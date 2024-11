Ressenya – Scheidel, Walter. El gran nivelador: violencia e historia de la desigualdad desde la Edad de Piedra hasta el siglo XXI.

Per Ferran Lupescu

Scheidel, Walter. El gran nivelador: violencia e historia de la desigualdad desde la Edad de Piedra hasta el siglo XXI. Barcelona: Crítica, 2018. 620 p. (Serie mayor) ISBN 978-84-17067-71-7 (1)

[Edició original: The great leveler: violence and the history of inequality from the Stone Age to the twenty-first century. Princeton: Princeton University Press, 2017]

De la introducció, a rajaploma: “En 2015, las 62 personas más ricas del planeta eran propietarias de tanta riqueza personal neta como la mitad más pobre de la humanidad, esto es, más de 3.500 millones de personas”; “La fortuna estadounidense más grande de la actualidad equivale a un millón de veces los ingresos anuales medios de una familia, es decir, veinte veces más que en 1982”; “La domesticación de las fuentes de alimentos también domesticó a la gente”; “La democracia no mitiga por sí misma la desigualdad”; “no hay pruebas empíricas convincentes que respalden que el desarrollo económico moderno como tal reduce las desigualdades”; etc., etc.

La present és la primera història universal de la desigualtat que arriba a la impremta. Com a tal, la seva importància és difícil d’exagerar: objectivament, ha d’esdevenir una obra indispensable, de referència bàsica per als estudis històrics de qualsevol tipus, i, a més a més, amb incidència forta en sociologia, economia, ciències polítiques, etc. L’autor, Walter Scheidel (Viena, 1966), és un historiador austríac que treballa sobretot als EUA (per això darrerament escriu sobretot en anglès).

En síntesi, les afirmacions de Scheidel són les següents:

–totes les societats humanes conegudes, almenys des de l’adopció de l’agricultura, han estat, i són, societats econòmicament desiguals. [Sona?]

–el desenvolupament econòmic tendeix a augmentar la desigualtat, lluny de reduir-la: com més productiva és una economia, més elevada és la quantitat d’excedent que pot apropiar-se l’elit depredadora (i que aquesta, efectivament, s’apropia ben a consciència, dels agricultors prehistòrics fins avui).

–un cop establerta, la desigualtat tendeix a augmentar fins a nivells insostenibles; però no es redueix tota sola.

–fins ara, els intents de reduir la desigualtat per mitjans pacífics (reformes sovint tímides, escolarització universal, democratització política, etc.) en general han fracassat, o no han durat gaire i s’han revertit prou fàcilment.

–només la violència a gran escala ha estat capaç de reduir la desigualtat i d’augmentar l’igualitarisme, és a dir, de promoure nivells de vida més o menys dignes per a les masses populars. Els grans agents de l’igualitarisme, doncs (els grans anivelladors) serien quatre: guerres totals, revolucions, enfonsament d’estats i de sistemes, i epidèmies.

Explicitem-ho amb l’autor: aquestes característiques no són privatives del capitalisme, sinó compartides per tot sistema classista.

Al llarg de centenars de pàgines, Scheidel, a més d’argumentar a fons les seves afirmacions, les il·lustra mitjançant múltiples exemples de totes les èpoques i de tots els punts del planeta, en un recorregut al·lucinatori i, sovint, desesperant.

Centrant-nos en la història recent, i sintetitzant la reconstrucció de Scheidel: al llarg del segle XX, hi ha hagut dos grans agents anivelladors. D’una banda, la revolució soviètica (i derivacions), que reduí la desigualtat dràsticament, però a un cost humà molt elevat. De l’altra, i pel que fa al centre del sistema, foren les dues guerres mundials les que, juntament amb la por al contramodel soviètic, forçaren a adoptar reformes profundes (supervisió estatal de l’economia, fiscalitat redistributiva, serveis socials, sindicalització potent, etc.) que hi reduïren la desigualtat de manera considerable; és el que Scheidel anomena la gran compressió (1945-1979, aproximadament), i que sovint hom denomina l’Edat Daurada, per comparació amb la depriment situació actual. No s’esdevenia un fenomen així, remarca Scheidel, d’ençà del segle XIV, llavors del parèntesi igualitari provocat per la pesta negra.

