“Sincerament, tots moriran” Què pensen els soldats russos que ja han lluitat a Ucraïna sobre l’esforç de mobilització de Putin

Font: Meduza

Entrevistes de Lilia Yapparova. Traducció abreujada de Sam Breazeale.

La campanya de mobilització de Rússia porta aproximadament una setmana. Alguns nous reclutes ja han estat enviats al front sense cap tipus d’entrenament; d’altres dormen a terra en barracons que semblen més cel·les de la presó. Molts s’han vist obligats a comprar uniformes i subministraments mèdics bàsics pel seu compte i, en alguns casos, als reclusos se’ls han lliurat armes cobertes d’òxid. Meduza va demanar als russos que ja han participat en la guerra del país contra Ucraïna —com a soldats contractats i mercenaris— que ens diguin què pensen de l’esforç de mobilització.

S’han canviat els noms d’aquesta història.

Kiril, soldat contractat

Si sóc sincer, tots hi moriran. Seran mutilats i assassinats. Això no és un exèrcit entrenat! Jo, per exemple, vaig servir [com a soldat contractat] durant molt de temps, després vaig optar per anar jo mateix [al front a Ucraïna], i encara em vaig trobar sense estar preparat. El primer dia em vaig adonar que havia comès l’error més gran de la meva vida.

Quan vaig decidir anar a Ucraïna, era un patriota acèrrim. Vaig creure que hi havia formacions nazis d’algun tipus allà, com el Sector Dreta, l’Aidar [Batalló], l’Azov [Batalló]. A més, havia vist un munt de pel·lícules [russes] com Soltsepyok i Opolchenochka. A més, tots els canals de Telegram i de televisió van ser dissenyats per bombejar [aquestes coses] al nostre cervell.

Però tot i que encara ens conduïen a través de la frontera a l’Ural [camió], em vaig adonar que érem els ocupants, que érem els feixistes. Jo estava assegut al llit del camió, mirant les escenes que passaven. El que estàvem deixant enrere. Tots aquells pobles destruïts a Khàrkiv. Em vaig adonar que en realitat estàvem destruint un país. Juntament amb la seva població civil.

Passaríeu per un poble i els nens sortien corrents a la carretera i us feien gestos: “fumar” o “menjar”. Simplement no me’n podia avenir. El món estava cap per avall; em vaig sentir buit per dins. T’adones que tota la teva vida fins ara era ficció. Una bombolla de sabó.

Vam viatjar així a Izium [a la regió de Khàrkiv]. Vaig passar tres dies a primera línia, i vaig rebre una altra trucada d’atenció quan la nostra pròpia artilleria ens va disparar. Llavors van començar aquelles ordres estúpides…

He servit més d’unes quantes vegades i puc saber quan m’envien per a la matança. I de seguida li vaig dir a aquest paio amb grans pales que es fotés: “No sóc una moneda de canvi! Sóc un soldat de l’exèrcit rus! No em pots tirar sota l’autobús així!” A la qual cosa va respondre: “Tots sou només carn de canó. Sou el tercer grup de persones que formen aquest batalló. Saps on van morir els dos primers grups? I aquí moriràs”. Llavors va dir al meu comandant: “Envieu la carn.” [Nosaltres.]

Estaven intentant avançar i ens van llançar a una fortalesa d’Ucraïna, on operaven tancs, artilleria i metralladores. I els ucraïnesos tenien centenars de tropes, mentre que nosaltres només en teníem 40.

Et despertes com una persona i, al vespre, t’has convertit en una altra persona. Passes per metamorfosis tan intenses que t’espanta. Et fa por com eres de cec. I de sord.

Vaig estar estirat en una trinxera durant dos o tres dies i vaig sortir al primer vehicle que vaig veure. Vaig saltar al primer vehicle que va sortir de les nostres posicions per aconseguir menjar i municions. Al principi em van dir: “No acceptem els que s’hi nega”, però els vaig dir: “Tinc una pistola, així que em portaràs d’una manera o una altra”.

[…]

Aquest és un moment espantós: 1922-1939 torna a començar, 100 anys després. I realment vull dir-los [als nous reclutes] que haurien de tornar tots —per molts que hi hagi— i girar cap a Moscou.

Fins i tot quan he intentat explicar coses a la gent, no m’han escoltat. Ningú es creu les paraules, ho veus? Jo també era així, i hi va haver un moment en què la gent que ja havia estat a Ucraïna va intentar dissuadir-me. Em van trucar des de primera línia i em van dir que ni m’ho pensés.

Quan miro [la gent que es mobilitza ara], em veig jo mateix fa tres mesos. Però no tinc cap simpatia per ells. Si tens una opció, tria la vida! Segur, et podria tocar presó perpètua; per descomptat, l’estat et considerarà un criminal, però tu sabràs que no ets cap criminal. No mataràs ningú. No dispararàs a ningú.

Som els feixistes, realment. Som els feixistes. No hi ha una altra paraula per a això. Realment hi ha una desnazificació a Ucraïna ara mateix, no per a Ucraïna, sinó per a nosaltres.

Anatoli, mercenari

Vaig rebre una citació l’altre dia. De seguida vaig trucar al comissari militar i li vaig dir on podia anar. Es va ofendre: “Per què em parles així?” Bé, com he de parlar amb tu, camarada coronel? Vaig fer sis mesos allà [a Ucraïna com a part del PMC Wagner]. Fas broma amb això?

“No sabíem que acabes de tornar d’allà!” Bé, per descomptat [Wagner] no va compartir aquesta informació; oficialment, era com si ni tan sols hi fóssim, allà.

