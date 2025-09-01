Records de l´OEC (Organització d´Esquerra Comunista) – Vicent Álvarez i els Consells Obrers  

Vicent Álvarez encapçalà el grup d’antics militants del FLP, gent de CCOO, procedents de Castelló, València, etc., que entraren en contacte amb els Cercles d’Obrers Comunistes (COC) que ja actuaven al Principat fent front a la burgesia i als seus agents dins del moviment obrer (els partits partidaris de la reforma).
L’any 1972 marcà el pas a l’acció definitiva per a anar concretant l’esquelet del partit proletari que, hereu de l’oposició obrera internacional, és a dir, del consellisme, de l’autogestió, la lluita antiburocràtica, el primer bolxevisme (el d’abans de la degeneració estaliniana), Andreu Nin i el POUM, etc., pogués servir al poble per a fer front a la reacció burgesa i dels seus aliats reformistes (PCE, PSOE), que no qüestionaven el marc capitalista i nacionalment opressor del sistema.
Mallorca també -sobretot la gent que procedia de les JOC i del cristianisme de base- anava pel mateix camí que anaven encetant aquests collectius d’avantguarda tant als Països Catalans com a Euskadi, Andalusia, Galícia, Canàries, Castella, etc.
A tots ens unia el rebuig de collaborar amb el sindicat vertical feixista, la CNS -tant del grat dels carrillistes- i d’anar bastint una futura democràcia popular i proletària basada en el poder de les assemblees. Assemblees de base, que amb la seva lluita diària contra el capitalisme anirien creant els Consells de Fàbrica, Barri o Facultat, columna vertebral del nou Estat socialista que volíem bastir.
Stalin, a la fi de la Segona Guerra Mundial, havia “aconsellat” al PCE que abandonàs la lluita guerrillera contra el feixisme i entràs a reforçar el sindicat franquista (la CNS) per a “captar nous militants”. No cal dir que la disciplinada direcció estalinista Carrillo-Pasionaria seguí al peu de la lletra les “suggerències” del “pare dels pobles”, i entraren a reforçar el sindicalisme vertical.
La lluita pel consellisme, per les assemblees i la democràcia de base, era una línia de ruptura, una voluntat de recuperar l’origen de les primeres Comissions Obreres encara no manipulades ni desvirtuades pel carrillisme. L’OEC i les COA (Comissions Obreres Anticapitalistes) volien anar bastint un programa de lluita a favor de la consolidació i ampliació dels nuclis de Consells Obrers que es poguessin anar desenvolupant tant a les Illes com en altres punts de l’Estat.
Fou quan, a nivell dels Països Catalans, sorgeixen els primers grups actius dels Cercles d’Obrers Comunistes.
Més tard, els COC, diverses fraccions del FOC i de les Plataformes Anticapitalistes, ja molt actives, es fusionen i formen l’OICE (més endavant, en lluita contra cert espanyolisme imperant en el Secretariat General, OEC).
Vicent Álvarez entrà a formar part de seguida del primer Comitè Central del nou partit proconsellista. A les Illes, en Jaume Obrador, n’Antoni Pons, en Josep Capó, entre d’altres, anirien enllestint el mateix procés d’unitat revolucionària anticapitalista.
L’OEC (com, segurament, el POUM, el PORE, els FLP, la mateixa Acció Comunista, alguns grups de cristians de base) ens consideràvem hereus del moviment obrer (les tres internacionals fins a l’època del domini despòtic i sagnant dels buròcrates i la GPU de Stalin damunt de la Tercera). “Esquerra Comunista” era una expressió que havia sorgit entre el consellisme de base i el trotsquisme a partir de la crisi que es produí a la Unió Soviètica entre els autèntics bolxevics i la púrria oportunista que es feia dir “comunista” (ex-funcionaris del tsar, militars, menxevics, burgesos, etc) per a continuar explotant molt millor el poble. “Esquerra Comunista” s’anomenava en la primera meitat dels anys trenta el partit d’Andreu Nin que després es fusionaria amb el BOC (Bloc Obrer i Camperol) per a donar lloc al POUM (Partit Obrer d’Unificació Marxista).
En definitiva, en els anys trenta, quan els sicaris de la GPU enterraren la teoria de Front Únic contra la burgesia internacional i -mitjançant Dimitrov- instauraren la collaboració de classes (els Fronts Populars) com a política de la III Internacional, tots els dissidents de la línia que marcava Moscou i els nous tsars russos s’identificaven a nivell soviètic i internacional per aquestes sigles: Esquerra Comunista.
En Vicent Álvarez, tots els dirigents nacionals i estatals de l’OIC (OEC, a les Illes), ajudaren amb el seu esforç en la tasca d’anar bastint una organització que servàs per al dia de demà la memòria del moviment obrer internacional, del marxisme revolucionari, i que les generacions futures poguessin comptar amb un material de primera mà allunyat de la falsificació sistemàtica de la història que feien l’estalinisme, el carrillisme, tot l'”eurocomunisme” (Berlinguer, Marchais…) i els seus “companys de viatge” (periodistes, intellectuals de baixa categoria, “historiadors” que els feien i fan el joc, etc.).
