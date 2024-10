Discurs a l’acte d’inauguració de l’ampliació del Gran Jonquera – 10/10/2024

10 d’octubre de 2024. La família Escudero podem dir que per fi ha arribat el dia. Per fi inaugurem l’ampliació del Gran Jonquera. Han estat 4 anys de molta feina, de moltes reunions, de negociacions intenses, de moments tensos, de satisfaccions per objectius aconseguits, i d’una pandèmia entremig, el COVID-19.

Tot això ha quedat enrere, i avui estem aquí al voltant de la Plaça Louvre celebrant l’obertura de l’engrandiment del Gran Jonquera. El que per a nosaltres era un fill petit que havia de créixer, avui se’ns ha fet gran. I se’ns ha fet gran gràcies a tots vosaltres.

Gràcies al suport de les administracions com l’Ajuntament de La Jonquera, la Generalitat de Catalunya, el nostre director tècnic, l’Àlex Palacios, les marques, la gerència del centre comercial, en Nacho Bonet i tot el seu equip. I sobretot, sobretot els nostres clients que amb la seva visita constant, ens han empès a fer gran el Gran Jonquera i a crear el concepte del País del Shopping.

Si, senyors i senyores. Gran Jonquera s’ha convertit en un país de la compra. Un espai comercial de moda amb primeres marques per a totes les edats, que generen tendències, i establiments de restauració per a tots els gustos.

I ho hem fet aquí: a la Jonquera. El nostre poble de 3.200 habitants, a on el 4 d’agost d’enguany, el Grup Escudero va complir 40 anys. Sí! 40 anys, que vam començar aquest negoci familiar a una botiga situada al carrer Major, de 150 metres quadrats, venent productes d’alimentació, begudes alcohòliques i productes de perfumeria i cosmètica.

Un petit establiment, a on els visitants francesos i els veïns del poble compraven i compraven sense parar. Els nostres clients a qui els hem d’estar agraïts enormement. Sense ells avui no estaríem aquí, ni haguéssim crescut com ho hem fet. Moltes gràcies a tota la societat francesa i a la gent de la Jonquera.

I també donar les gràcies a com és La Jonquera, a la situació fronterera que té, al pol comercial que la caracteritza i a totes les famílies que van apostar i han apostat en què la vila sigui una zona de pas, una zona estratègica econòmicament parlant, i referent dintre de la comarca de l’Alt Empordà i de la província de Girona.

Sense els primers empresaris, segurament La Jonquera no seria el que és. Un fort aplaudiment per a tots ells i per a tots vosaltres.

El centre comercial Gran Jonquera va néixer fa més d’onze anys, el 16 de maig de 2013. Va ser l’inici del tren vermell que es dirigeix a Europa i que n’heu sentit a parlar durant la projecció del vídeo.

L’estructura de l’edifici simula una locomotora que avui ja té vagons, i que ja està en marxa per aportar tot el que necessita el nostre client. Un espai comercial de 58.300 metres quadrats d’ús comercial i 71.500 metres quadrats de pàrquing, amb un total de 3.000 places interiors i exteriors per a vehicles.

Per construir l’edifici s’ha estat reaprofitant la pedra extreta del forat, que es va excavar per a la seva fonamentació.

Tal i com amb el primer edifici, s’ha vetllat per reduir l’impacte mediambiental i augmentar l’eficiència energètica. La instal·lació energètica consta de 4.635 metres quadrats d’instal·lació fotovoltaica i el 100% de la producció es destina a l’ús del centre comercial.

El Gran Jonquera actualment genera 550 llocs de treball i amb l’ampliació està previst que la xifra augmenti a 250 persones treballadores més. És un projecte que ocupa a diferents perfils del sector serveis: cambrers, cuiners, dependents, personal de manteniment, de neteja, de seguretat, d’administració i comptables. Sens dubte som un potent generador d’ocupació i de feina no ens en falta.

El centre comercial disposa de dues places centrals. La primera és la plaça Tour Eiffel, a on s’ubica una Tour Eiffel de 15 metres, que durant aquests onze anys ha estat l’emblema del centre i gràcies a les xarxes socials, la seva imatge ha voltat per tot el món.

La segona és la que ens trobem en aquests moments: la plaça Louvre que honora al Museu Louvre de París i que si mireu cap amunt, veureu que a la zona de l’aparcament exterior hi hem reproduït la piràmide que caracteritza el museu.

A més, en el mateix aparcament hem construït una altra Tour Eiffel de 36 metres que des de l’autopista i les muntanyes que rodegen La Jonquera es pot visualitzar.

