Records de la Itàlia roja – Aquells estius dels anys 70

Antoni Gramsci, el gran dirigent comunista italià i teòric dels consells obrers, va ser un dels grans pensadors que inspiraven l’acció dels comunistes de les Illes (OEC) i de l’estat espanyol (OICE) i d’altres partits revolucionaris dels anys seixanta i setanta.

En el capítol “Viatge a l’estranger” del llibre L’Antifranquisme a Mallorca (1950-1979) ja havia parlat de la importància cultural i política que, per a un militant d’esquerres de finals dels seixanta i començaments dels setanta, significava poder viatjar a l’estranger.

En aquell breu capítol de les meves memòries havia escrit: “Les sortides a Itàlia eren especialment profitoses per a un revolucionari mallorquí. Amb vaixell, de Barcelona a Gènova no era gaire car: unes cinc mil pessetes viatge d’anada i tornada. I allà, si hi anaves a l’estiu, amb tenda de campanya, per cent cinquanta pessetes podies estar dies a un càmping”.

Aquí caldria fer un incís: també era prou barat si amb cotxe -n’hi cabíem cinc- es repartien les despeses de benzina. Amb tenda, anant a dormir als càmpings de les ciutats on arribàvem i menjant entrepans -una pizza o un plat calent d’espaguetis era un veritable luxe d’aristòcrates!- no sortia gaire car.

Però continuem amb el que deia en el llibre: “Però normalment anàvem a les trobades que feien les organitzacions juvenils o a les festes anuals dels diversos partits comunistes italians. Llavors, el preu del càmping i del menjar ens sortia per no res. El contacte i el coneixement personal amb molts dels grups que aleshores se separaven del PCI fou vertaderament important per a la meva formació cultural i política. A l’estat espanyol, el PCE, d’ençà el 1964, ja havia tengut les importants escissions del PCE (ML), l’OCE (Bandera Roja) i el PCE (i), entre d’altres. Ara, dins del Partit Comunista Italià, arran de les experiències del Maig del 68 i la invasió de Txecoslovàquia, s’esdevenien fets semblants. Érem a Venècia, amb joves de les Joventuts Comunistes, quan Rossana Rossanda i una bona part de la direcció històrica del PCI deixaren el partit i muntaren Il Manifesto . A Venècia vaig llegir el primer número d’aquella “heretge” publicació comunista. Il Manifesto , l’any 1970, tirava seixanta mil exemplars diaris. Després, a ran de les crítiques a l’estalinisme i l’esclerosi dels partits comunistes oficials, anaren sorgint Potere Operaio, Lotta Continua i Avanguarda Operaia, entre els més coneguts. Més endavant, molts d’aquests confluirien en Democrazia Proletaria. Itàlia, a començaments dels anys setanta, era un laboratori d’idees i experiències com no he tornat a conèixer enlloc. En els campaments d’estiu d’aquests partits, envoltats de banderes roges, participant en els debats i colloquis que es realitzaven sobre la història del moviment obrer i comunista, podia anar confirmant algunes de les idees que, intuïtivament, havia anat bastint a Mallorca.

‘Hem de reconèixer que bona part de les organitzacions revolucionàries que operaven en la clandestinitat a Mallorca (PCE, PCE(i), PTE, BR, PORE, MCE) no arribarien a assolir mai l’alt nivell d’anàlisi dels partits d’esquerra italians”.

Andreu Nin, el dirigent del POUM (Partit Obrer d’Unificació Marxista) assassinat pels botxins i sicaris del PCE de Carrillo-Pasionaria. L’any 1937, en els Fets de Maig, el PCE va assassinar centenars d’anarquistes i comunistes partidaris de la Revolució Socialista. En temps de la dictadura i la transició, els comunistes mallorquins de l’OEC eren els hereus del POUM i d’Andreu Nin.

