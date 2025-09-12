  Un cas clínic: la catalanofòbia espanyolista

L’ultranacionalisme espanyol és força xenòfob, però constitueix un cas extraordinari, si més no en el marc euroccidental, perquè, més enllà dels “enemics exteriors” essencialitzats, com ara el Francès, l’Anglès i el “Moro”, la seva especialitat és la xenofòbia adreçada contra un element intern al mateix Estat espanyol: els catalans; sobretot els del Principat, però també els de qualsevol altra regió si es manifesten desalienats (és a dir, si se’ls nota massa que estos también son catalanes). Dit altrament, l’especialitat de l’espanyolisme en el camp xenòfob és la catalanofòbia. Això reflecteix la frustració espanyolista davant la persistència de la realitat plurinacional en un Estat que imagina i desitja homogèniament espanyol.
En efecte, el supremacisme espanyolista té un avatar catalanòfob obsessiu en què els catalans, essencialitzats en un feix de tòpics satanitzadors, són l’enemic interior per excel·lència, culpables manifestos d’ésser, de totes les ètnies al·lòfones de l’Estat espanyol, l’element més evidentment incompatible amb els tòpics de l’espanyolitat codificada des d’amunt, per motius tant lingüístico-culturals (privatius) com de cultura sociopolítica (“europeïtzant”) i d’actitud col·lectiva (resistent). Per a l’espanyolisme, en resum, els catalans són un mer subconjunt d’espanyols i, alhora, un exogrup aliè i rebel; el qual, a més, obstaculitza obstinadament, i de forma destacada, el nucli vertebrador del projecte nacional hispano-espanyol, que consisteix a absorbir d’una refotuda vegada tots els al·lòfons i, així, assolir el somni d’un Estat-nació mononacional i monolingüe idèntic a l’Espanya-nació. D’ací la detestació. L’odi fanàtic.
De fet, la demonització del català està tan interioritzada en la mentalitat popular espanyola que si mai traven coneixença amb un català simpàtic que els cau bé el comentari automàtic és: “No pareces catalán”. El parer dels hispanòfons dels Països Catalans (llevat de la minoria de colons), informat per l’experiència quotidiana, és tot altre, és clar; però no sembla que llur testimoni incideixi gaire en la granítica convicció de llurs parents d’Espanya.
La catalanofòbia espanyolista neix conjuntament amb l’autorebateig definitiu de Castella com a Espanya, amb voluntat expansionista; és a dir, al segle XVI com a molt tard, ben abans de l’annexió. De llavors ençà es documenta ininterrompudament i en dosis ubèrrimes fins avui mateix, sempre amb la mateixa pulsió coercitiva, es tracti de grans figures del Siglo de Oro (Francisco de Quevedo: “son los catalanes aborto monstruoso de la política”, “en tanto que en Cataluña quedare algún solo catalán y piedras en los campos hemos de tenir enemigo y guerra”); d’annexionistes borbònics del XVIII (essent els catalans “idólatras de sus privilegios, con unos visos de república en su media libertad, que si no la han logrado entera no se dude que lo han pretendido”, “en el Principado de Cataluña el delito de rebelión es nativo”, és a dir, “Cataluña ha sido el hogar de la enfermedad”, i cal “si no limpiar enteramente su sangre de la malignidad que la infecta a lo menos irla purgando”); o de presumptes liberals del XIX (per “egoismo provincial”, els catalans “sólo se consideran sujetos por un derecho de conquista”, “ni se cuidan de España, ni les importa su forma de gobierno”), llavors que, almenys d’ençà 1835, tota mobilització popular catalana era denunciada com a “separatista”.