Tots aquests emblemes són la mostra de la nostra estima cap als francesos. El nostre client fidel, que per alguns dels nostres negocis representa el 95% del total de la clientela, i que pel Gran Jonquera és un 75%. Per a nosaltres, es mereixen ser homenatjats d’aquesta forma i així es sentin com a casa.

El naixement del Grup Escudero va sorgir del meu germà Abel, la meva cunyada Sisa, la meva dona Cati i jo.

Sobretot, gràcies a la meva cunyada Sisa i a la meva dona Cati, que sempre dic que són l’ànima d’aquest projecte, que ha anat creixent sense pensar-ho ni preveure-ho. Si ens haguessin preguntat fa 40 anys, com veiem el futur d’aquella botiga de 150 metres quadrats.

Segurament cap de nosaltres quatre haguéssim respost que ens trobaríem avui, 10 d’octubre, al voltant d’una plaça amb més de 800 persones i amb un centre comercial de més de 60.000 metres quadrats d’ús comercial.

Ja us dic que no i és un tot un orgull i una satisfacció que els nostres fills, l’Abel i en Javi i, l’Ana i en Toni, segueixin les nostres passes i, el que era el nostre petit projecte tingui continuïtat.

Per part del meu germà Abel i la meva cunyada Sisa, hi ha l’Abel que dirigeix les finances del grup empresarial i, en Javi qui gestiona els supermercats i prepara l’obertura del nostre quart local.

Per part de la meva dona i meva, tenim l’Ana que administra un dels nostres estancs i està dintre de la gestió del Grup. I en Toni que és el director del centre comercial i que durant aquests últims quatre anys, ha treballat de forma incansable i s’ha desviscut perquè l’ampliació del Gran Jonquera sigui el que avui podeu veure tots els assistents en aquesta inauguració. Tots quatre són els maquinistes d’aquesta locomotora, que es dirigeix a les portes d’Europa, que s’obra el món i el futur que vindrà.

Agrair-vos a tots quatre que hàgiu volgut continuar en el negoci i, que a més ho estigueu fent no bé, sinó molt bé. Un fort aplaudiment per a vosaltres.

També vull fer més agraïments i recordatoris, ja que aquest projecte no seria una realitat sense persones i figures claus en la meva vida familiar, el món polític i empresarial.

Primer de tot, vull agrair els meus pares, que el cel siguin, Pedro Escudero Garcia i Felisa Martínez Moreno, que fa 40 anys haguessin confiat amb nosaltres, en els meus germans i jo, i ens haguessin donat els seus estalvis per poder començar el nostre negoci familiar. Sense aquells diners, segurament no hagués estat possible.

També vull recordar el meu germà Pedro que també ens va deixar fa 24 anys, per culpa del càncer. Avui tenim la presència de la seva dona, la meva cunyada Paqui i els seus fills, els meus nebots, Diego i Miguel, a qui els vull dedicar una salutació i una forta abraçada per acompanyar-nos en aquest dia especial per a tota la família.

Destacar a la figura de l’ex alcalde Jordi Cabezas, que durant els dotze anys del seu mandat, sempre ens va donar suport per tal que el Gran Jonquera fos una realitat. Així com a l’ex alcaldessa Sònia Martínez, que també va ostentar el càrrec durant dotze anys, i en tot moment va apostar per aquest projecte i la seva envergadura.

Tanmateix, el govern de la Generalitat format pel tripartit, i concretament a la Conselleria d’Innovació, Universitats i Empresa, presidida pel Conseller Josep Huguet i Biosca, qui va creure en aquest projecte, i que juntament amb la Direcció General de Comerç, dirigit per la Isabel Galobardes, qui avui també ens acompanya, van fer possible que el centre comercial s’hagués obert l’any 2013.

En l’obertura d’aquesta ampliació, vull agrair a l’equip de govern de l’Ajuntament de La Jonquera, encapçalat per l’alcaldessa, Míriam Lanero. Tots han confiat en el projecte perquè saben que beneficien la vila i li aporten qualitat.

Per últim, nomenar el meu germà Abel i a la meva cunyada Sisa, que avui no han pogut estar aquí per qüestions de salut del meu germà. Tots dos són fundadors del Grup Escudero, com la meva dona Cati i jo. Tot i que no ens acompanyin estan presents en tot moment.

Sense més preàmbuls desitjar-vos que gaudiu del centre comercial Gran Jonquera, d’aquest País del Shopping, i agrair-vos a tots que ens hagueu acompanyat en aquest acte d’inauguració.

A continuació, la meva filla Ana Escudero dedicarà unes paraules als assistents i als clients francesos en francès.

En nom de tota la família Escudero, una altra vegada moltes gràcies.

Visca el Gran Jonquera!

Visca el País del Shopping!

Visca La Jonquera!

Visca Catalunya!

¡Vive la Société française!

¡Vive la France!