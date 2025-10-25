Republicans i oportunistes en temps de la restauració borbònica (la “transició”)

El diari El País parlava recentment, comentant l’estrena del documental de Manuel Palacios Rejas en la memoria, del “pacte de silenci” entre PCE, PSOE i els franquistes reciclats en tot el que feia a la memòria històrica del nostre poble. La pseudoesquerra acceptà de seguida les condicions d’aquests franquistes aperturistes per a instal·larse en els privilegis que comportava la gestió del nou règim. Personatges com Santiago Carrillo, la “Pasionaria”, Ignacio Gallego, Pere Ardiaca (tots plegats autèntics protagonistes dels assassinats dels militants del POUM, d’Andreu Nin, de centenars d’anarquistes en temps de la guerra civil) per part del PCE o Alfonso Guerra, per part de la socialdemocràcia, foren els encarregats de perseguir la dissidència en temps de la transició i anys posteriors. Els serveis d’ordre del carrillisme (PCE) estripaven les banderes republicanes en les manifestacions de la transició, criminalitzaven els partits republicans i nacionalistes, acusaven sense cap mena de vergonya les diverses organitzacions d’esquerra i marxistes que no acceptaven els pactes amb la patronal i el franquisme reciclat de “fer el joc al feixisme”.
A les Illes eren els Antoni M. Thomas, els Pep Vílchez i CIA, els encarregats de defensar la política antipopular de Santiago Carrillo. Aquesta ràbia contra la gent que hem treballat en servar la memòria històrica dels grups marxistes de les Illes, arriba fins al punt que, en una data tan recent com el 28 d’abril de 1994, les restes d’aquest carrillisme estantís publicaven un pamflet ple de mentides, calúmnies i tergiversacions contra el llibre L’Antifranquisme a Mallorca (1950-1970) editat per Lleonard Muntaner i que, precisament, jo havia escrit per a servar la memòria històrica de l’esquerra alternativa de les Illes. Els autors del pamflet, els senyors Gabriel Sevilla, Albert Saoner, Bernat Riutort, Ignasi Ribas, Gustavo Catalán, José M. Carbonero, Jaime Carbonero, Antoni M. Thomàs i Salvador Bastida s’atrevien a dir, i ho signaven sense cap mena de vergonya, que els partits a l’esquerra del carrillisme… “ajudaven el franquisme per a debilitar el PCE”. Quina manca d’ètica, quina brutor atrevir-se a escriure aquestes mentides contra l’esquerra alternativa de les Illes!
Com diu l’article de El País que comentam, la munió de personatges que, a nivell estatal o de les Illes, tant mal feren a causa de la recuperació de la nostra memòria històrica en temps de la transició, volen llevar-se la taca que porten d’ençà aquells anys i, sovint, els trobam en determinats actes en record de la República. Fa vergonya aliena veure’ls! Nosaltres, que en temps de la transició hem vist els serveis d’ordre del PCE estripar les banderes de la República Espanyola i que posteriorment hem sofert en carn pròpia les campanyes rebentistes en contra nostra i en contra dels llibres escrits en defensa de la memòria republicana, nosaltres, repetesc, no podem creure en la “sinceritat” dels exdirigents carrillistes. Per part ni banda no hem llegit una rectificació pública dels seus errors. Mai no hem llegit una petició de perdó per totes les mentides i calúmnies que han escrit i signat contra l’esquerra revolucionària de les Illes. La participació en determinats actes republicans un quart de segle després de les accions contra la memòria republicana i la lluita per la República tan sols amaga el conegut oportunisme polític dels dirigents propers a l’òrbita “pecera”. Es pensen poder enganar les joves generacions de ciutadans i ciutadanes de l’estat, aquells que, per l’edat, no els pogueren veure ni sentir criminalitzant els republicans, demonizant els partits comunistes que no combragaven amb la línia de Santiago Carrillo i CIA. Ara, portats als límits de l’extraparlamentarisme, proven de recuperar alguns vots practicant un “republicanisme” de fotografia electoral. Quin oportunisme, tot plegat!
