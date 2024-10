Discurs de la 19a. edició del Dia Mundial del Turisme – 30/09/2024

Ens trobem davant d’una altra edició del Dia Mundial del Turisme. Podem dir que és l’esdeveniment únic a Catalunya que commemora aquesta diada, que segons l’Organització Mundial del Turisme és el 27 de setembre de cada any.

Una jornada dedicada el sector turístic i també a la nostra entitat, que enguany som la Federació d’Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona. “I turisme”, perquè aquest 2024 la nostra junta directiva va decidir afegir-hi la paraula TURISME, per aglutinar a totes les tipologies de negocis de restauració i allotjaments turístics.

A més, hem arribat a les 13 associacions, perquè durant el 2024, s’han afegit amb nosaltres l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tossa de Mar i el Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret de Mar.

Un succés que ens sentim orgullosos, perquè és la mostra que el sector de l’hostaleria i el turisme confia amb la nostra forma de ser i d’actuar. Més en un moment, en què l’existència de les associacions, moltes vegades es posa en dubte, quan no hauria de ser així. Sempre, la unió fa la força.

12 de maig, eleccions al Parlament de Catalunya.

8 d’agost, Salvador Illa, es va proclamar president de la Generalitat i així la configuració del nou govern.

30 de setembre, Dia Mundial del Turisme, amb nous representants i per tant algunes peticions a fer de cares a tots vosaltres.

Aquesta jornada normalment serveix per fer valoració de la temporada d’estiu, dels mesos de juliol i agost. No, per una avaluació global de tot l’any, encara ens queden tres mesos per finalitzar el 2024. I com tota empresa, els tancaments es fan a final d’any.

El dimecres passat, 25 de setembre, es publicaven els mitjans de comunicació les dades de l’INE, que afirmaven i d’una forma molt contundent, que pels hotels de la província de Girona, el nombre de viatgers de l’agost d’enguany, havia estat el millor de la història des del 1999.

Les dades les hem vist i les hem analitzat. I compte, amb aquestes xifres, perquè potser sí que el mes d’agost hem rebut més visitants, però el nombre de pernoctacions ha estat més baix que per exemple el 2016. I no podem valorar un estiu amb un sol mes. L’estiu comença el 21 de juny i acaba el 21 de setembre.

La Federació hem analitzat i valorat les dades de les nostres empreses associades, que representen més del 70% del total de les places hoteleres de la província de Girona.

I hem de concloure que l’estiu no ha estat l’esperat. En general, no s’han complert les expectatives que es preveien els mesos d’abril i maig. Un dels principals motius, ha estat la pèrdua d’entre un 15 % i un 20% del turista nacional, del català i de l’espanyol, que ha tornat a viatjar a altres destins competidors al nostre.

Si senyors, competència en tenim. Contínuament hem d’estar batallant, per tal que el nostre destí sigui l’escollit per molts clients d’arreu del món.

Un combat que només es guanya amb polítiques que no deixin de promocionar Catalunya, la Costa Brava, el Pirineu i Girona. El Patronat amb el seu pla d’acció, ja ho fa i molt bé. N’hem d’estar orgullosos.

No obstant, és imprescindible que la resta d’administracions públiques també promocionin el destí. L’eina la tenim tot i que no s’aprofita com cal.

Parlo de l’impost turístic creat el 2012 amb les següents finalitats:

La promoció del destí;

L’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat, i la protecció, la preservació, la recuperació i el millorament dels recursos turístics;

El foment, la creació i la millora dels productes turístics;

El desenvolupament d’infraestructures i serveis relacionats amb el turisme.

Objectius que en aquests 12 anys s’han anat oblidant i que a dia d’avui algunes administracions locals, l’aprofiten per a fins socials, com per exemple, posar aires condicionats a les escoles públiques.

La Federació som signants de l’acord de govern per elaborar la llei que regula aquest impost. I ja us diu un servidor, que era present a la taula de negociació, que el funcionament no havia de ser aquest. Ens van jurar i perjurar que la taxa turística revertiria sobre el sector turístic i per a la seva promoció. Una finalitat que a dia d’avui no es compleix.

Els empresaris turístics ja hem acceptat a recaptar l’impost, sempre i quan els recursos que se n’obtinguin es destinin al nostre sector i així pel finançament dels municipis turístics.

A les comarques gironines l’any 2023 es van recaptar 14,5 milions d’euros. Un import destacat per millorar els serveis dels municipis, que durant la temporada turística tripliquen per dues i tres vegades el nombre de la població flotant, i que necessiten unes bones infraestructures per a la mobilitat, el transport públic, el cicle de l’aigua, la il·luminació, sistemes de reg més eficients, la preservació del patrimoni i dels espais naturals.

La taxa turística ha de servir per a totes aquestes inversions que no només beneficien el turista, sinó també el resident. Tothom agraeix tenir unes bones carreteres, unes bones comunicacions, unes bones infraestructures, uns bons edificis, una bona mobilitat, així com uns recursos eficients.

L’inici de la temporada d’estiu va estar marcada per alguns actes contra el sector turístic. Recordem les protestes del Primer de Maig amb pintades als espais públics i establiments del sector turístic, associacions del sector i establiments comercials.

El sector turístic representa a les comarques gironines el 19% del PIB, i genera, per tant, una part significativa dels recursos econòmics de la nostra província. És el negoci de la felicitat, que com sempre diem, del turisme se’n beneficien molts altres sectors. El seu caràcter transversal crea economia a moltes empreses.

Tanmateix, és un sector que en els últims deu anys ha crescut d’una forma exponencial amb la creació de noves modalitats turístiques i així l’arribada de més visitants.

