com aquesta.
Actualment hi ha milers d’empreses a tot l’Estat Espanyol que prohibeixen fumar a les seves terrasses i n’hi ha d’altres que no. Deixeu-nos treballar i poseu el focus a problemes de país de veritat. No poseu més pals a les rodes a un sector bàsic per l’economia.
Portem mesos escoltant als mitjans de comunicació la meravellosa proposta de la senyora Ministra de Treball, de la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja.
Una amenaça pel sector del turisme i l’hostaleria. En un moment en què satisfer les plantilles és una cursa d’obstacles que any rere any s’agreuja. El sector no està preparat per assumir aquesta jornada.
Som una societat que preval l’oci per sobre de tot i de fet el govern en treu bandera i promociona polítiques de treball amb més temps lliure. S’entén un oci i el temps lliure sense bars, ni restaurants, ni allotjaments turístics, ni sales de festa? Potser en un món d’intel·ligència artificial sí, però en el nostre no!
L’estiu 2025 ha estat protagonitzat per una allau d’incendis a diferents indrets de l’Estat Espanyol i Catalunya. La mostra que la gestió dels nostres boscos no està essent eficient i, que s’han d’adoptar mesures urgents i de cares al futur per evitar que estiu rere estiu patim aquests desastres naturals. Necessitem plans estratègics de futur i no actuar quan el problema ja és a sobre.
Tal i com la gestió del foc, hem de gestionar l’aigua, per evitar tornar a una sequera com la del 2024. Demanem el Govern de la Generalitat que no s’oblidi de continuar invertint en projectes per evitar la sequera.
El 2025 la pluja ha tingut i té presència però qui ens diu que els propers anys serà igual?. Ens hem d’acostumar a treballar preventivament i no improvisadament perquè sempre és tard.
No vull acabar sense felicitar a les administracions que finalment el 2031 se celebri la Ryder Cup al PGA de Caldes de Malavella.
Un èxit haver sortit de l’atzucac que hi havia entorn a aquest assumpte. I una mostra més que quan es creen llaços entre el sector públic i el privat, el país i Girona sempre tira endavant d’una forma efectiva i eficient.
És hora d’aturar-se i reflexionar cap a on volem anar a nivell turístic i, sobretot d’entendre d’una vegada per totes que aquesta activitat és la única que ha passat fronteres, ha sobreviscut crisis de tot tipus i és el pa de molts ciutadans i ciutadanes d’aquest país. És hora que el sector privat i el públic s’asseguin d’una forma seria i compromesa per decidir el futur de tots nosaltres.
També és hora que tots els agents que intervinguin en el turisme ens unim per comunicar millor la importància del turisme, no només per l’empresari sinó pels treballadors i pels qui resideixen al nostre país.
No ho hem sabut fer bé i els populismes ens han passat la mà per la cara. Però toca arremangar-nos i utilitzar nous canals per comunicar les bondats i els beneficis de la nostra activitat econòmica. És bàsic per seguir en el bon camí.
Així com exclamar que com bé deia el president de l’Associació d’Hostaleria de Girona en el marc de la Nit de l’Hostaleria Girona, en Xavier Garcia, TURISTES HO SOM TOTS. Que us quedi clar!
Sense més preàmbuls, desitjar-vos que gaudiu de la diada i agrair-vos una altra vegada la vostra presència.
Visca el Dia Mundial del Turisme!
Visca el Turisme!
Visca Girona i comarques!
Visca Catalunya!
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!