Emperò, la victòria del neoliberalisme, del 1979 endavant, més tot el seguit d’imitacions i connexions (enfonsament del socialisme degenerat, restauració capitalista a la RPX, etc.), ha destruït els consensos de postguerra i involucionat a nivells de desigualtat prou alts, i, encara, en augment constant, tant al centre del sistema com arreu del món. Avui dia, entre les democràcies burgeses en curs de degradació, el líder indiscutible de la desigualtat és els Estats Units. Nivells de desigualtat anàlegs, i creixents, presenta l’Índia, i també estats destacats del capitalisme obertament despòtic com la Federació Russa i, encara més, la RPX. A notar que, dins la UE, la desigualtat és més elevada als estats francès, espanyol i italià que a Denamarca, Suècia o Finlàndia; cap sorpresa. Les cotes de desigualtat augmenten amb el nivell de misèria, però: hi destaca l’Àfrica subsahariana, però encara més Latinoamèrica, potser no tan i tan enfonsada, però líder universal de la desigualtat durant moltes generacions. Entremig hi hauria bona part d’Àsia, incloent-hi els “quatre tigres” del “miracle asiàtic” (Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong i Singapur).

Val a dir, però, que en el passat la situació havia estat pitjor encara, i de manera estable. Per exemple, als EUA l’acumulació de béns en mans de l’1 % més ric era tan elevada el 1929 que aquests nivells no s’han tornat a atènyer fins al 2012; pels volts de 1914, el 10 % de les famílies més riques d’Anglaterra posseïen el 92 % de la riquesa privada del país. El nivell de regressió històrica que vivim es pot mesurar per la proclivitat estructural a recuperar aqueixes xifres.

A primera vista, tot plegat pot semblar una contraposició directa de les tesis de Marx, que no aportaria gaire de nou. Fóra erroni concloure-ho, per dos motius.

Primer motiu: Scheidel no parteix pas d’una anàlisi marxista, amb què, d’altra banda, no sembla gaire familiaritzat. De fet, Scheidel condemna sense matisos, i fins a l’arrel, no tan sols el maoisme, sinó també la revolució soviètica, començant per Lenin; arriba a l’extrem d’acceptar acríticament les xifres de “víctimes del comunisme” del Llibre negre, obra mestra de la propaganda anticomunista més criminalitzadora, (2) però pífia pseudocientífica (i autoparòdica) que és difícil prendre’s seriosament, i més avui dia. No: Scheidel no parteix pas de l’anàlisi marxista; arriba a aqueixes conclusions (convergents de fet) mitjançant una anàlisi històrico-econòmica capitalistament ortodoxa (ingressos de mercat i renda disponible, quoficient de Gini, proporció de riquesa), per mera acumulació de dades empíriques; i remarca, encara, que la desigualtat econòmica segurament és superior al que permeten detectar els càlculs estàndard. És a dir: lluny de ser cap obra sobrera, ve a confirmar-nos, un cop més, la validesa i vigència de Marx.