Amb aquesta tradició tan arrelada, transmesa de l’elit a les classes populars, la catalanofòbia assolirà el paroxisme arran que comenci a emergir un tipus qualsevol de protocatalanisme tímid, i no diguem, ja, quan arribi a desenvolupar-se, sobretot al Principat, un moviment nacional català pròpiament dit, secundat, a ritmes i intensitats diversos, per la resta dels Països Catalans, més Euskadi i Galícia. De manera primer latent, després explícita, la qüestió nacional (sobretot la catalana, i especialment la del Principat) esdevé un dels eixos centrals de la vida sociopolítica de l’Estat espanyol al llarg de l’Edat Contemporània, essencial per a entendre multitud de qüestions. Per exemple, la mena tan peculiar de construcció pseudoliberal del segle XIX; la conformació d’un sistema jurídic que, el 1812 i el 2025, penalitza els delictes polítics més durament que els comuns, i més severament que els altres estats euroccidentals; les dictadures del segle XX; la guerra del 36 (“contra el comunismo y la anti-España”) i la complicitat amb el bloc nazifeixista durant la guerra mundial; les continuïtats neofranquistes arrossegades des de la Transició; la creació d’un “Estat de les autonomies” concebut, no pas en termes plurinacionals, ni tan sols federalitzants, sinó com a eina per a anar diluint les nacions al·lòfones; i, per acabar els exemples, permet entendre, així mateix, l’espiral autodestructiva actual. “España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma” (Marcelino Menéndez Pelayo, 1880)
En definitiva: com ha reconegut un espanyolista moderat, Miguel Herrero de Miñón, Espanya, com a bloc social, no ha admès mai que “los nacionalismos no son anomalías a absorber, sino singularidades plenamente legítimas y permanentes”. Per exemple: existeix una sèrie documental de la BBC sobre la història de les nacions britàniques, Union with David Olusoga (2023), que milita per la unitat del Regne Unit, per descomptat, però el reconeix constituït per diverses nacions, i en tracta els moviments nacionals respectuosament i com a fets legítims. Un equivalent espanyol sobre la plurinacionalitat del Reino és absolutament inconcebible, més enllà d’un festival de aldeanos, insolidarios, separatistas, imperialistas, pseudonaciones inventadas, lengüecillas-inútiles-que-quieren-imponer (y-no-habla-nadie), burgueses, explotadores, integristas, anarquistas, terroristas, rojos, judíos, nazis, la-escuela-adoctrina, qué-pone-en-tu-DNI, fuera-de-España-os-moriréis-de-hambre, etc., etc. En fi; com també va dir el mateix Herrero: “La realidad suele vengarse de quienes la ignoran”; a complementar amb Luisa Elena Delgado, “los datos y las explicaciones no pueden combatir el peso de la fantasía”.
Explicitem-ho. Al centre capitalista desenvolupat, i en predomini social de consciència demòcrata, un Estat intel·ligent respon a un repte independentista factible orquestrant una estratègia de seducció (caricaturitzem-ho: “tot el Canadà s’estima fraternalment el Quebec”, “què seria del Regne Unit sense vosaltres, escocesos, que sou tan valuosos”), reforçada per contraofertes de pes amb garanties de compliment; la guerra bruta va per sota (per exemple, agents federals canadencs comprant els vots de jubilats anglòfons del Quebec el 1995 assegurant-los que si el país s’independitzava “els francesos us prendran la pensió”). No ha estat gens el cas de l’Estat espanyol envers la reivindicació independentista del Principat. Ni en les institucions ni en l’opinió pública. No pas lloances, sinó injúries; no pas contraofertes, sinó repressió i involució; guerra bruta a cara descoberta i guerra llardosa per sota.
Tot plegat s’explica, en part, pel caràcter extremament precari de la democràcia espanyola, marcadament postfranquista; i, en part, per la funció estructural i estructuradora que, com hem vist, té la catalanofòbia a Espanya com a nació i a l’Estat espanyol com a formació político-administrativa. Això explica, doncs, que el procés independentista del Principat, tot i desplegar un civisme extraordinari, i, en certs nuclis estratègics, fins un anacionalisme contraproduent, hagi suscitat un esclat de catalanofòbia virulent i durador al gruix de la societat espanyola, prop de la unanimitat. A banda de la lawfare i el dret penal de l’enemic, això inclou anys seguits d’obert adoctrinament anticatalà no tan en sols per part de polítics (en exercici i retirats), representatius a més de tot l’arc parlamentari (i extraparlamentari); sinó també per part d’un munt de pseudointel·lectuals i publicistes (de tota forma i color), i per nombrosos acadèmics (historiadors, politòlegs, juristes) que, espontàniament, opten per deixar en suspens el rigor científic en nom de la Sagrada Unidad, el Bé Superior per antonomàsia. I inclou més d’una dècada de desinformació sistèmica efectuada, monolíticament, pel món mediàtic espanyol (diaris i revistes, ràdios i televisions, hispanoesfera d’Internet), començant pel pseudoprogressista El País. Ja ho diu el lema de la Guàrdia Civil: Todo por la Patria. Així es desferma una olimpíada injuriosa d’inexactituds, tergiversacions, calúmnies i, en fi, mentides crues, sempre a l’empara del poder, que, al seu torn, retroalimenta encara un discurs de l’odi galopant. Per exemple, d’ençà 2012 un ultranacionalisme estatal lliberticida com és l’espanyolisme, d’un passat sulfurós que, de fet, no passa, es permet titllar de “nazi” un focus obsessiu de l’odi feixista com és el nacionalisme català, d’historial demòcrata impecable.
No seria capaç de caure tan baix, per exemple, la premsa francesa… per bé que quan Le Monde es decidí, tardanament, a informar una mica del Congrés de Cultura Catalana, el 1977, “se li oblidà” que incloïa Catalunya Nord (per més actes que s’hi fessin), i que el titular de Libération sobre la primera gran manifestació independentista de l’ANC, el 2012, fou ”La Catalogne dans la rue contre la crise”.
Per Ferran Lupescu