Aquí caldria fer un altre incís. Es cert que moltes de les organitzacions de l’estat espanyol no arribarien a un nivell d’anàlisi com Potere Operaio, Lotta Continua o Avantguarda Operaia. Però, en el fons, als company italians els costà molt més que als catalans, bascs, gallecs o espanyols (que ja havien romput molt abans amb l’estalinisme) rompre amb l’herència del PCI (de Togliatti, Berlinguer, la dependència del moviment comunista oficial). Ells -i ens ho explicaven- es consideraven hereus del partit de la resistència antifeixista, del partit de la lluita guerrillera contra Mussolini. La Segona Guerra Mundial acaba l’any 1945 amb més de tres-cents mil partisans -la majoria membres del PCE- amb les armes a la mà. Els comunistes oficials italians sabien que eren ells qui havien portat el pes de la lluita antifeixista; ells els que havien penjat el dictador i els seus principals collaboradors, d’un garfi, a una plaça de Milà; ells, els que, si no hagués estat pels acords de Ialta, haurien pogut portar endavant una revolució que els nord-americans i Stalin no els permeteren realitzar.

Els companys italians procedien d’una altra història. Aquí, a Catalunya, a l’estat espanyol, havíem tengut experiències revolucionàries pròpies (la CNT, el BOC, el POUM…) que ja de feia dècades ens fornien d’elements d’anàlisi lluny de l’esclerosi estalinista (Carrillo, Pasionaria i CIA).

A Catalunya, qui més qui manco sabia de la revolució de l’any 36, de les collectivitzacions agràries i industrials a Catalunya, Aragó… Els Fets de Maig (1937), la liquidació del poder dels anarquistes i dels comunistes del POUM (aquest darrer, un partit oposat a a l’estalinisme); la història de l’assassinat d’Andreu Nin, Camilo Berneri i tants i tants de revolucionaris anticapitalistes, ens havien obert els ulls -quant a l’estalinisme del PCE- molt abans que als companys italians. De tot això -i més!- en parlàvem en aquelles voluntarioses trobades a Itàlia, a mitjans dels anys setanta.

Hem de recordar que, a Itàlia, és només a partir de setembre de 1970 (quan Il Manifesto fa públiques les seves famoses 200 tesis pel comunisme), que es comença a congriar la ruptura orgànica amb l’herència de l’estalinisme.

Els companys italians ens deien que s’havia hagut d’esperar al sorgiment d’una nova generació de revolucionaris (els que protagonitzaren els anys rojos de 1967-68) per aconseguir copsar a fons tota l’essència contrarevolucionària de la repressió estalinista contra els soviets de Budapest de l’any 1956 (per posar un exemple). O, més endavant, assistir a la vergonyosa invasió de Txecoslovàquia per part dels exèrcits del Pacte de Varsòvia, per a treure conclusions del carreró sense sortida a què portava el famós “compromís històric” de Berlinguer amb el Vaticà i la Democràcia Cristiana italiana. Analitzant el capteniment de la burocràcia dirigent del PCI, els militants s’anaven adonant del camí sense sortida (l’acceptació en tot moment del marc capitalista) a què portaven les famoses aliances amb la burgesia i el seus partits (el “compromís històric”).

“Les gran mobilitzacions obreres i estudiantils dels anys 1967-69, la fundació posterior de Il Manifesto i tots els altres partits i organitzacions de l’esquerra revolucionària italiana, redescobrien -igual que l’OEC a l’estat espanyol- l’herència autèntica del marxisme revolucionari (herència ofegada per dècades de ferotge estalinisme). Es tractava de marxar, en la pràctica diària, pel camí de recuperar l’autonomia obrera, l’autonomia de la classe segestrada fins aleshores per burocràcies sindicals i polítiques que feien de l’usdefruit de poltrones i sous institucionals, el nucli del seu discurs polític”. (Miquel López Crespí)

Amb els anys nous elements s’afegiren a les reflexions dels comunistes italians: primer l’exemple de la revolució cubana; l’experiència posterior de la Revolució Cultural xinesa i el qüestionament de l’aparell burocràtic del PC xinès que proposava Mao; el mateix maig del seixanta-vuit; les experiències “soviètiques” a l’Estat espanyol (el naixement d’un nou moviment obrer mitjançant les primitives Comissions Obreres, encara no dominades pels estalinistes), anaven fent veure a l’avantguarda treballadora i estudiantil italiana que ni tan sols les tendències més d’esquerres del PCI, tipus Ingrao, no podien donar resposta al nous problemes que la revolució a Occident plantejava.