Si no ens fixam atentament com anà la transició, sobre quins pactes i renúncies (històriques, polítiques, culturals) es va aconseguir que l’esquerra oficial arribàs a l’usdefruit de les poltrones institucionals, haurem entès poca cosa del combat del present. Recordem que la pseudoesquerra aconseguí la seva legalització (per part dels sectors franquistes reciclats) a costa d’abandonar els seus signes d’identitat històrica, és a dir, al preu de renunciar al marxisme i el leninisme, a les tradicions republicanes (s’acceptà de seguida la monarquia) i a la reivindicació de l’autodeterminació dels pobles. En el fons, aquestes renúncies significaven enterrar quasi un segle i mig d’història i de lluites del poble. Acceptant els antipopulars Pactes de la Moncloa, desactivant el moviment obrer (abandonant les pràctiques de democràcia directa, acceptant la divisió sindical, posant sordina a celebracions republicanes, cada vegada més silenciades, no em parlem de servar la memòria de la guerrilla antifeixista!), els poders fàctics trobaven en una esquerra amnèsica (per conveniència) el millor aliat per a conservar l’essencial del sistema.
Tota la transició -canviar alguna cosa per a mantenir intacte el sistema d’explotació capitalista i la “sagrada unidad de España”- es va fer damunt els pactes entre els aspirants a sous i poltrones (especialment PCE-PSOE) i el franquisme reciclat (que, precisament, amb aquesta maniobra, volia continuar usufructuant del poder). Ho ha explicat a la perfecció Lluís M. Xirinacs en els treus llibres imprescindibles que edità Llibres del Segle (La traïció dels líders, volums I, II i III). Els llibres varen ser concebuts com una ajuda a la recuperació de la memòria col·lectiva del nostre poble i descriuen, de manera inèdita, les lluites oblidades, silenciades, tergiversades per corifeus de la mistificació.
Particularmente record com, a Ciutat, a les Illes, en aquells anys difícils (i plens d’esperances!), era cada volta més complicada la lluita per l’autodeterminació dels Països Catalans, per la unitat sindical, per la defensa del socialisme o, simplement, per organitzar algun homenatge de solidaritat amb els familiars assassinats pel feixisme, en favor de la República. Murs de covardia, tones d’oportunisme i de claudicacions ho omplien tot. En les primeres manifestacions autoritzades -i en les no autoritzades també!- el servei d'”ordre” del PCE s’encarregava d’estripar i retirar les banderes republicanes. Ara ja no era la Brigada Social del règim, la policia política, la Guàrdia Civil, els encarregats de blasmar contra els ciutadans que defensaven el dret de lluitar per la República (enfront de la forma monàrquica d’Estat que ens imposaven els aspirants a entrar en la nòmina institucional). No, ni molt manco. Ara, militants carrillistes ensinistrats per les respectives direccions s’encarregaven de la feina bruta de lluitar contra la República. Record a la perfecció les llàgrimes dels vells militants republicans en veure com “els nostres” -el carrillisme illenc- s’encarregaven de la feina que, durant quaranta anys, havia fet, a sang i foc, Falange Española. Era demencial comprovar, en la pràctica de cada dia, aquesta venda dels estalinistes espanyols -el PCE- de les més grans tradicions democràtiques del poble treballador al franquisme pel plat de llenties d’uns seients en el Parlament, per a poder trepitjar les catifes dels salons de la burgesia, prendre cafè amb els botxins de la guerra civil i de la llarga postguerra.
