Una magistratura per a Catalunya – Per Ferran Lupescu

A la majoria d’estats europeus de dret romanístic (França, Itàlia, Portugal, Bèlgica, Països Baixos, etc.), magistrat és un terme genèric que designa tots els membres del cos judicial, i que abasta, doncs, tant el jutge com el fiscal; ambdós segueixen la mateixa carrera amb la mateixa formació, amb especialitats diferents, i en certs casos es pot passar de l’una especialització a l’altra. Tant jutges com fiscals són representats al Consell General de la Magistratura (juntament amb advocats i juristes). Jutges i fiscals gaudeixen de garanties anàlogues o força similars, amb matisos importants: només els jutges gaudeixen d’inamovibilitat (per tal de garantir-ne la independència i protegir-los d’arbitrarietats de l’executiu), mentre que els fiscals (Ministeri Fiscal, o Ministeri Públic, parquet) depenen jeràrquicament de la Fiscalia General de la República (o del Regne, etc.), al seu torn dependent del Ministeri de Justícia (per tal de garantir la unitat de criteri).
A l’Estat espanyol, en canvi, jutge i magistrat són els rangs inferior i superior de la carrera judicial, mentre que el fiscal no forma part del poder judicial. En concret, els jutges espanyols són titulars de jutjats unipersonals (de primera instància, d’instrucció, del contenciós administratiu), mentre que els magistrats exerceixen en tribunals de rang superior, generalment col·legials. Així doncs, el Consejo Superior del Poder Judicial només es compon de jutges i “magistrats” (en el sentit espanyol del terme), juntament amb advocats i juristes. Els fiscals, en canvi, no en formen part; el Ministeri Fiscal, en darrera instància, depèn del Govern mitjançant el fiscal general del Estado.
La pregunta, doncs, és: com hem d’organitzar-ho nosaltres? Hem d’imitar Spain, que, com de costum, és l’excepció, la raresa? M’ho demano bastant perplex, perquè en tot el procés d’independència, quan es discutia el sistema judicial a adoptar, aquest punt, que jo sàpiga, no es va tocar mai, com si tothom pressuposés, donés per descomptat, que no hi havia problema: que, en aquest punt, podíem imitar Spain.
Què fer, doncs? O ja no planifiquem el que volem ser quan siguem grans?
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