L’arrel del problema no són els hotels, ni els càmpings, ni el turisme rural, ni els restaurants. Tampoc els turistes que arriben. La principal causa, és la falta de control i aplicació de la normativa d’igual forma per a tot tipus d’actors turístics.

Una situació que es pateix des de fa temps i que ara és insostenible, ja que genera problemes de convivència, d’habitatge i, damnifica un sector tant important com és el turisme.

Les empreses turístiques han de complir els mateixos requisits i les mateixes normatives, que en són moltes. En cas contrari, es genera una competència deslleial que fa més fàcil l’activitat a uns que altres.

Demanem el nou govern de la Generalitat de Catalunya que sigui contundent en aplicar les lleis igual per tothom i, així reordeni un sector, tant necessari per a tots.

L’any 2024 ha estat marcat per la sequera, que hem patit tota la població catalana i així el sector turístic. Certament, la pluja que ha caigut a partir del mes de maig fins a dia d’avui, ens ha salvat d’una temporada d’estiu marcada per la falta d’aigua.

Tot i així, demanem a l’administració que no parin les màquines i facin realitat tots els projectes, que preveuen una inversió de 2.300 milions d’euros fins el 2040, perquè Catalunya deixi de dependre de l’aigua de la pluja.

Els empresaris turístics poc a poc anem portant a terme projectes per reduir el consum d’aigua. Nosaltres també fem els deures, però necessitem ajudes.

Demanem a la Direcció General de Turisme, com es troba la convocatòria d’ajuts a projectes destinats a reduir el consum d’aigua, de les bases que es van publicar el mes de maig. Molts empresaris i moltes empresàries es van inscriure per rebre l’ajut i a dia d’avui encara no se’n sap res més.

Les empreses estan patint una greu xacra: l’elevat absentisme laboral, principalment, a causa de les baixes laborals.

Segons un estudi de PIMEC, el 2013 les incapacitats temporals, representaven 3,8 hores mensuals per treballador, el 2023 es va incrementar gairebé el doble amb 7,5 hores mensuals per treballador.

Aquest mateix estudi esmenta que les incapacitats temporals representen 2.420 euros anuals per treballador, un 6,5 % dels costos laborals d’un treballador. I un 1,01 % del PIB a Catalunya.

Més tota la burocràcia i maldecaps que comporten les baixes laborals. Alguns dels nostres propietaris dels establiments associats, ens deien que en determinats dies d’aquest estiu, van haver de tancar serveis de dinar o sopar, zones de bar i de jardí, perquè es trobaven que hi havia manca de personal a causa de diferents motius d’absentisme laboral i per baixes.

Un total despropòsit que dificulta el dia a dia de les empreses. Les coses han de canviar i nosaltres tenim una proposta que ja hem anunciat en altres fòrums.

La creació d’un ens o organisme que quan una empresa tingui una persona treballadora de baixa, automàticament es puguin introduir les seves dades i la seva situació a una plataforma, per tal que el cost l’assumeixi l’Administració de l’Estat i no les empreses.

Ens hem informat i sabem que la creació d’un ens com l’esmentat, instigaria a un canvi de la normativa actual, així com l’augment del percentatge de despesa per l’Estat, que de ben segur, es veuria obligat a buscar solucions i mesures per reduir els costos d’absentisme laboral per incapacitat temporal, que segons l’estudi de PIMEC: a Catalunya és d’un valor de 642 milions d’euros a càrrec de les empreses.

Si els costos fossin de l’Estat ja buscaria la forma d’aplicar mesures per acabar amb aquesta xacra insostenible.

A tot això, se li afegeix la problemàtica de la falta de recursos humans que cada any és un tema recurrent en aquesta jornada. A les empreses de qualsevol sector. Repeteixo, de qualsevol sector. Ens costa trobar personal.

Les administracions han de trobar-hi solucions i la primera ha de ser una millor coordinació de les polítiques de treball amb les d’immigració. No pot ser, que les persones immigrants que arribin a Espanya, Catalunya i Girona hagin de residir-hi durant tres anys per obtenir una autorització de treball.

Estem creant economies submergides i les persones que arriben aquí, busquen un futur millor i obtenir recursos per viure. Donem-los l’oportunitat.

A més, hauríem d’incloure el sector de l’hostaleria i el turisme, en la llista de treballs d’ocupació difícil i a la vegada buscar la forma de contractar treballadors d’altres països, el que se’n diu la contractació en origen.

Si les polítiques d’ocupació no acaben amb l’absentisme laboral i la greu manca de personal, la situació acabarà essent insostenible per a tots plegats. El futur dels nostres fills serà molt complicat. Posem-hi remei!

Representants polítics i autoritats assistents. Molts comenceu una nova etapa i de fet, amb la majoria encara no ens hem reunit, ni us hem exposat les nostres peticions i preocupacions. No hem tingut temps i avui ha estat un dia per poder-les traslladar. Els que heu assistit us demanem que traspasseu totes aquestes propostes i demandes als vostres homòlegs.

Queden quatre anys per endavant i hem de treballar conjuntament. Els empresaris sempre hi som i la nostra experiència en turisme és àmplia. Per tant, aprofiteu-vos del nostre coneixement i deixeu-vos aconsellar per a nosaltres. Treballem conjuntament per un sector millor i pròsper.

Sense més preàmbuls, desitjar-vos que gaudiu de la diada i agrair-vos una altra vegada la vostra presència.

Visca el Dia Mundial del Turisme!

Visca el Turisme!

Visca Girona i comarques!

Visca Catalunya!