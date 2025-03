Solidaritat am Ucraïna (i altres qüestions)

El 8 de març les dones han sentenciat amb la seva participació massiva que planten cara a l’onada reaccionària misògina. Les mobilitzacions han estat una gran èxit arreu. Milers de dones, també homes, han ocupat els carrers. La contraofensiva reaccionària perd davant la mobilització potent del moviment feminista. Els lemes, clams i manifestos 8M han defensat els drets, les conquestes aconseguides durant desenes d’anys, des de la convicció profunda d’avançar de manera efectiva en les necessitats de les dones. El clam de les propostes és demolidor: el treball de les cures, la bretxa salarial i les condicions a les empreses, els drets reproductius i sexoafectius, la igualtat real i l’eliminació de les discriminacions, les agressions i la violència de gènere, la defensa dels segments més colpits i precaritzades, la misogínia i el racisme. Unes propostes que necessiten concentrar-se en la societat de la propietat privada i del poder del capital essència del estats patriarcals, cercar aliances amb la classe treballadora, mentre interpel·len a les generacions més joves, fomenten la incorporació a l’acció, inclòs dels sectors adolescents. A Jeddah Ucraïna ha acceptat un alto-el-foc de trenta dies si Rússia el respecta, sota les imposicions d’EEUU. La depredació d’Ucraïna per l’imperialisme nord-americà de Trump-Musk, tempteja i negocia el saqueig i partició directament amb l’imperialisme gran rus de Putin. Volen una pau d’espoli on la sobirania, el treball i l’existència d’Ucraïna no tingui ni veu ni benefici. El rearmament de la UE i Europa occidental, l’increment dels pressupostos per armament i exèrcit europeu, es fa en nom de la seguretat de mig continent. Tanmateix, és la seguretat pels negocis i participació de l’espoli de les grans multinacionals UE i UK, doncs va contra la seguretat de la població treballadora, dels drets i serveis públics, de les condicions de vida. L’Aurora defensa la dissolució de l’OTAN, és contrària a l’exèrcit europeu i als pressupostos militaristes que, en comptes de pau i llibertats, portaran destrucció i empobriment. La Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna (XESU) organitza, a Brussel·les per aquest març, la Conferència internacional Solidaritat amb Ucraïna, en col·laboració amb europarlamentaris de l’Esquerra verda i roja nòrdica. Us animem a contribuir a recollir 1.000 € perquè activistes d’Ucraïna hi participin. Aporta la teva solidaritat al Bizum al telèfon 677 44 94 39 (“Conferència Brussel·les”). Centenari Lenin. En “El Dia internacional de l’obrera” (8 març 2021): “Aquesta opressió, aquest engany (dels capitalistes, monarquia, repúbliques) aquest saqueig del treball del poble pels capitalistes eren inevitables, mentre existia la propietat privada de la terra i de les fàbriques… I és impossible incorporar les masses a la política sense incorporar a les dones. Perquè, en el capitalisme, la meitat femenina del gènere humà està doblement oprimida. L’obrera i la camperola són oprimides pel capital i, a més, … romanen en “l’esclavitud casolana”, són “esclaves de la llar”. “El segon pas, el principal, ha estat l’abolició de la propietat privada de la terra i de les fàbriques. Així, i només així, s’obre el camí per l’emancipació complerta i efectiva de la dona, pel seu alliberament de “l’esclavitud casolana” mitjançant el pas de la petita economia domèstica individual a la gran i socialitzada”. Tom 42, Obres complertes. Ed. Progreso, Moscou. 13 de març de 2025