Alguna vegada, per allò de “quedar bé” amb algun sector popular, i després que MCI, OEC o PSM ens haguéssim cansat d’anat darrere de l’acció, PSOE i PCE s’avenien a fer alguna activitat conjunta: celebrar quasi d’amagats un aniversari de la proclamació de la República, posar un ramell de flors a les fosses comunes on va ser exterminada l’avantguarda nacionalista, socialista, republicana, anarquista o comunista de les Illes. Ho feien d’una forma miserable, anant a contracor als actes que l’esquerra revolucionària muntava (i no a tots!). La majoria de vegades no hi compareixien i quan venien (poques vegades) era per a dir als familiars dels represaliats, als joves militants revolucionaris de les Illes, que tot allò era molt romàntic, molt utòpic, però que s’havia d’anar deixant de banda, oblidant, ja que no tenia sentit, en una Espanya unitària, capitalista i monàrquica, provar d’anar contra els pactes signats amb els franquistes reciclats. El carrillisme, la socialdemocràcia finançada per la banca alemanya i l’imperialisme ianqui, esdevenien així els més poderosos enemics d’un autèntic aprofundiment democràtic, els contraris més aferrissats de l’autodeterminació de Catalunya, Euskadi i Galícia, els agents -ben pagats, evidentment!- d’una monarquia imposada que no havia estat sotmesa a un referèndum popular (per a saber si el poble optava per la monarquia o per la república).
Dins el camp de la lluita per servar la memòria història de l’esquerra caldria destacar l’acte que, pel setembre de 1977, impulsà l’OEC de Santa Maria del Camí. Acte organitzat per a recordar els republicans afusellats en el cementiri del poble i, especialment, la mort del que va ser batle de Búger i diputat provincial (de 1931 a 1936): el company Joan Alemany Villalonga. Ens costà molt arrancar aquell senzill homenatge de recordança als nostres. Després de multitud d’anades i vingudes, de vèncer tota mena de resistències i emperòs, finalment, l’esquerra (PSM, OEC, MCI, les JEC, PTE…) pogué contar amb la presència del PCE i del PSOE, amb membres de l’OCB (Obra Cultural Balear) i del Congrés de Cultura Catalana i de nombrosos entitats ciutadanes. Aquell matí (el 26-IX-1977) s’hi ajuntaren més de dues-centes persones que reteren un homenatge emocionat a qui havia estat l’ànima de l’esquerra a Búger i la seva comarca en temps de la República. Una néta del batle afusellat pels falangistes s’encarregà de col·locar la placa que els organitzadors havíem portat i, emocionada, amb llàgrimes en els ulls, digué: “Padrí, quan t’assassinaren, jo encara no era aquí i, amb tots aquests anys de silenci no havíem pogut venir a posar una làpida…”. Les llàgrimes i l’emoció continguda no la deixaren continuar. També hi parlà Joan Nadal, batle republicà de Bunyola, que, miraculosament, es salvà de la repressió. Joan Nadal volgué aprofitar aquell moment tan ple de sentiment i records envers els millors homes i dones que ha donat la nostra terra d’ençà les Germanies per recordar tots els desapareguts, víctimes de l’irracional odi del nazifeixisme a tot el que era progrés i cultura.
El moment més àlgid de l’acte fou, després de la lectura d’un comunicat en favor de la República de l’OEC, fou quan els joves de les JEC (les Joventuts d’Esquerra Comunista) desplegaren, enmig d’un silenci de respecte i admiració, la bandera republicana i, visiblement commogut, un dels joves santamariers prometé -en nom de les JEC- servar per sempre la memòria dels antifeixistes mallorquins.
Per acabar, es llegí una carta -aleshores ja estava malament de salut- de l’històric dirigent del PSOE, Andreu Crespí. L’Agrupació Socialista de Santa Maria del Camí tancà l’acte recordant els amics del dirigent republicà assassinat per la reacció que, per l’avançada edat, no havien pogut anar, aquell matí, a Santa Maria per participar, com hauria estat la seva voluntat, en l’homenatge als republicans afusellats en el cementiri.