Les gran mobilitzacions obreres i estudiantils dels anys 1967-69, la fundació posterior de Il Manifesto i tots els altres partits i organitzacions de l’esquerra revolucionària italiana, redescobrien -igual que l’OEC a l’estat espanyol- l’herència autèntica del marxisme revolucionari (herència ofegada per dècades de ferotge estalinisme). Es tractava de marxar, en la pràctica diària, pel camí de recuperar l’autonomia obrera, l’autonomia de la classe segestrada fins aleshores per burocràcies sindicals i polítiques que feien de l’usdefruit de poltrones i sous institucionals, el nucli del seu discurs polític.

És quan -tant a Itàlia com aquí, a Catalunya, a l’estat espanyol- es redescobreix el primitiu Gramsci dels Consells Obrers. Els comunistes de finals dels seixanta ens trobam amb una història amagada per l’estalinisme i els seus sequaços intellectuals. Les burocràcies partidistes (especialment la socialdemocràcia i l’estalinisme) ens havien amagat que la revolució d’octubre era la revolució dels soviets, dels Consells Obrers, de l’autonomia obrera. És a partir d’aquest retrobament amb el Gramsci del poder obrer, amb el Lenin dels Soviets, amb el Troski antiburocràtic, amb tots els pensadors que teoritzaren i portaren a la pràctica el poder obrer i la creació de la nova democràcia proletària a l’URSS, que es comencen a bastir noves estratègies anticapitalistes molt allunyades del possibilisme electoralista postestalinista. És a partir d’aquesta nova lectura del marxisme i de les revolucions, que es va constatant el camí sense sortida al qual ens ha portat -al món sencer- l’estalinisme (el moviment comunista internacional oficial que controla el PCUS, és a dir, la policia política de la nova burgesia “roja” que ha usurpat el poder al proletariat).

El carrillisme no aprofundia en el problema nacional, no donava resposta a les necessitats d’una nova cultura d’esquerres, nacional-popular, crítica envers la putrefacció social i ideològica del capitalisme

Explicàvem una mica més amunt que, a Catalunya, a les diverses nacions de l’estat espanyol, els marxistes revolucionaris (els hereus del POUM) havíem avançant més que els italians en el descobriment de totes aquestes mancances, de tots aquests entrebancs a la revolució socialista que posaven en els defensors de la burocràcia soviètica (els P”C”s oficials, parlamentaris, que cobraven -per a mantenir el sistema- de les seves respectives burgesies nacionals). Per això mateix, en aquest capítol que comentàvem de L’Antifranquisme a Mallorca (1950-1970) , dèiem: “Però una cosa em quedava clara, a finals dels anys seixanta: l’amor de la infantesa -el PCE, la meva ‘malaltia infantil’ per la qual m’havien detingut tantes vegades d’estudiant-, restava, des del maig del 68, com a una cosa absolutament desfasada i que no podia donar resposta al repte capitalista. Ara ja era una evidència que Carrillo no anava més enllà d’una simple democràcia burgesa formal, i que el socialisme, en la seva boca, només era una frase per a emprar els diumenges, davant la pobra militància, encegada encara pel record dels fets heroics de la resistència antifeixista o la guerra. El carrillisme no aprofundia en el problema nacional, no donava resposta a les necessitats d’una nova cultura d’esquerres, nacional-popular, crítica envers la putrefacció social i ideològica del capitalisme.

‘A l’Estat les assemblees d’obrers, d’estudiants, de veïns, esdevenien una forma de lluita nova, que no tenia res a veure amb l’esclerosi del centralisme democràtic tradicional. En Carrillo volia dirigir tot aquest potencial de lluita antisistema vers el pacte amb els sectors “moderats” del feixisme. Nosaltres, l’esquerra revolucionària, volíem atènyer el socialisme, l’autodeterminació de les nacionalitats, una forma de vida diferent, més creativa, allunyada del consumisme barroer que destruïa la nostra natura i ens feia esclaus d’objectes inútils i contaminants. Optàrem per l’herència del maig del 68″.

