Ucraïna – Trista esquerra

Ferran Lupescu

Que gran part del que hom suposava esquerra revolucionària mundial * es deixi enganyar de la forma més pueril per la propaganda grollerament transparent d’un règim imperialista de dreta dura en feixistització galopant és un dels fenòmens més inquietants de la història contemporània.

Trista, aqueixa esquerra que aplaudeix els tirans, i les massacres dels tirans. Trista, aqueixa esquerra que no és d’esquerra i que, dia a dia, s’arrossega una mica més cap a Mussolini. Certament, vivim temps ben foscos.

* Nota: Em refereixo, és clar, a organitzacions realment existents que es pensen a si mateixes com a esquerra revolucionària. Naturalment, n’excloc certes organitzacions i webs fantasmes sorgits darrerament a corre-cuita i com bolets, que simulen ser “plataformes pacifistes”, etc., però que, amb obscena evidència, són operacions de desinformació muntades per la propaganda governamental russa, com pot adonar-se’n qualsevol a primera vista. Qualsevol menys els creients fervorosos en la veritat revelada per sant Putin.