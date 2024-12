Salvem Mallorca! Articles de Guillem Frontera i Miquel López Crespí

L’ecotaxa d’antany i la que ve

Guillem Frontera |

No cregueu que la veritat acaba imposant-se ni que el temps deixi tothom en el seu lloc. Ni que la Justícia al final sempre triomfi. Això són cançons de bressol per a persones madures, que hi reconeixen la música d’aquelles tonades que els asserenaven amb la sensació de sentir-se protegides per la mare. Posats a creure, abans m’empassaria que al final sempre triomfa l’amor.

No hi ha res més difícil que la navegació de la veritat cap al port de les consciències. Entre cants de sirena, freus no cartografiats, temporals i presència de malvats i d’incapaços al pont de comandament, molt sovint la veritat s’estavella en ribes ignotes. Però en tenim prou amb una arribada a bon port per elaborar la pueril teoria que la veritat sempre acaba imposant-se. En el fons, som uns optimistes temeraris.

Ara a Mallorca vivim un moment d’eufòria pel que fa a l’efervescència de la Justícia. Ens hem reconciliat amb la seva Administració perquè ja ha començat a estirar les orelles a alguns personatges que habitaven en el poder. Per rebaixar una mica tanta complaença, preguntem-nos quin percentatge de les malifetes creim que acabaran sent jutjades.

Sobre el triomf de la Justícia, no queda més remei que pensar que de vegades es produeix en escenaris inesperats i de manera capriciosa. Fins i tot un poc retorçuda. Ara mateix, la imperícia de Francesc Antich i l’obcecació d’alguns empresaris turístics han rebut un càstig, que pot ser considerat una condemna, per la indecisió del primer i l’oposició dels segons a l’aplicació de la Llei dita de l’ecotaxa, que gravava amb un euro diari l’estada del turista a la Comunitat.

Hi havia tot de projectes per dur endavant amb aquell impost, però no va poder ser -parlam, és clar, de l’anterior quadrienni progressista. El conseller d’Hisenda d’aquells dies era Joan Mesquida, es va fer esmunyedís en la batalla i des d’aleshores ha tengut una carrera en continu ascens. Al principi de l’actual legislatura, el president Antich es va abraçar als empresaris que havien contribuït decisivament a la seva derrota i els va oferir, en senyal de blana submissió, el sacrifici de l’ecotaxa.

Però el president Antich i els interessats més directament en la bona salut del turisme ara són castigats amb una ecotaxa que quedarà en el lloc d’origen, Alemanya: s’ha dit que entre vuit i deu euros haurà de pagar cada passatger amb destinació a les Balears just per pujar a l’avió. Alemanya es beneficiarà i molt d’aquesta ecotaxa, que alhora significarà una dificultat més per al desenvolupament de la temporada turística (i potser de les temporades vinents). Tot allò que s’hauria pogut fer amb la nostra ecotaxa per millorar el país, per a nosaltres mateixos i per als visitants, no s’haurà fet, i ara per ara no es farà.

Així, una versió tortuosa de la Justícia castiga els enemics de l’ecotaxa…, castigant-nos a tots alhora, també als que hi estàvem a favor. Aquesta mena de Justícia només la voldríem per als enemics.

El nostre govern diu que plantarà batalla a l’ecotaxa alemanya a nivell europeu, amenaça que, segons les darreres informacions, fa tremolar els fonaments de l’Estat alemany. Quan ens hi posam som temibles, que no és vera?

dBalears

En la reunió amb els empresaris el president Antich digué que, a conseqüència de la crisi mundial, l’ecotaxa possiblement seria ralentitzada. Indubtablement aquestes “oportunes” declaracions del president serviren per a posar oli a les deteriorades relacions del Consolat de Mar amb l’hostaleria. Josep Oliver, president de les Associacions Empresarials de Balears (CAEB) acollí amb extraordinàries mostres de satisfacció l’inesperat gir estratègic d’Antich. Posteriorment (el 26-X-01) s’informava que: “el Govern introduirà una esmena en els Pressuposts per suspendre l’aplicació de l’ecotaxa”. (Miquel López Crespí)