Amb el temps l’OEC esdevingué l’avantguarda d’aquest tipus d’homenatges (una forma de provar de servar la memòria de la lluita antifeixista del nostre poble). En els meus arxius encara guard, com un inapreciable tresor, els retalls que, des de Menorca i d’altres indrets de les Illes, m’enviaven els companys de l’organització. Com a membre del Consell de Redacció de la revista dels comunistes de les Illes (Democràcia Proletària) i del nostre òrgan federal (La voz de los trabajadores) jo m’encarregava de fer els corresponents resums informatius per a aquestes publicacions i moltes altres. Record ara mateix les cròniques enviades a les nostres publicacions d’Astúries (El comunista), d’Aragó (Surcos) dels Països Catalans (Lluitem), etc.
“La lluita per l’autodeterminació i la república en temps de la transició (I)”. Del llibre de Miquel López Crespí No era això: memòria polìtica de la transició. Lleida. Edicions El Jonc, 2001.
En Tomeu Febrer, que a Menorca era membre de la direcció de l’ OEC, organitzà, juntament amb una delegació de les JEC de l’illa germana, així com amb altres forces d’esquerra (republicans independents, PCI-Menorca, PTE i PSOE), un nou acte d’homenatge als republicans afusellats pel feixisme i en commemoració de la instauració de la Segona República. El 14 d’abril de 1978 pagaren una esquela en el diari Menorca recordant “tots aquell menorquins que, aquí o a l’exili, perderen la vida pels seus sentiments republicans”. El periodista Joan C. de Nicolás en va fer una crònica de dues pàgines en el mateix diari informant que: “el día 14 de abril [de 1978] se celebró, en un local de la calle del Carmen de Mahón un acto recordando a aquel otro 14 de abril de 1931…”. I els actes en record del republicans represaliats per la reacció continuaren, com molt bé informa el periodista abans esmentat, dia 15: “…a las 4,30 de la tarde se celebró una concentración en el cementerio Municipal de Mahón, previamente a la celebración de una emotiva ofranda floral ante la tumba de destacados dirigentes de diversos partidos políticos y la fosa común de los republicanos represaliados… sobre la que se depositaron dos ramos de claveles rojos por miembros de la OEC y de la CNT”.
En els retalls que m’envià Tomeu Febrer es veu l’al·lota de les JEC (Joventuts d’Esquerra Comunista de Menorca) en el moment de deixar els clavells rojos damunt la fossa comuna on reposaven les restes dels assassinats per la dreta antiesquerrana.
Costava molt, com explicava més amunt, poder organitzar aquesta sèrie d’actes. Amb el temps, a mesura que s’anava consolidant la reforma, arribaven a les sucursals illenques dels partits espanyols (especialment PCE i PSOE) les ordres sorgides del pacte amb el franquisme reciclat, i tota mena de commemoració anà finint. I si no anaren finint (perquè l’esquerra revolucionària les va continuar celebrant) el cert és que, entre els partits d'”ordre”, els partits que havien acceptat no parlar de l’autodeterminació ni de la República per fruir de sous i poltrones, s’anà deixant de banda qualsevol tipus de celebració republicana (i de lluita per l’autodeterminació). Els serveis d’ordre (la “nova policia democràtica”) continuà encarregant-se d’estripar les banderes republicanes i les direccions partidistes anaren accentuant la campanya interna (i externa) contra el que fes olor de qüestionar els pactes amb el franquisme reciclat.
En temps de la Diada per l’Autonomia de 1977, concretament en la nit del 29 d’octubre de 1977, un jove d’esquerres mallorquí, Simó Capó, s'”atreví”, malgrat el clima d’intimidació antirepublicana i promonàrquica que hem descrit, a col·locar la bandera tricolor i la senyera de les quatre barres en el balcó del seu pis. Va ser pitjor que col·locar una bomba a una caserna policíaca! Tot varen ser corregudes i anades amunt i avall de la Policia Armada, dels serveis d’informació de la Guàrdia Civil… Es trucà al Governador Civil, als bombers… sonaren les sirenes, els cotxes de la policia anaren tota la nit amunt i avall. Tant era l’odi que, en els primers anys de la transició, despertava, entre els forces reaccionàries, la bandera de la república i la nostra, la quadribarrada.