I fent aquesta opció era quan ens trobàvem amb els companys italians de Potere Operaio o Lotta Continua que també havien fet aquesta opció.

Pel maig de 1976 vaig demanar al secretari general dels comunistes de les Illes (OEC), el meu bon amic Josep Capó, si em donarien “permís” per marxar unes setmanes a Itàlia

Ara, sis anys després d’haver escrit aquestes opinions, revisant el meu arxiu fotogràfic, sortosament he trobat un munt de fotografies d’aquells anys que m’han fet recordar tot el que vaig narrant. Records de viatges a Londres, a París, a Irlanda… Les fotografies que ara illustren aquest article són del Festival de les Joventuts Comunistes Italianes: la reunió anual que, a diversos indrets d’Itàlia, celebraven les joventuts berlinguerianes (les del “compromís històric” amb el Vaticà).

Pel maig de 1976 vaig demanar al secretari general dels comunistes de les Illes (OEC), el meu bon amic Josep Capó, si em donarien “permís” per marxar unes setmanes a Itàlia. No era cap viatge “oficial” de l’organització, ni molt manco! Li deia si hi havia cap problema si marxava perquè, a les darreries de la dictadura, quan es començava a covar el pacte entre oposició domesticada i franquisme reciclat (per allò de poder fruir de sous i poltrones) no semblava gaire correcte -revolucionàriament parlant- anar uns dies de vacances. En aquella temps es militava amb “dedicació exclusiva”. Gairebé no hi havia vida particular. Malgrat que el sector obrer era el menys afectat per la militància absoluta. Nosaltres -estudiants, intellectuals, professors…- amb allò que “encara no havíem format una família” -la “sagrada família” mai no qüestionada per cap sector de l’esquerra- havíem d’estar sempre al tall: reunions, viatges a la recerca de la propaganda, pintada de cartells, redactar manifestos, fulls volants, recitals per a recollir diners per al partit… Pel que fa als obrers -o almanco per a la majoria-, bastava que “complissin” assistint a la reunió de cèllula setmanal o repartint -quan podien- alguna octaveta. I, encara quan, molt de tard en tard, els altres sectors -estudiants, mestres, professionals…- fèiem arribar les nostres tímides protestes a la direcció se’ns feia callar per… “petitburgesos” que “no enteníem les necessitats del proletariat!”.

En el fons eren les restes de l’economicisme més vulgar i barroer que tant havia blasmat Lenin en el Què fer?

Josep Capó, el secretari general dels comunistes de les Illes (OEC), no em posà cap entrebanc al viatge. No era un d’aquests obreristes que tant abundaven en el partit. Per cert: molts d’aquests “criticons” amb els intellectuals “petitburgesos” (es a dir: amb els militants als quals interessava el cinema, el teatre, la literatura) els hem vist més endavant treballant per als sectors més reaccionaris del PSOE o… fins i tot per al PP! Vet aquí el que era la “consciència de classe” dels que tenien calls a les mans. Una faula tot plegat!

Deia que Josep Capó m’animà, ja que sabia el fruit personal i (indirectament) per al partit que podria treure d’unes setmanes d’estreta relació amb els berlinguerians de les joventuts comunistes italianes o amb gent de Lotta Continua o de Democrazia proletaria .

En Mateu Morro -aleshores un dels homes més oberts del comunisme mallorquí (OEC) i que militava en el mateix front on jo feinejava: el front d’estudiants- també m’animà a marxar. Amb en Mateu (i a part de les reunions orgàniques de l’organització) ja havíem discutit a fons el llibre de Maria Antonieta Macciocchi Gramsci y la revolución de occidente . El nostre partit (l’OEC) no era gens estalinista amb el que feia referència a les possibles lectures (per part dels seus militants) dels clàssics del pensament revolucionari mundial.

Miquel López Crespí