Un partit molt proper a certs plantejaments revolucionaris de l’OEC era la Lliga Comunista Revolucionària (LCR), que a Mallorca comptava amb uns homes i dones de provada honestedat combativa. A les memòries inèdites que m’ha fet arribar un dels més destacats dirigents sindicals de la LCR, Llorenç Buades, podem llegir, parlant dels quadres fundadors de la Lliga a les Illes: “Havíem canviat de seu i passat al carrer Navarra, davant el teatre Principal on, collaborant en la campanya de les eleccions sindicals, em vaig implicar més amb els militants obrers de la Lliga. Teníem gent al Sindicat de la Fusta, a Alimentació (farines de Mallorca), al Metall (casa Buades), a Sanitat (Son Dureta) i a la Secretaria de la Dona… La Lliga tenia també una organització de joves, les JCR, on hi anaven en Tomeu Mulet, Eva Cerdeiriña, Manolo Martín, Manolo el Sevillano i després, Antonia Carrillo (que venia de l’OEC). La Lliga tenia seu al carrer l’Unió [de Ciutat]. A l’exèrcit propiciàvem les Unions Democràtiques de Soldats i a Ciutat se’n formà un grup bastant actiu. La Lliga, a Mallorca, es va muntar des de militants que feien la “mili” aquí essent particularment actiu “Victor” que anys després seria membre del Comitè Central. Però el cap més visible d’aquella Lliga era Antoni Vadell, que aleshores era autònom i treballava fent detergents i lleixius, i que actualment és director d’una entitat holandesa d’assegurances. Un comerciant famós a Ciutat en botigues de roba, antic militant de la IV Internacional i que havia conegut al vell Trotski i al Che, ens ajudava a pagar el local que teníem al carrer Unió, abans General Mola”.
La LCR (IV Internacional) es basava en la tradició revolucionària de Marx, Engels, Lenin i Trotski, i en les experiències del moviment obrer internacional, encarnades fonamentalment en els tres primers congressos de la Tercera Internacional (Comunista). Tant els militants de la Lliga com els de l’OEC seguíem una estratègia de revolució permanent. Admetíem el paper fonamental de les reivindicacions democràtiques avançades (per exemple, la conquesta de les llibertats, el dret a l’autodeterminació de les nacions oprimides, una reforma agrària radical, etc, etc) però, en lloc de sacralitzar aquesta etapa primera de la revolució socialista, afirmàvem que aquestes tasques només podien ser resoltes mitjançant la presa del poder per la classe obrera aliada amb altres capes oprimides de la població. Era allò que els comunistes de l’OEC anomenàvem “El Bloc Històric Anticapitalista i Revolucionari”, format per tots els sectors socials explotats pel capitalisme. Per a nosaltres, igual que per als companys de la Lliga, no hi havia discontinuïtat entre la solució de les tasques democràtiques i la solució de les tasques socialistes.
Lluny de qualsevol velleïtat “terrorista” pròpia de segons quins cercles de la petita burgesia radicalitzada, en els anys finals de la transició la LCR i l’OEC (crec que igualment el PORE, el POUM o Acció Comunista, entre moltes altres organitzacions comunistes no reformistes) dèiem que, per a assolir els objectius del socialisme, de la societat sense classes socials, d’una societat basada en el poder dels Consells Obrers i del Poble Treballador, no ens servirien ni de la conspiració ni del terrorisme, sinó dels organisme d’autoorganització de les masses treballadores i de la seva autoeducació produïda per la participació en les lluites més diverses contra el sistema.
El tipus d’autoorganitzacions que propugnàvem (democràcia directa, càrrecs sotmesos a les l’assemblees, substituïbles en qualsevol moment…) es basaven en la unitat dels organismes elegits pels treballadors. Aquestes organitzacions obreres i populars que defensàvem (els Consells Obreres) rebutjaven qualsevol pacte amb els partits del franquisme reciclat o burgesos com a forma d’avançar a la conquesta de la llibertat de la classe obrera i les nacions oprimides per l’imperialisme.
Enfront els pactes entre classes antagòniques del tipus les Unidades Populares, com a Xile, o dels Fronts Populars, que no reflectien en llurs programes les aspiracions i reivindicacions obreres, contraposàvem la necessitat d’un política de Front Únic Obrer. Era evident que ambdues organitzacions seguien, en la seva pràctica diària, el concepte de no contraposar mai el programa mínim del poble (llibertats burgeses, reivindicacions salarials, per exemple) amb el programa màxim (República Socialista basada en els Consells Obrers, destrucció de l’Estat imperialista espanyol…), com feien els reformistes que pactaven amb el franquisme reciclat l’oblit de la nostra història més recent (quaranta anys d’opressió terrorista) pel plat de llenties d’una poltrona institucional.
Per tal d’impedir aquesta diferència entre programa màxim i programa mínim, tant la Lliga com l’OEC defensàvem i tractàvem de fer viure entre els treballadors un programa de reivindicacions transitòries, conjunturals, en l’intent d’anar establint un “pont” entre el nivell de consciència concret de les masses (a vegades només preocupades per un poc més de sou) i la necessitat de la conquesta del poder per part del poble autoorganitzat.