Els bombers hagueren de fer una operació ben complicada per a llevar les banderes que els nostres bons amics Simó Capó i na Maribel Montesinos havien col·locat en el balcó de la casa on vivien. Finalment, amb cordes i escales, pujant a la terrassa de la finca i davallant posteriorment fins al pis, forçant la porta, pogueren entrar-hi (en Simó i na Maribel no hi eren en aquells moments) i, com qui guanyà la batalla de Verdun, policies i servils del règim celebraren la retirada dels estendards.
Set mesos després dels esdeveniments que comentam, en Simó Capó i na Maribel Montesinos havien de comparèixer davant els tribunals ja que el fiscal demanava dos mesos i un dia de presó per “incitació al desordre públic”(!).
Evidentment l’OEC, les JEC (també hi hagué comunicats del PSOE i el PCE en favor de la llibertat d’expressió) encapçalaren la lluita contra aquest repugnant procés antinacionalista i antirepublicà. A part dels comunicats que sortiren en el diari Baleares (4-V-1978) i Última Hora (5-V-1978), les JEC bombardejaren, amb nombrosos fulls de protesta, instituts i centres de producció. Particularment, jo -amb altres companys del partit- vaig estar a la plaça d’Espanya (davant la “paret del poble”, a les estacions) repartint els fulls volants que havia fet l’OEC i cridant en defensa de la llibertat d’expressió amb un atrotinat aparell de megafonia que, per a aquestes accions d’urgència, llogàvem a Eléctrica Española.
Era normal que la premsa oficial -que sempre pugnava per silenciar les nombroses activitats dels comunistes i independentistes mallorquins- no parlàs mai de les nostres campanyes de solidaritat. Però en aquesta ocasió Última Hora reproduí quasi integrament el comunicat del partit. Sota el titular “Un nuevo atentado contra la libertad de expresión”, el diari explicava: “L’Organització d’Esquerra Comunista ha emitido un comunicado de repulsa al juicio que se celebrará mañana contra Simó Capó, por haber colgado desde un balcón una bandera republicana en la Diada del pasado 29 de octubre. ‘El juicio representa’ -dice el comunicado- ‘un nuevo atentado contra la libertad d’expresión’. ‘Volem recordar’ -añade- ‘que la Monarquía encara no ha estat escollida per ningú. Que seria necessari un referèndum popular sobre la forma d’Estat, per dotar-la d’una base democràtica’. OEC, pues, convoca a todas las personas que puedan asistir al juicio mañana, a las once y media, en el Palacio de Justicia”.
A l’endemà matí -el 4 de maig de 1978- un nombrós grup de ciutadans i ciutadanes érem davant les portes del Palau de Justícia per a demanar la llibertat de Simó Capó i la seva companya. Les JEC havien pintat una pancarta enorme que, presidida per la falç i el martell i la quadribarrada dels joves comunistes de les Illes (JEC), deia “Llibertat d’expressió. Llibertat Simó Capó”. Record que hi havia molts antics republicans salvats, per miracle, dels escamots d’afusellament dels anys de la guerra i postguerra. Entre els membres de l’OEC i de les JEC vaig poder parlar amb en Macià Abraham, n’Antoni Mir (l’actual president de l’OCB), en Rafel Ramis, na Margarida Chicano Sansó, en Francesc Delgado, na Josefina Valentí, en Domingo Morales…
La lluita per la democratització del règim sorgit dels pactes amb el franquisme reciclat anava quedant en mans de l’esquerra de les Illes (MCI, OEC, LCR, PSM, PORE, etc, etc.), partits que érem sistemàticament silenciats i criminalitzats per tota mena de servils a sou del poder.