Segon motiu: el que aporta Scheidel és la reconstrucció de la història universal de la desigualtat, de manera sistematitzada, ni que sigui a grans trets, i amb detalls esgarrifosos; (3) i aquesta és una eina de què no disposàvem. Una eina extraordinàriament valuosa, tant de cara a conèixer la història en si com, més generalment, de fer-se una visió de conjunt de la realitat; per a no parlar de les aplicacions pràctiques, és a dir, polítiques. (4)

Altra cosa són les conclusions a què arriba Scheidel. En la introducció es demana si, en el futur, serà possible disminuir la desigualtat, és a dir, augmentar l’igualitarisme (la justícia social), sense haver de recórrer a la violència. “La resposta potser no ens agradarà”, avança. La resposta, al capítol final, (5) és ambigua, però desalentadora. D’una banda, Scheidel és molt escèptic, fins i tot irònic, sobre les possibilitats de cap igualitarisme per vies pacífiques, i, de fet, desestima com a “utòpics” els nombrosos projectes de reforma redistributiva radical (de premis Nobel a Piketty), que a nosaltres ens poden semblar ben raonables, però que ell troba inviables en les condicions sociopolítiques vigents; hi caldria una transformació civilitzatòria humanisto-il·lustrada molt profunda que no creu factible. (6) D’altra banda, no és que cridi a la revolució com a alternativa, ni, per descomptat, a cap nova guerra mundial, etc.; al contrari, no veu signes que els “quatre genets” equiparadors puguin reaparèixer en un futur previsible, almenys no amb prou potencial destructiu, i de tota manera els jutja com a indesitjables, per exterminadors (revolució inclosa, un genet que ell jutja “passat de moda”). (7) Amb tot plegat, l’autor (no crec malinterpretar-lo) ens indueix a preveure la perduració fatal de la desigualtat, que fóra funesta, sí, però inevitable.

Una observació breu sobre la traducció: en general és digna, però, com passa tan sovint en l’edició espanyola (i en la catalana, ai las!), s’hauria beneficiat d’una relectura per algun especialista, i potser així hauríem evitat que la realització sigui “actualización”, les grans potències “grandes poderes”, que la proporció sigui sistemàticament “ratio” (que no és cap tecnicisme, sinó un anglicisme disfressat de llatinada), i així successivament. L’autor, és clar, no hi té cap culpa, però són badades irritants; el conjunt se’n ressent, i grinyola.

Notes

1 Abans que res, em disculpo per ressenyar l’obra massa tard, i a partir de la traducció espanyola, i no a l’aparició de l’original, com hauria calgut. Si hi ha res que detesto és promoure la interposició.

2 I criptofeixistitzant. N’hi ha una anàlisi breu, però brillant, en Traverso, Revolución (2022), p. 32-33.

3 Ha estat una feinada monumental, que, com diu l’autor, hauria estat impossible ni de concebre fa vint anys, i fins i tot fa deu anys, però que avui possibiliten els avenços prodigiosos de la recerca històrica recent.

4 Val a dir que algunes anàlisis de Scheidel cal tractar-les amb guants. Per exemple, constata les potencialitats terrorífiques que podria assolir la manipulació genètica a mans d’interessos classistes desenfrenats (una neoespècie de superhomes ultrarics, etc.), però no sembla alarmar-se’n (p. 453), “singularitat” inclosa (p. 465). Fa estimacions sobre l’augment constant de la immigració tercermundista a Europa i Nord-amèrica per tal de cobrir l’envelliment de la població autòctona, les quals centra en el perill que això augmenti la desigualtat, però ho argumenta de manera tal que és susceptible

d’alimentar els conspiranoics de “la gran substitució” (le grand replacement) (p. 449-452). Etc.

5 Capítol 16; en acabat hi ha un apèndix.

6 O bé, itera, una alteració genètica induïda, que sí que troba factible, cristo!, madedeueta!

7 Això m’evoca Revolution, an intellectual history (2021), d’Enzo Traverso, obra ja esmentada; un càntic lluminós a les revolucions i als revolucionaris, frontalment oposat a l’estigmatització reaccionària predominant, però que, contradictòriament, assumeix d’antuvi que, almenys fins ara, tota revolució comporta, sempre i necessàriament, la supressió de tot dret i una orgia de violència, i, fatalment, fracassa i degenera en neotirania massacradora (Traverso, Revolución, Akal, 2022, p. 36). Això no és que encoratgi gaire, tampoc…