Pensam que seria molt greu abandonar el que era el “projecte estrella” de la legislatura. Fins ara mateix, la possibilitat d’aconseguir unes pessetes (cent vuitanta per turista) per a millores de les infraestructures fetes malbé per dotze milions de visitants, demostrava un tarannà diferent del dels governs conservadors. Ja sabem que l’ecotaxa no era el sistema perfecte -ni molt manco!- per a solucionar dècades de desgavell turístic. Però podia ser un inici si es combinava amb el control de l’oferta illegal de xalets i apartaments. Aquest era el nus de la qüestió: aconseguir que la patronal d’hostelaria no se sentís castigada per la llei del govern. (Miquel López Crespí)

Història del Pacte de Progrés: el president Antich i l’ecotaxa

Només manquen divuit mesos per a les properes eleccions autonòmiques, la prova de foc del Pacte de Progrés. Cada vegada resulta més complicat explicar a la gent que durant la legislatura progressista s’ha avançat en la solució dels problemes de les Illes. És hora de fer recompte de les materialitzacions concretes que es poden oferir als electors. Suposam que això serà el que farà el president Antich en el debat del proper dia nou. La premsa ha informat que l’equip de la Presidència ja fa temps que hi està fent feina: recopilació d’informes de les conselleries, recompte de coses fetes, contacte directe telefònic amb els consellers i directors generals per a poder oferir a les ciutadanes i ciutadans un panorama una mica afalagador referent als compromisos pactats l’any 1999… Però els problemes sempre hi són presents. Ara es fan unes declaracions i a l’endemà en podem sentir unes altres. En la reunió amb els empresaris el president Antich digué que, a conseqüència de la crisi mundial, l’ecotaxa possiblement seria ralentitzada. Indubtablement aquestes “oportunes” declaracions del president serviren per a posar oli a les deteriorades relacions del Consolat de Mar amb l’hostaleria. Josep Oliver, president de les Associacions Empresarials de Balears (CAEB) acollí amb extraordinàries mostres de satisfacció l’inesperat gir estratègic d’Antich. Posteriorment (el 26-X-01) s’informava que: “el Govern introduirà una esmena en els Pressuposts per suspendre l’aplicació de l’ecotaxa”. Al mateix temps, i per a complicar una mica més la situació en reunió amb els sindicats, el president Antich deia tot el contrari. Hauríem d’aclarir aquesta qüestió d’una vegada per totes i no variar de cantent segons quin sigui el sector que tenim al davant. Aquesta decissió del Govern ha suposat -no hi ha cap dubte al respecte!- un important acostament de l’executiu balear als poders fàctics econòmics i més concretament al sector hoteler.

Pensam que seria molt greu abandonar el que era el “projecte estrella” de la legislatura. Fins ara mateix, la possibilitat d’aconseguir unes pessetes (cent vuitanta per turista) per a millores de les infraestructures fetes malbé per dotze milions de visitants, demostrava un tarannà diferent del dels governs conservadors. Ja sabem que l’ecotaxa no era el sistema perfecte -ni molt manco!- per a solucionar dècades de desgavell turístic. Però podia ser un inici si es combinava amb el control de l’oferta illegal de xalets i apartaments. Aquest era el nus de la qüestió: aconseguir que la patronal d’hostelaria no se sentís castigada per la llei del govern.

De cop i volta, les contradictòries declaracions del president Antich davant la patronal portaren la preocupació a molts sectors progressistes. La premsa deia avui mateix (27-X-01): “Els Verds están dispuestos a iniciar una nueva batalla interna en el Pacte para evitar que sus socios de gobierno aprueben una enmienda en los presupuestos para aparcar la aplicación de la ecotaxa”. Esquerra Unida també ha declarat que considerava un error estratègic anunciar la suspensió de l’impost. La primera lectura que fem de les declaracions del president és la que ja ha fet tothom: nova claudicació de l’executiu davant els grans poders econòmics. I, el més trist de tot el que comentam: haver de recórrer una altra vegada a la crisi mundial, a la guerra contra l’Afganistan, a l’esbucament de les Torres Bessones de Nova York, com a sistema permanent de justificació. Antich declarava que “la suspensión de la ecotaxa es ‘una sensibilidad’ para estar ‘al lado del sector turístico'”.

