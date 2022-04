Sobre la neorussificació putinista: panoràmica breu

Ferran Lupescu

A la Federació Russa, l’ultranacionalisme de Putin (al poder d’ençà 1999) ha engegat un lingüicidi en tota regla, en consonància amb la recentralització a ultrança i amb la dictadura neotsarista. [1] Això no impedeix pas al putinisme de creure’s legitimat per a alçar la veu constantment en “defensa” dels russòfons d’altres estats ex-soviètics: l’ultranacionalisme rus concep com a “genocidi” (Putin dixit) el simple fet que aquests al·lòfons en terra aliena tendeixin a perdre els privilegis del colon prepotent.

Oferim ací una panoràmica breu d’aquesta política neorussificadora, edició ampliada del khrusxobrejnevisme apropiadament salpebrat d’oripells tsaristes amb tuf de naftalina, és a dir, ben bé a l’estil Putin.

D’acord amb el cens de la Federació Russa de 2010, segon des de la independència (o, com acostumen de dir-ne a Rússia, amb ànim irredemptista, “des de la dissolució de l’URSS”), els russos constitueixen el 80,9 % de la població total, si bé el nombre de russòfons és prou superior (85,7 % de la població total), a causa dels russificats (un de cada quatre no russos); el 97 % de la població sap rus, si comptabilitzem aquells que el tenen com a segona llengua.

Entre els pobles no russos, el percentatge d’etnòfons varia molt, i amb tendència generalitzada a la reducció intergeneracional: per exemple, (només) es declaren etnòfons entorn del 96 % de volgotàrtars, iacuts, ossets i txetxens; el 87,4 % d’adigués; vora un 77 % de baixkirs, udmurts, komis, oirots i buriats; el 50 % de xors i nenets; un terç dels calmucs; etc., etc. Emperò, els sociolingüistes alerten que el percentatge real és menor, i que les respostes censals indiquen autoidentificació ètnica més aviat que ús lingüístic real.

S’ha suprimit la promoció social de les llengües nacionals engegada als anys noranta, i avui dia, en un joc de mans clàssic, hom intenta recloure-les en l’ensenyament escolar, com si en fos l’únic àmbit d’ús. Ara: del total d’un centenar i mig de llengües altres que el rus, 52 de les quals amb alguna mena d’estatus oficial, només 31 són llengües vehiculars d’ensenyament, si bé reduït als cursos elementals, i cobrint només el 4 % dels escolars en el 5,2 % d’escoles primàries, més el 9,5 % d’escoles bilingües amb rus; però el nombre de les unes i les altres tendeix a disminuir (per exemple, entre 2005 i 2007, de 244 i de 246, respectivament) en benefici de l’escola monolingüe en rus. D’altra banda, 75 llengües s’ensenyen com a mera assignatura al 12 % dels escolars. [2] A remarcar que es poden fer llibres escolars en cada llengua nacional, però abans de passar per la impremta cal enviar-los a censura prèvia a Moscou… en traducció jurada al rus (no demanarem pas que els censors moscovites entenguin komi, txuvaix, adigué, nenets o calmuc, oi?).

Aquest reducte escadusser també trontolla. El 2018 el règim putinista, amb voluntat d’expulsar de l’ensenyament totes les llengües nacionals altres que el rus d’un cop i per sempre, les féu optatives en comptes de vinculants. Alhora es refermà el principi que tothom, independentment de l’adscripció ètnica, pot reclamar el rus com a “llengua materna”, perquè –afirma explícitament la propaganda oficial– els al·lòfons tenen dret a conservar llurs llengües, però “també a oblidar-les”; principi que, és clar, no és aplicable al rus. [3] No debades el juliol de 2017 Putin afirmava en plena Ioixkar-Olà, la capital de Mària, en referència amenaçadora a les llengües altres que el rus, que “és inadmissible forçar ningú a estudiar una llengua que no li és pròpia”; no li va passar pel cap ni mig segon que exactament això és el que es fa cada dia, en rus, amb tots els pobles oprimits per Putinlàndia.

Fora de l’àmbit educatiu, l’ús de les altres llengües nacionals en les institucions públiques i els mitjans de comunicació és mínim, o merament simbòlic, fins i tot en la majoria de repúbliques, i no tan sols per la pressió terminant del règim, sinó també per manca de voluntat política de la nomenklatura colonial i per la massa de funcionaris russòfons que, generalment, es neguen a aprendre la llengua del país on resideixen. Alhora, augmenten les queixes dels colons russos per allò que consideren “imposició” de les (altres) llengües nacionals.

Encara: segons la Constitució de 1993, el rus ja era la llengua oficial “a tot el territori” (art. 68.1); com que, segons sembla, amb això no n’hi havia prou, la reforma constitucional de 2020 reforçà l’oficialitat preferent del rus, i la seva legitimació, proclamant-lo, a més a més d’oficial arreu, “la llengua del poble constitutiu de l’Estat” (nou art. 68.1).

Mentrestant, la UNESCO considera que 136 de les llengües de la Federació Russa es troben en diversos estadis de precarietat, entre vulnerables, en perill i al caire de l’extinció, amb una dotzena de casos extrems (menys de cent parlants cadascuna); es té constància concreta de diverses extincions consumades d’ençà 1991 (iug i kerek, per exemple, més l’ainu quant a Sakhalín i les Kurils).

Notes

[1] Vegeu l’article “Putin i Rússia: sobre l’eurasiatisme”.

[2] A tall d’exemple ultragràfic: com explicava l’especialista Hèctor Alòs en una conferència pronunciada a l’Espai Vilaweb el 2014, a les guarderies de Txuvàixia, si més no a la capital, Xupaixkar (“Txeboksari”), hom demana als pares que no parlin txuvaix als infants, sinó rus, perquè els mestres no entenen el txuvaix.

[3] Segons afirmació literal de l’ínclit lingüista postmodern (presumptament “postnacional”) Valeri A. Tixkov, director de l’Institut d’Antropologia i Etnografia “N. N. Miklukho-Maklai” de l’Acadèmia Russa de Ciències (entre molts altres càrrecs elevats), en l’article (en rus) “La llengua de la nació política” (Izvéstia, 27 de novembre de 2017). També hi negava que s’estigui produint al món cap lingüicidi massiu, tot i considerar que això “potser fóra millor”; i hi deixava caure, com de passada, que Rússia és tot un exemple per al món, quant a minuciosa protecció dels drets lingüístics.