I el comissari militar sap perfectament qui li parlava: em vaig presentar i tot. Va dir: “Bé, vinga, ho solucionarem”. No hi vagi de cap manera: entenc perfectament que em posaran manilles, m’enganxaran a un tren i m’enviaran lluny.

Una colla de nois recentment mobilitzats ja m’han trucat: “Què faig? On he d’anar?” Continueu, els dic, serviu. Els vaig dir quines botes havien de comprar i com s’havien de comportar allà.

Alguns dels meus amics han tingut fills recentment; teòricament, aquestes persones no poden ser reclutades. Però de tota manera els estan reclutant. La gent es posa les mans al cap; no saben què fer. Molta gent té préstecs i hipoteques, qui els pagarà ara?

No entenc què aconseguirà aquesta multitud de gent. Si nosaltres, els professionals, ens han fumut una pallissa, què creuen que aconseguiran ells? El millor dels casos és que es quedin a les reserves [al Donbàs]. El pitjor, que morin la mort d’un heroi. Dues opcions.

Sobretot si els llencen després d’una setmana d’entrenament. Una setmana, això no és res! Les unitats de combat necessiten almenys entre un mes i un mes i mig per a la cohesió de les unitats.

[…]

Aquests [recents redactats] informàtics i altres carns de canó, què faran? No canviaran res [al front] i no solucionaran res. Un amic meu que va tenir un fill va servir durant un any, i també va rebre una citació. No va fer ni tan sols olor de pólvora: potser va disparar dues vegades durant tot el seu servei. Llavors, per què l’envien? Què li passarà? Simplement no ho entenc. No m’hi puc avenir.

Aleshores, per què reclutar aquests 300.000? Crec que hi haurà un enfrontament total: l’OTAN contra Rússia. Espero que no llancin aquests reclutes al front immediatament i, en canvi, passin una temporada entrenant-los. Perquè hi hagi una reserva preparada per a la batalla. I aleshores [si hi ha un enfrontament directe amb l’OTAN] estarien preparats tan bon punt es donava l’ordre.

Tothom té por. Jo també tinc por, per ser sincer. Alguna cosa dolenta s’acosta amb tota la força; ho puc intuir.

Txinguiz, soldat contractat

Aquesta [mobilització] és una prova que l’exèrcit ha estat derrotat. I recluten tothom i tothom. Molta gent no ho entén, però és així: l’exèrcit professional de Rússia ha estat destruït durant els últims sis mesos, i ara recluten tota la reserva.

Jo mateix era un soldat contractat, i [fins i tot] ens van donar una formació inadequada. Els reportatges fotogràfics [de l’entrenament] són una cosa, però els resultats [al front] van mostrar que tot era un poble de Potiomkin.

Fins i tot vam tenir grans pèrdues. I ara només és una multitud de persones a qui se’ls va donar un formulari. […] Quina diferència faran [en primera línia]? Simplement moriran per no res. Aquests són només civils que van fer el seu servei militar [obligatori] en algun moment.

Tots els que hi són [a Ucraïna] ara mateix volen tornar a casa. Volen que algú els vingui a substituir. Fins i tot [els meus companys de guerra] que van donar suport a la guerra volien tornar a casa: “Almenys hem de fer una pausa a casa durant un mes o dos; després podrem tornar enrere i derrotar l’escòria feixista”.

[…]

Se suposa que un amic meu que ha estat reclutat ha d’anar [a Ucraïna] d’aquí a dues setmanes. En teoria, està en contra de la guerra. Però la seva posició… no ho entenc. “Bé, bé. M’han reclutat, així que suposo que hi aniré”. És així de dòcil. Això no m’agrada: vaig intentar convèncer-lo. Però diu: “Què, i anar a la presó durant un any? És millor ajudar els altres nois”. S’ha convertit en una frase estàndard: “Cal ajudar els altres nois”. Però tots els nois decents ja han sortit d’allà.

He pensat molt d’on ve aquesta deferència. És com si intentes explicar a la gent que Rússia és l’agressor, Putin és l’agressor. I això de “protegir la Pàtria” en un país estranger mentre destrueix les seves ciutats sembla sospitós. Que no ha estat Ucraïna qui va atacar primer, és Rússia. Però tots tenen el mateix argument: “Bé, i si vingués l’OTAN? I, a més, els ucraïnesos són nazis”. Aquest tipus de coses. […]

Els dic: “Bé, i si vingués l’OTAN, què? Les nostres vides empitjorarien? I què… com si ara la teva vida fos bona?” Ni tan sols tenen bons arguments sobre per què l’OTAN és dolenta: només repeteixen els mantres [que escolten a la televisió]. Sobre com “Rússia es va veure obligada a llançar aquest atac preventiu, perquè d’altra manera l’OTAN hauria arribat directament a les nostres fronteres”.

[…]

Vaig anar [a Ucraïna] al gener, i és cert: tots pensàvem que només hi anàvem per fer exercicis militars. […] Vaig veure com de poc preparat estava l’exèrcit rus. Vam continuar avançant i ens van continuar bombardejant. Llavors vam arribar a Kíiv, vam cavar i ens van tornar a bombardejar. Així ha anat tota la guerra.

Els civils fugirien de nosaltres: continuem entrant en pobles buits. Les famílies que es van quedar van penjar banderes blanques i es van tancar a casa. A Búzova [un poble prop de Kíiv], vaig veure una família amb un nen que patia dolor. La seva mare estava plorant -ho vaig veure jo mateix- i li deia que no podia trucar a una ambulància. A causa de la guerra. El nen va patir molt de dolor. [Tenia] cinc anys. I uns dies després, vaig saber que havia mort. Això vol dir que va morir per culpa nostra. Perquè hi havíem anat.