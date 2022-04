“Rússia” com a fetitxe geografista

Ferran Lupescu

La revolució soviètica fou capaç de reconèixer que tot de nacions històricament oprimides per Rússia no eren part integrant de Rússia, i en certa mesura és per això que es constituïren en RSS per separat (casos d’Ucraïna, Bielarús, països de Transcaucàsia i de l’Àsia Central, etc.). Així mateix, en 1925 el partit bolxevic deixà d’ésser “de Rússia” per a esdevenir “de l’URSS”. Però la distinció es perdé RSFSR endins: ni tan sols en aquest context de ple reconeixement de la multinacionalitat no hi hagué la lucidesa de distingir conceptualment entre la Rússia pròpiament dita (Rossiia, la nació constituïda pel domini lingüístic rus), d’una banda, i, de l’altra, l’àmbit més extens de la RSFSR multinacional. Així, el fetitixe geografista “Rússia” perdurà com a presumpta macroregió històrico-geogràfica de què formaven part integrant tant el bloc russòfon com els múltiples països autònoms inclosos en la RSFSR, reconeguts com a nacions diferents de la russa, però tot i així, hom creia, situats “a Rússia”. Dit altrament: RSFSR es percebia com a sinònim político-administratiu de Rússia. Tot plegat en consonància amb la distinció entre rússkiï ètnic i rossíianin político-administratiu; un tret de la llengua russa que potser contribuí al confusionisme. Algú podria interpretar com a passatemps acadèmic aquesta distinció terminològico-conceptual que no es féu; a la llarga, emperò, la seva absència tindria conseqüències ben pràctiques, i summament funestes, recolzades, precisament, en la supervivència del fetitxe.

Més enllà de la reducció de la Federació Russa multinacional a la sola nació russa, el fetitxe geografista “Rússia” té una explotació més greu encara, tant internacionalment com de portes endins: la identificació biunívoca d‘una part, Rússia, amb el tot, l’URSS; un reduccionisme grotesc de tan primari, fruit de la confusió mental i de la ignorància culpable, però que arrossega reverberacions tràgiques fins avui. Perquè, amb aquiescència internacional, permet que un règim capitalisto-reaccionari com el de Putin s’atribueixi en exclusiva el llegat polític de l’experiència socialitzant de l’URSS, almenys pel que fa als aspectes que considera positius. En la pràctica, doncs, s’ignora voluntàriament que l’URSS fou un Estat socialista multinacional compost per més d’un centenar i mig d’ètnies amb vora seixanta estats nacionals, i no pas cap Estat nacional(ista) rus, per més que Rússia en fos el centre neuràlgic i que els russos hi fossin el poble més nombrós (52,9 % el 1926, 50,8 % el 1989), ocupessin cap al 44 % del territori i hi constituïssin (de fet però no de dret) l’ètnia dominant. En referència a la Segona Guerra Mundial, per exemple, és cert que Rússia patí greument la barbàrie de l’ocupació nazi, però també que, essent relativament petit el percentatge de territori rus ocupat, la gran majoria d’atrocitats nazis en territori soviètic es cometeren a Ucraïna i a Bielarús, ocupades íntegrament molt aviat i durant anys, i les patiren, sobretot, jueus, ucraïnesos i bielarussencs, molt més que els russos i més llargament. Es diu que foren “els russos” qui venceren els nazis (Stalin dixit originàriament en el cèlebre brindis de 1945), quan en realitat els venceren els pobles de l’URSS, el rus entre d’altres. És clar que almenys la meitat dels soldats soviètics eren russos: no podia ser altrament, per mera composició etnodemogràfica; però els cèlebres partisans soviètics eren, majoritàriament, ucraïnesos i bielarussencs; un de cada cinc soldats de l’Exèrcit Roig era ucraïnès; només d’armenis en van combatre uns sis-cents mil al si de l’Exèrcit Roig, sobre una població total que no arribava als dos milions, i en van caure uns cent cinquanta mil; i, en percentatges similars sobre la població respectiva, hi havia milions de combatents soviètics que no eren pas russos, sinó georgians, kazaks, uzbeks, tadjiks, komis, maris, volgotàrtars, crimeotàrtars, iacuts, calmucs, buriats, jueus de diverses llengües, etc., etc. En la xifra horrorosa de vint-i-cinc milions de morts soviètics (cap al 60 %, civils víctimes de massacres o de la fam) es compten milions de russos, és clar, però també multitud d’altres nacionalitats que hi aportaren, com a mínim, la meitat de les baixes. D’altra banda, es pretén que “els ucraïnesos” col·laboraren amb els nazis (se sobreentén que en massa), quan aqueixa col·laboració, temporal, se circumscrigué a un únic sector del nacionalisme ucraïnès, la branca feixista, que mobilitzà uns dos-cents mil efectius, mentre que hom oblida convenientment els quatre milions i mig de soldats ucraïnesos, i els tres-cents mil partisans d’aqueixa nacionalitat, que combateren en defensa de l’URSS, i els vora dos milions que caigueren en aqueixa lluita; així com s’esquiva tot sovint l’existència paral·lela de col·laboracionistes russos, més nombrosos tant en nombre (bastant més de mig milió) com, encara més, en proporció. Com que el fetitxe anomenat “Rússia” només es correspon marginalment amb la Rússia real, però invisibilitza del tot la realitat de l’URSS, tota l’epopeia antinazi s’atribueix a la Federació Russa en exclusiva, i, ja posats, als russos ètnics i prou. I, com aquesta epopeia, també qualsevol altra acció de l’URSS, sobretot si hom l’estima positiva. Avui dia aquest reduccionisme continua ben viu, fins i tot entre estadistes, amb conseqüències polítiques de gruix: com denunciava un militant històric del SWAPO, Henning Melber, el març de 2022, encara avui la complicitat dels règims de Sud-àfrica, Namíbia, Zimbàbue, etc., envers la Rússia de Putin respon, en bona mesura, a la gratitud per la solidaritat de l’URSS en la lluita anticolonialista; és a dir, es deu al fet que, de manera manifestament analfabeta, identifiquen l’URSS exclusivament amb Rússia, i amb la Rússia imperialisto-reaccionària actual, i no, per exemple, amb Ucraïna, on es formaren políticament i militarment molts quadres africans. En tant que mite metafísic que oculta la realitat i idiotitza la percepció, el fetitxisme geografista, efectivament, és una arma político-intel·lectual molt destructiva.