És massa evident (i ja ho comenta molta gent propera als plantejaments del Pacte) que Antich sembla que només esperava una excusa per a començar la marxa enrere.

Sabem que s’han fet passes importants en matèria de normalizació lingüística, benestar social, medi ambient… però no basta. L’electorat progressista demana un avenç que sigui palpable. Lluny de les habituals declaracions de bona voluntat no es veuen per part ni banda millores en aspectes essencials de la vida dels ciutadans de les Illes. El collapse de les carreteres és ja un fet que dificulta la vida quotidiana dels que vivim en aquesta terra. Part dels ingressos d’aquesta ajornada ecotaxa havien d’anar, entre altres coses, cap a millores concretes.

Mentre Antich feia les sorprenents declaracions que analitzam (“para estar al lado del sector turístico”), Maria Antònia Munar era a Madrid i aconseguia un nou èxit mediàtic en anunciar la compra de Raixa per part del Ministeri de Medi Ambient. Munar continuava, lentament, però inexorablement, amb la seva política de ressuscitar Jaume Mates i el PP. Cada nou dinar, cada nova entrevista, només serveix per a consolidar un PP que, per l’estiu, estava tan tocat d’ala que ja hi havia un ferm moviment intern per anar bastint el PPIB (el Partit Popular de les Illes Balears): més de dotze diputats i desenes de regidors i batles donaven suport al projecte. El primer dinar Matas-Munar aturà en sec la maniobra i el sector “madrileny” del PP es tornà a consolidar. Posteriorment l’abstenció d’UM en el Consell propicià una nova victòria dels homes de Matas: s’aconseguia treure endavant dues propostes. Un somni inimaginable només feia un parell de mesos! Per si encara mancava cap cosa en aquesta hàbil aproximació, la reunió de dimecres dia disset d’octubre consolidava aquesta mena de trobades i treia definitivament de la convalescència un Jaume Matas massa tocat pel cas Mapau, la rebellió de les seves bases i la llunyania de Mallorca. La consolidació de José María Rodríguez esdevingut nou secretari general del PP balear podria ser una de les conseqüències polítiques del suport que Munar ha donat a Matas aquestes setmanes.

Munar tornava ser el polític intelligent i astut que hem conegut en els darrers anys. Mentre ataca sense miraments l’ala esquerra del Pacte (Esquerra Unida i Els Verds) i provava d’atemorir Antich, de fet concretava diversos aspectes d’un possible pacte UM-PP en el 2003 i demostrava a tothom que qui manava de veritat a les Illes era ella i ningú més.

A tot això el PSOE és lent. I, el que és pitjor, a la vista dels seus possibles votants, de l’electoral en general, va abandonant posicions que semblaven de principi.

Els Verds, vist i constatat el desgavell, la situació de continu deteriorament del Pacte, demanaven una reunió de tots els partits per a analitzar la situació i mirar de trobar solucions. També exigien una trobada especial PSOE-Verds per tractar qüestions d’interès comú a ambdues formacions.

La consellera verda Margarida Rosselló declarava recentment que no volien governar “a qualsevol preu”. I és que, de no mudar amb urgència determinades formes d’exercir el poder, la gent començarà a demanar responsabilitats polítiques.

A només divuit mesos de les eleccions comença a ser hora de concretar una política alternativa. Gestionar per gestionar ho pot fer qualsevol. No és aquest el problema. Es tracta de provar de fer una cosa més seriosa: controlar el saqueig de recursos i territori, millorar les infraestrcutures, dotar de més recursos sanitat, benestar social, ensenyament; aturar l’accelerat procés de destrucció de la nostra cultura adequant una encertada política d’integració de la immigració lluny de qualsevol provatura racistoide… Cada vegada manquen menys mesos per al nou examen electoral. Antich hauria d’escoltar menys Munar i els poders fàctics i més els seus socis.

Miquel López Crespí

(1-XI-01)

Llibres de l´escriptor Miquel López Crespí (Web Ixent)

Articles d´actualitat política de l´escriptor Miquel López Crespí

Web Ixent (Esquerra Alternativa i Anticapitalista de les Illes)